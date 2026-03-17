ディズニーストアと「Victor」の共同企画　ディズニーキャラクターの「ニック」、「チップ＆デール」、「アナとエルサ」をデザインした完全ワイヤレスイヤホン（計3モデル）を発売

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、Victorブランドより、ディズニーストアとの共同企画の第三弾として、完全ワイヤレスイヤホン 「HA-A20T」に「ニック」、「チップ＆デール」、「アナとエルサ」をデザインした計3モデルをディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア、およびディズニー公式オンラインストア ディズニーストア.jpにて、3月20日より発売します。

本モデルは、Victorブランドより発売中の完全ワイヤレスイヤホン「HA-A20T」をベースに、イヤホン本体と充電ケース、パッケージに、「ニック」、「チップ＆デール」、「アナとエルサ」をデザインしました。また、同企画で好評を得たキャラクターボイスを搭載。電源ON/OFFと、ワイヤレス接続/切断をする際に、それぞれのキャラクターボイスでお知らせします。

＜「HA-A20T-NK/CD/AE」の主な特長＞

●完全ワイヤレスイヤホン「HA-A20T」がベースとなる3モデル

１．ディズニーキャラクターがデザインされた小型・軽量のスティック型ボディと充電ケース

２．各キャラクターが電源ON/OFF、ワイヤレス接続/切断をお知らせする全4種類のキャラクターボイス搭載

３．イヤホン本体のみで最大7時間※1連続再生、充電ケースによるフル充電と合わせて最大24時間※1の長時間再生

４．自動で本体の電源のON/OFFやワイヤレス接続ができるオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載※2

５．本体を軽くタッチするだけで、ボリューム調整ほか基本機能の操作が可能

６．高音質ドライバーの搭載により、バランスの取れた心地よいサウンドを実現

７．オンライン会議や講義、テレワークなどでも快適に通話できるマイクミュート機能を搭載

８．雨や水しぶきに強い生活防水仕様（IPX4）※3

９．片耳での使用も可能※4

※1：使用条件により変わります。

※2：接続機器の仕様により、対応していない場合があります。

※3：JIS保護等級4級（IPX4）相当、イヤホン本体のみ対応。

※4：片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限があります。

※5︓本機は2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れる場合や、受信距離が短くなる場合があります。

＜取扱店舗について＞

・販売開始：3月20日（金）より

・取扱店舗：ディズニーフラッグシップ東京、

全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式

オンラインストア ディズニーストア.jp

http://disneystore.jp/c/victor/2026/

ミッキーマウス、ベイマックスをはじめ、

これまでに発売したモデルも好評販売中です。

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＊共同企画商品画像をご使用の場合は、コピーライトを必ずご記載ください。各画像のコピーライトは、上記記載内容をご確認ください。

＊品切れの際はご了承ください。

＜商標について＞

・Bluetooth(R)のワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社JVCケンウッドは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

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当社プレスリリースURL：https://www.victor.jp/press/2026/0317-01/

製品ページURL：https://www.victor.jp/headphones/disney/

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www.jvckenwood.com