NVIDIA 、業界で幅広く採用されている BlueField-4 STX ストレージ アーキテクチャを発表

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ニュース概要:

- 新しい NVIDIA STX リファレンス アーキテクチャは、最大 5 倍のトークンスループットと最大 4 倍のエネルギー効率の向上を実現し、データ取り込みを 2 倍高速化- コンテキスト メモリ ストレージとして STX を早期に採用した企業には、CoreWeave、Crusoe、IREN、Lambda、Mistral AI、Nebius、Oracle Cloud Infrastructure (OCI)、Vultr などが含まれる- AIC、Cloudian、DDN、Dell Technologies、Everpure、Hitachi Vantara、IBM、MinIO、NetApp、Nutanix、Supermicro、Quanta Cloud Technology (QCT)、VAST Data、WEKA などのストレージ プロバイダーと製造パートナーは、エージェント型 AI を推進するために、NVIDIA のモジュール式リファレンスデザインを活用したインフラを構築

カリフォルニア州 サンノゼ-GTC-2026 年 3 月 16 日- NVIDIA は本日、エンタープライズ、クラウド、AI プロバイダーが、エージェント型 AI に必要とされる長文コンテキスト推論 リーズニングを実現する高速化ストレージインフラ容易に展開できるモジュール式リファレンス アーキテクチャである NVIDIA BlueField-4(R) STX を発表しました。

従来のデータセンターは、大容量の汎用的なストレージを提供しますが、多くのステップ、ツール、セッションで動作する AI エージェントとシームレスに相互作用するために必要な応答性には欠けています。エージェント型 AI は、対話やタスクを高速かつ一貫性のあるものに保つために、データへのリアルタイム アクセスとコンテキストを保持するワーキングメモリを必要とします。 コンテキストの拡大をすると、従来のストレージとデータ パスでは AI 推論が遅くなり、GPU 使用率が低下する可能性があります。

NVIDIA STX(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/ai-storage/stx) により、ストレージ プロバイダーはデータを近くに保持し、大規模環境でもアクセスを可能にするインフラを構築できるため、エージェント型 AI ファクトリーは、推論、トレーニング、分析にわたって高いスループットと応答性を実現できます。

最初のラックスケール実装には、新しい NVIDIA CMX(TM) コンテキスト メモリ ストレージ プラットフォーム(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/ai-storage/cmx/)が含まれています。これは、スケーラブルな推論システムとエージェント型 システム向けの高性能なコンテキスト レイヤーによって GPU メモリを拡張し、従来のストレージと比較して 最大５倍のトークン/秒のトークンを提供します。

NVIDIA の創業者/ CEO である ジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「エージェント型 AI はソフトウェアのあり方を根本から変えつつあります。これに伴い、その基盤となるコンピューティング インフラも作り直す必要があります。大規模なコンテキストで推論し、継続的に学習する AI システムには、新たな種類のストレージが求められます。 NVIDIA STX は、ストレージ スタックを再構築し、AI ネイティブ インフラ向けのモジュール型基盤を提供することで、AI ファクトリーをピークパフォーマンスで稼働させ続けることを可能にします。」

STX は、NVIDIA Vera Rubin プラットフォームで高速化されており、ストレージ向けに最適化された新しい NVIDIA BlueField-4 プロセッサ(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/products/data-processing-unit/)を活用しています。このプロセッサは、NVIDIA Vera CPU(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/vera-cpu/) と NVIDIA ConnectX(R)-9 SuperNIC(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/products/ethernet/supernic/) を組み合わせ NVIDIA Spectrum-X(TM) Ethernet(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/spectrumx/) ネットワーキング、NVIDIA DOCA(TM)(https://developer.nvidia.com/networking/doca)、および NVIDIA AI Enterprise(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/products/ai-enterprise/) ソフトウェアとともに構成されます。

また、STX アーキテクチャは、高性能ストレージ向けの従来の CPU アーキテクチャと比較して 4 倍の高いエネルギー効率を実現し、エンタープライズ AI データに対して 1 秒あたり 2 倍多くのページを取り込むことができます。

NVIDIA STX を基盤とした次世代 AI インフラを共同設計するストレージ プロバイダーの パートナーには、Cloudian(https://cloudian.com/blog/nvidia-stx-the-modular-blueprint-for-ai-native-storage-and-cloudian-is-all-in/)、DDN(https://www.ddn.com/blog/from-blueprint-to-reality-what-nvidia-bluefield-4-stx-and-the-ai-factory-on-wheels-reveal-about-the-future-of-ai-infrastructure/)、Dell Technologies(https://www.dell.com/en-us/blog/ai-at-scale-starts-with-your-data-introducing-the-supercharged-dell-ai-data-platform-with-nvidia/)、Everpure(https://blog.purestorage.com/products/designing-ai-factories-for-frontier-scale-inference/)、Hitachi Vantara(https://blog.purestorage.com/products/designing-ai-factories-for-frontier-scale-inference/)、HPE(https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2026/03/hpe-accelerates-secure-scalable-production-ready-ai-through-new-innovations-with-nvidia.html)、IBM、MinIO(https://www.min.io/press/minio-aistor-nvidia-stx-ai-factory)、NetApp(https://www.netapp.com/newsroom/press-releases/news-rel-20260316-181478/)、Nutanix(https://www.nutanix.com/blog/data-foundation-of-ai-factory-enabling-agentic-ai-with-nus)、VAST Data(https://www.vastdata.com/blog/how-nvidia-dynamo-vast-unlock-context-reuse-at-scale)、WEKA などが含まれます。

STX 基盤のシステムを構築している製造パートナーには、AIC、Supermicro、Quanta Cloud Technology (QCT) が含まれます。

コンテキスト メモリ ストレージに STX の採用を計画している主要な AI ラボやクラウド サービス プロバイダーには、CoreWeave、Crusoe、IREN、Lambda、Mistral AI、Nebius、Vultr などが含まれます。

STX ベースのプラットフォームは、今年後半にパートナー各社から提供される予定です。

ジェンスン フアン の GTC 基調講演(https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/)およびセッション(https://www.nvidia.com/gtc/session-catalog/)をご覧ください。

※本発表資料は米国時間 2026 年 3 月 16 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-bluefield-4-stx-storage-architecture-with-broad-industry-adoption)の抄訳です。

NVIDIAについて

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) はAIとアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。