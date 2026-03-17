あなたのサービス・商品、AIに正しく理解されていますか？── N-3、自社サイトをAI検索に最適化する為の必須ツール「AIOインスペクター」を公開

合同会社N-3

合同会社N-3（東京都文京区、代表者：栗本浩佑）は、Webサイトが主要プロバイダのAIクローラー（ChatGPT、Perplexity、Geminiなど）にどの程度最適化されているかを診断し、具体的な改善提案を自動生成する無料ツール「AIOインスペクター」を公開しました。

従来のSEO（検索エンジン最適化）がGoogleなどの検索エンジンを対象としていたのに対し、AIO（AI検索エンジン最適化）はChatGPTやPerplexityなどのAI検索エンジンがコンテンツを収集するための仕組み(クローラー)に対して、Webサイトの情報を正しく理解・引用してもらうための最適化を指します。AIOインスペクターは、このAIO対応状況をURLを入力するだけで即座に診断できるツールです。

診断結果画面１.

公開URL：https://n-3.ai/apps/aio-inspector

AIOインスペクターの特徴

- URLを入力するだけの簡単診断：技術的な知識は不要。WebサイトのURLを入力するだけで、AI検索エンジンへの最適化状況を100点満点でスコア化- AIによる改善レビューの自動生成：診断結果をもとに、AIがサイト固有の課題を分析し、具体的なコード例を含む改善案を自動生成。何をどう修正すべきかが明確にわかる- サイトコンテンツのプレビュー機能：AIクローラーが実際にサイトから取得できる情報をプレビュー表示。重要な情報の抜け漏れや不要な情報の混入を視覚的に確認可能AIクローラー別のアクセス状況を可視化：GPTBot、ClaudeBot、PerplexityBotなど主要なAIクローラーごとに、robots.txtでのブロック状況を一覧表示

背景：AI検索時代の到来と「AIO」の重要性

2025年以降、ChatGPT、Perplexity、Google AI Overviewsなど、AIが直接回答を生成する「AI検索」の利用が急速に拡大しています。従来の検索エンジンではWebサイトへのリンクが表示されていましたが、AI検索では、AIがWebサイトの情報を読み取り、ユーザーの質問に対する回答を直接生成します。



この変化により、自社サービスや商品が「AIに正しく理解され、引用される」ことの重要性が急激に高まっています。しかし、自社のWebサイトがAIにどのように認識されているかを把握する手段は限られており、多くの企業が対応に手をつけられていないのが現状です。

AIOインスペクターは、この課題を解決するために開発されました。専門知識がなくても、自社サイトのAI検索エンジン対応状況を把握し、具体的な改善アクションにつなげることができます。

想定ユースケース

- 企業のWeb担当者：自社サイトのAI検索対応状況を把握し、競合に先駆けてAIO対策を実施- マーケティング担当者：AI検索エンジンからの流入を最大化するためのサイト改善に活用- Web制作会社・SEOコンサルタント：クライアントへのAIO対応提案の根拠資料として活用- スタートアップ・新規事業担当者：限られたリソースで効率的にAI検索エンジンへの露出を強化

代表コメント（栗本浩佑）

「AI検索エンジンの普及により、Webサイトの『見つけられ方』が根本的に変わりつつあります。これまでのSEOが『検索結果の上位に表示されること』を目指していたのに対し、AIOは『AIに正しく理解され、回答の中で引用されること』を目指す新しい概念です。

しかし、多くの企業にとって、自社サイトがAIにどう認識されているかを知る手段がありませんでした。AIOインスペクターは、その現状把握と改善の第一歩を、誰でも無料で踏み出せるツールです。AI検索時代に備えるすべてのWebサイト運営者に活用していただきたいと考えています。」

診断項目の詳細

今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178907/table/3_1_aea009f615de16bd426e7ab31655350e.jpg?v=202603171051 ]診断結果(一部抜粋)

今後は、定期的な自動診断機能や、競合サイトとの比較分析機能、より詳細な業種別AIO対策レポートの生成など、機能の拡充を予定しています。

利用にあたっての留意事項

サービス情報

会社概要

- 本ツールは無料でご利用いただけます- AIが生成する改善提案は参考情報です。- 実装にあたっては各サイトの状況に応じた検討を推奨します- 診断結果はWebサイトの公開情報をもとに生成されます- サービス名：AIOインスペクター- 公開URL：https://n-3.ai/apps/aio-inspector- 利用料金：無料- 対応ブラウザ：Google Chrome、Safari、Firefox等の主要ブラウザ

合同会社N-3

- 代表者：栗本浩佑- 所在地：東京都文京区本郷1-25-24-303- 事業内容：生成AIシステム企画・開発・導入支援、AIエージェント基盤開発- URL：https://n-3.ai

本件に関するお問い合わせ先

合同会社N-3 広報担当

E-mail: contact@n-3.ai