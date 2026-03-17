VAIOストアで使える「VAIO×イヤバズ限定キャンペーンコード」利用期限・割引額更新のお知らせ

合同会社気づけば

PCのクーポン・セール情報メディア「イヤバズ(https://eb.good-gamers.jp/)」（運営：合同会社気づけば、代表：福田貫太）は、VAIO株式会社が運営するVAIOストア(https://store.vaio.com/shop/)で利用できる「VAIO×イヤバズ限定キャンペーンコード」について、利用期限および割引額が更新されたことをお知らせします。



本キャンペーンコードは、イヤバズとVAIOの提携により案内しているもので、VAIOストアにて対象モデル購入時に利用できます。

VAIO×イヤバズ限定キャンペーンコード（最新情報）

提携先：VAIO（VAIO株式会社）

対象製品：VAIO SX14-R（2024年11月発売モデル）※WAN搭載モデルも対象

クーポン内容：3,000円OFF

利用可能期間：2025年4月22日（水）9:59まで

利用方法：「イヤバズ」内「VAIOクーポン(https://eb.good-gamers.jp/vaio-coupon/)」記事記載のキャンペーンコードを入力

注意事項：本クーポンはイヤバズ独自の提携によるもので、VAIO公式キャンペーンとは異なります。

今後の取り組み

クーポンコード詳細を見る :https://eb.good-gamers.jp/vaio-coupon/

今後もイヤバズは、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアとして、クーポン・セール情報を中心にお届けしていきます。各種情報をリアルタイム更新することで、ユーザーが最短で“最安値の1台”にたどり着ける体験を提供していきます。

運営者情報

会社概要

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/

国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811