Photosynth、アイ・イーグループおよびHパートナーの両社と販売パートナー契約を締結

株式会社Photosynth

株式会社Photosynth（本社：東京都港区、代表取締役社長：河瀬航大、以下フォトシンス）は、株式会社光通信の連結子会社である株式会社アイ・イーグループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：工藤 俊、以下アイ・イーグループ）および株式会社Hパートナー（本社：東京都豊島区、代表取締役：高井 恒平、以下Hパートナー）と、オフィス領域における「Akerun入退室管理システム」（以下、Akerun）をはじめとしたAkerunブランドのIoTサービスなどの販売拡大を推進するための販売パートナー契約を締結しました。

この販売パートナー契約では、様々な業種・業態向けのコンサルティングや多様な商材を組み合わせたソリューション提供で豊富な実績を有するアイ・イーグループおよびHパートナーの販売ネットワークを通じて、AkerunブランドのIoTサービスや各種サービスのさらなる提供拡大に取り組みます。





■アイ・イーグループおよびHパートナーとの販売パートナー契約の背景

アイ・イーグループはオフィスコンサルティングにおける豊富な実績を有しており、オフィスに必要な複合機、ビジネスホン、ネットワーク機器などの販売を通して、企業向けに「コスト削減」「効率的なオフィス環境づくり」のための最適なサービスを提案しています。そして、直近では、OA機器だけでなく通信回線やインターネットのソフトウェア／ハードウェアなどへも事業を拡大するなど、導入企業の様々なニーズに合わせた、取り扱い製品の拡充に積極的に取り組んでいます。

また、Hパートナーも、企業の課題を解決するコンサルティングと多様な商材を組み合わせたソリューションの提案を通じて、業種・業界を問わず、コスト削減、収益改善、業務改善など様々な企業に最適な解決策の提案・提供で豊富な実績を有しています。

フォトシンスでも、Akerunの主要顧客である企業への販売をさらに加速するために、販売パートナーの拡充やAPI連携を通じた外部の連携サービスの拡大を積極的に推進しており、これまでも多くのパートナー企業と協業してきました。

そして今回、企業向け製品ラインナップの拡充を推進するアイ・イーグループおよびHパートナーの両社と、Akerunの販売拡大を推進するフォトシンスが、各社が強みを持つオフィス領域をはじめとした幅広い業種・業態を対象としたパートナーシップを推進することで、企業顧客への提供価値のさらなる拡大と事業成長を目指します。





■今後の取り組み

フォトシンスとアイ・イーグループおよびHパートナーでは、今回締結した販売パートナー契約により、アイ・イーグループおよびHパートナーに加えてそれぞれのパートナー企業のネットワークを通じて、業種・業態を問わない、AkerunブランドのIoTサービスやオフィス向けサービスの販売を推進します。

また、この販売パートナー契約を通じて、Akerunの販売に加えて、今後はマーケティング活動における協業やフォトシンスのその他のサービスにおける協業なども推進する計画です。

フォトシンスでは、今後もパートナーの拡充を図ることで、セキュリティや認証、スペース管理の課題に対して、スマートロックなどを活用したクラウド／IoTなどのテクノロジーによるDXを通じた様々なメリットを提供し、安心安全で効率的な空間の構築を支援していきます。









■株式会社アイ・イーグループについて

所在地 : 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号

設立 1996年3月8日

代表取締役： 工藤 俊

企業サイト： https://ie-group.co.jp/

■株式会社Hパートナーについて

所在地 : 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号

設立： 2021年11月17日

代表取締役 : 高井 恒平

企業サイト： https://h-partner.co.jp/

【Akerunについて】

「Akerun」は、あらゆる鍵をクラウド化し、利便性やセキュリティの向上を実現するIoTサービスです。デジタルIDと物理IDを組み合わせてユーザーを認証するアクセス認証基盤「Akerun Access Intelligence」を活用し、あらゆる扉がインターネットにつながることで、様々な場所やシーンへのアクセス管理を実現します。

Akerunブランドの主要サービスである法人向け「Akerun入退室管理システム」は、既存の扉に後付けで導入できるクラウド型サービスで、スマートフォンやICカードでの施錠・解錠に加え、Web管理ツールやスマートフォンアプリからの入退室履歴の確認、遠隔での施錠・解錠、鍵権限の付与・剥奪など、クラウドを通じた鍵の権限管理や入退室管理が可能になります。

サービスサイト：https://akerun.com/

【株式会社Photosynth（フォトシンス）について】

「つながるモノづくりで感動体験を未来に組み込む」をミッションに掲げ、キーレス社会の実現を目指して、既存のドアに後付けで設置するだけで鍵をクラウド管理できる「Akerun入退室管理システム」をはじめとしたAkerunブランドのクラウド型IoTサービスを提供しています。Akerunにより、オフィスの扉をインターネットにつないでクラウド化することで、ICカードやアプリでの鍵の施錠・解錠に加え、クラウドを通じた鍵の権限付与、入退室履歴の確認など様々な場所やシーンへのアクセス管理が可能になります。このクラウド型IoTサービスにより、規模を問わず、さまざまな業種、業態の企業の働き方改革とデジタルトランスフォーメーションを支援します。

https://photosynth.co.jp/