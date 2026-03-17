プロンプトの定期実行で業務を自動化。タスクスケジュール機能をリリース。法人向けAIエージェント「ChatSense」

株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、社内データを生成AI追加学習できる、法人向けAIエージェントツール「ChatSense（チャットセンス）」を提供しております。この度、あらかじめ設定した頻度で特定のプロンプトを自動実行できる「タスクスケジュール機能」について、本日（3月17日）順次リリースし、すべてのお客様への提供完了を予定しておりますことをお知らせいたします。

タスクスケジュール機能をリリース。プロンプトの定期実行で業務を自動化。法人向けAIエージェント「ChatSense」

このタスクスケジュール機能がリリースされたことで、例えば業界の最新ニュースを毎日自動で収集したり、GmailやOutlookなどのメールツールと連携して定期的なメールチェックを自動で行うなど、繰り返し発生する業務をAIに任せることができるようになります。

法人向けAIエージェント「ChatSense」の詳細はこちらをご覧ください。https://chatsense.jp/

■ 背景 ― 定期的な業務をAIに自動化させたい

ChatGPTは、人間のように自然に会話ができる生成AIチャットボットです。ChatGPTは、業務効率化を目的に多くの企業で導入され始めています。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティなど法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業、500社以上に導入されています。

また、最近では「AIエージェント」という機能を活用する前提での導入が進んでいます。AIエージェントとは、AIが必要な情報を自律的に収集し、タスクを実行できるシステムのことです。

こうしたAIエージェントを活用する中で、「毎日決まった時間に業界ニュースを要約させたい」「週次で営業レポートを自動生成したい」「メールを定期チェックしてAIに整理させたい」といった、定期的・繰り返し型の業務をAIに自動化させたいというニーズが高まっています。

ChatSenseでは、この需要の高まりに対応するため、あらかじめ設定したスケジュールでプロンプトを自動実行できる「タスクスケジュール機能」をリリースいたしました。これにより、社員が毎回手動でAIに指示を出すことなく、決まった業務を自動で実行できる環境を実現しました。

※AIエージェントについて、詳しくはこちらもご参考ください。 https://chatsense.jp/blog/chatgpt-ai-agent

■ タスクスケジュール機能の特徴

1. あらかじめ設定した頻度でプロンプトを自動実行

ChatSenseでは、毎日・毎週・毎月など、あらかじめ設定したスケジュールで特定のプロンプトを自動実行できます。例えば「毎朝9時に業界ニュースを収集・要約する」といった定期タスクを、一度設定するだけで自動化できます。

2. コードインタープリター・Web検索・画像生成と組み合わせた定期実行

Web検索機能やコードインタープリター、画像生成機能など、ChatSenseが提供する各種機能を組み合わせて定期実行することができます（組織で許可されている機能に限ります）。最新の業界ニュースや競合情報を毎日自動で収集・要約したり、データを集計・グラフ化して定期レポートを自動生成するといった活用が可能です。

3. Gmail・OutlookなどのメールツールとAIを連携した定期メールチェック

GmailやOutlookなどのメールツールと連携することで、受信メールの定期チェック・内容の分類・重要メールの抽出なども自動化できます。繰り返し発生するメール業務の負担を大幅に軽減できます。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan

■ 社内向け生成AIサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

1.チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、ビジネスプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2.プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3.ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべく下げ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。

ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。https://knowledgesense.jp/

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。

以上

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立： 2019年4月10日

事業内容：

・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営

・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング

・社内外向けのソリューション開発

社内データを活用した企業向けRAG

https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service

エンタープライズサーチ

https://chatsense.jp/blog/enterprise-search

スライド生成AIエージェント

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-slide-ai

本文中に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。