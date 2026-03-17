サブリースマンション売却相談会スタート【サブリース物件売却くん】

株式会社フロンティア

株式会社フロンティアが運営する「サブリース物件売却くん」は3月17日、サブリースマンション売却相談会を開始しました。ご相談はLINEで受け付けているため、ご都合のよい時間にやり取りを進めていただけます。また、相談は無料です。

「サブリース契約中でもマンションを売却できるのか」「どのくらいの金額で売却できるのか相場を知りたい」など、疑問や不安をお持ちの物件オーナーさまは、この機会にぜひご相談ください。下記の公式LINEから、ご相談を受け付けています。

公式サイト：https://sublease-baikyakukun.com/(https://sublease-baikyakukun.com/)

公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w(https://lin.ee/R3AGr9w)

サブリースマンション売却相談会への参加方法

（1）「サブリース物件売却くん」の公式LINEに登録し、メッセージを送る

「サブリース物件売却くん」の公式LINEを友だち登録のうえ、ご契約状況をお知らせください。疑問やお悩み、不安な点など、気になることをご相談いただけます。ご相談は無料です。

「サブリース物件売却くん」公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w(https://lin.ee/R3AGr9w)

（2）サブリースマンションを一括査定

「サブリース物件売却くん」は、提携する26社に一括で査定を依頼し、最も高値を提示した仲介業者1社のみをご紹介するサービスです。ご相談後、具体的な売却価格を知りたい方は、そのまま一括査定をご利用いただけます。

一括査定をご利用いただく際、一般的な相見積もりサービスのように複数業者とやり取りする必要はありません。営業電話もないため、安心してご利用いただけます。

（3）売却手続き

一括査定で提示された金額にご納得いただければ、売却手続きに進みます。これまで多くのサブリース物件を取り扱ってきた経験豊富な担当者が、売却手続きをスムーズにサポートします。

※サブリース物件の売却を100%保証するサービスではありません。

「サブリース物件売却くん」サービスの特徴

「サブリース物件売却くん」は、サブリース物件の売却に対応した、オークション形式の一括査定ができるWebサービスです。提携する26社へ一括査定を依頼し、最も高値を提示した仲介業者1社のみをご紹介します。相談・一括査定も無料で受付中です。

一括査定後、売却手続きに移行することもできます。サブリース物件が売却に至った場合でも、「サブリース物件売却くん」では仲介手数料は0円です。コストを抑えてサブリースマンションを手放したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

公式サイト：https://sublease-baikyakukun.com/(https://sublease-baikyakukun.com/)

公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w(https://lin.ee/R3AGr9w)

「サブリース物件売却くん」に関する、よくある質問

高値で売却できる理由を教えてください。

「サブリース物件売却くん」で高値での売却が期待できる理由は、法人顧客を持つ仲介業者と連携しているためです。売却先を探す際に、個人向けよりも法人向けの販路を活用しやすい点が特長です。

相談から仲介手数料まで無料になるのは、なぜですか？

仲介業者は買主から手数料をもらっており、当社は提携仲介業者から手数料をもらっているため、無料でサービス提供ができます。

相談から売却までの期間は、どれくらいかかりますか？

一概には言えませんが、ご相談・オークション形式の一括査定・結果のご連絡・売却手続き・売却完了まで、3～6か月程度かかります。

■運営会社

株式会社フロンティア

公式サイト：https://sublease-baikyakukun.com/(https://sublease-baikyakukun.com/)

公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w(https://lin.ee/R3AGr9w)