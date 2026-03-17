WEMIX財団、フィリピン最大手の暗号資産取引所「Coins.ph」へWEMIX取り扱いを開始！

株式会社Weｍade Japan

WEMIX 財団が発行する暗号資産「WEMIX」は、フィリピン最大手の暗号資産取引所である「Coins.ph（コインズ・ドット・ピーエイチ）」に上場したことを発表した。日本時間で本日3月17日(火)より、入出金および取引が可能となる。

Coins.phは、1,800万人以上の会員を保有するフィリピン最大規模の暗号資産取引所だ。フィリピン中央銀行（BSP）から仮想資産サービスプロバイダー（VASP）および電子マネー発行（EMI）の公式ライセンスを取得しており、伝統的な金融とデジタル資産を融合させた「オールインワン金融プラットフォーム」として、現地の暗号資産市場を牽引している。

■ 現地通貨「ペソ（PHP）」取引による利便性とエコシステムの拡張

WEMIXがフィリピンの取引所に正式に上場するのは今回が初めてである。今回の上場により、WEMIXを現地の法定通貨「ペソ（PHP）」で直接取引できるようになり、フィリピンのユーザーにおけるアクセス性と利便性が飛躍的に向上した。

特に、昨年10月のリリース以来、世界的にヒットを記録しているブロックチェーンゲーム『レジェンド・オブ・ユミル（Legend of Ymir）』グローバル版との強力な相乗効果が期待されている。同タイトルのサービス提供国の中で、フィリピンは最もユーザーの参加が活発な地域である。今回のCoins.phへの上場は、フィリピン国内の新規ユーザー流入を加速させ、ゲーム内経済のさらなる活性化に大きく寄与するものと予想される。

■ 上場記念イベントの開催と、継続的なグローバル展開

今回のWEMIX上場を記念して、Coins.ph内では特別な記念イベントも開催される予定だ。イベントの詳細は、取引所の公式告知を通じて確認することができる。

現在、WEMIX 財団はWEMIXエコシステムの持続的な拡張を目指し、世界各国の主要な暗号資産取引所への上場を継続して推進している。今後もグローバル市場におけるプレゼンスをさらに強化していく方針だ。

【参考サイト】

・WEMIX公式：https://www.wemix.com/(https://www.wemix.com/)

・coins.ph：https://www.coins.ph/en-ph/blog/new-listing-wemix-is-now-on-coins-ph(https://www.coins.ph/en-ph/blog/new-listing-wemix-is-now-on-coins-ph)