株式会社ハートビーツ、4/7（火）に「成長するほど回らなくなる」運用の壁に直面する成長企業に向けた共催ウェビナーを開催

株式会社ハートビーツ

サーバー監視・保守・運用のフルマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範）は、2026年4月7日（火）に 「成長するほど、なぜ回らなくなるのか」採用に頼らずスケールさせる “サービス設計”とは と題した共催ウェビナーを主催します。

お申し込みはこちら :https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260407?organizationId=2337&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr260317

SaaS・Webサービス・アプリ事業を運営する中で、 開発後の運用・問い合わせ対応・障害対応に追われていませんか？

成長期のサービスが、長期の持続可能性を考える上で最もリスクとなるのは、「それを支える現場の『手』と『仕組み』が追いつかない」状態です。

本セミナーでは、 少人数のまま分業・アウトソースすることで、 サービスを止めずにスケールさせる実践的な考え方を開発/UX設計・インフラ運用・CS/サポート業務の3つの視点から解説します。

採用に頼らず、内製と外注の最適なバランスを見極め、 本来注力すべき改善や企画に時間を使える体制を整えたい方に向けた内容となっています。

ウェビナー概要

▪️オープニング

「成長期サービスがつまずく本当の理由―"人が足りない"ではなく"回し方が設計されていない"」

▪️セッション Part.1｜株式会社FAKE

「“作ったあとに苦しまない” サービスをスケールさせる設計・UXの考え方」



▪️セッション Part.2｜株式会社ハートビーツ

「サービス成長を止めないためのインフラ・運用を“手離れ”させる考え方」



▪️セッション Part.3｜株式会社インゲージ

「“人に頼らない” 仕組みで問い合わせをさばく

―採用に頼らずスケールする、CS業務の生産性向上戦略」

▪️クロージング

質疑応答

本ウェビナーで学べること

このような課題をお持ちの方におすすめ

ウェビナー概要

お申し込みはこちら :https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260407?organizationId=2337&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr260317- ”運用の壁”の正体 ：なぜ30～100名規模で運営が苦しくなるのか？- 内製 vs 外注の境界線 ：どこまでを自社で持ち、どこからをプロに任せるべきか- 属人化させない体制構築：将来のスケールを見据えたサービス設計の考え方- ”採用しない”という選択：ツールの導入やアウトソーシングを活用して事業利益率を最大化する方法- 開発後の運用・問い合わせ対応が回らない- インフラ・障害対応が属人化している- CSや事務作業が増え、改善に時間を割けない- 採用せずに事業を伸ばしたい- 外注したいが、どこまで任せていいかわからない

▪️タイトル：「成長するほど、なぜ回らなくなるのか」

採用に頼らずスケールさせる “サービス設計”とは

▪️開催日時：2026年4月7日 （火）11:00~12:00

※アーカイブ配信：2026年4月9日 （木）12:00～13:00、15:00～16:00

2026年4月14日（火）12:00～13:00、15:00～16:00

▪️参加費：無料

▪️定員：100名

▪️主催：株式会社ハートビーツ

▪️共催：株式会社FAKE、株式会社インゲージ

▪️お申し込みURL：https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260407?organizationId=2337

登壇者プロフィール

株式会社ハートビーツマーケティングチームマネージャー谷川 隼人

EC・金融のマーケティングに携わり、2024年にハートビーツに入社。

お客様の声から得られたインフラ運用の"リアル"を元に各種ウェビナーに登壇中。

株式会社インゲージ事業推進部 イベントマーケター佐竹 彩華

サービス業にてキャリアをスタート。サービス品質が評価され、全国大会にて上位成績を収める。

そののち、スタートアップの営業会社に未経験で入社。既存顧客との関係性構築、案件の運用・管理、チームマネジメントが評価され、スーパーバイザーとして活躍。

インゲージに入社後は、問い合わせ対応の魅力を新規クライアント向けに伝える役割を担う。

株式会社FAKE代表取締役高橋 才将

2010年 株式会社博報堂に新卒入社、大手飲料メーカーなどの営業やプランニングに従事。

2012年 Timers Inc.を創業、代表取締役に就任。家族アプリFamm (http://famm.us)を運営し、累計14億円を調達しアプリビジネスに従事。

2020年 FAKE Inc.を創業、代表取締役に就任。

お申し込みはこちら :https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260407?organizationId=2337&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr260317

【配信者情報】株式会社ハートビーツ

会社名：株式会社ハートビーツ

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル5F

代表者：代表取締役 藤崎正範

設立：2005年4月

URL：https://heartbeats.jp



株式会社ハートビーツは、ITの技術力をもって、顧客事業の確実で最速な成長を推進する「クラウド・アクセラレーション事業」を展開。「クラウド・アクセラレーション事業部」では、ハートビーツの強みでもあるITインフラ設計・構築・運用・監視・障害対応などを基盤に、クラウド技術の更なる推進とお客様の事業発展を見据え、企画、アドバイザリーから開発、運用まで一貫したサービスを提供しています。

新規事業として、脱パスワード付きZIPファイルを推進する 重要ファイル転送プラットフォーム「Kozutumi（コヅツミ）」 も展開中。

IT業界全体の成長を支えるため、新進の才能を育て、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

プレスリリース一覧(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/93709)