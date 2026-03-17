薄さはたった約4cm！壁に密着した状態で送風できる驚きの薄型ファン「ピタッとウォールファン」が登場！狭い場所でもファンが邪魔にならない注目の新モデル2種が、Life on Productsより新発売

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ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは狭いスペースでも活躍する2026年夏の新作、「ピタッとウォールファン」「ターボクリップファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


壁にピタッと密着して馴染むスタイリッシュなウォールファン




本体の厚さはわずか4cmの薄型でありながら、壁に密着した状態で送風できる、


画期的でスマートなウォールファン。


薄型で壁に掛けても圧迫感なくインテリアに馴染み、


狭い場所でもファン部分が邪魔になりません。


フックでの使用のほか、本体にはマグネットを内蔵しており、


冷蔵庫やホワイトボードなどにも吸着が可能です。


シーズンオフはラックや引き出しに入れるなど、収納場所に困らない点も◎。


実用新案取得 *登録第3254654号



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ピタッとウォールファン」LCAF045
価格：2,640円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf045/




POINT1■壁に密着した状態で風を送る

実用新案取得*した技術


「壁に密着した状態で送風」が可能な


画期的でスマートなウォールファン。


狭いところにもスッキリ置けます。



*登録第3254654号








POINT2■奥行き約4cmのスリムなデザイン

本体の厚さはわずか4cmと薄く、


壁に掛けても邪魔にならない点が特長。


トイレなど狭いスペースで活躍します。








POINT3■用途が広がるマグネット付き

本体の裏面には壁掛け用のホールに加え


マグネットも内蔵。


マグネットは冷蔵庫やホワイトボードなどに


設置できて便利です。








POINT4■吹き下ろし送風も可能

ファン部分は上下約90°、左右約120°


調節ができるため、欲しい場所へ送風できます。


高い場所への設置で吹き下ろし送風も可能です。








POINT5■3段階風量にリズム風モードも搭載

弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい


自然な風を再現したリズム風モードを搭載。


お好みに合わせて最適な風量をお選びください。








POINT6■前ガード取り外し可能でお手入れ楽々

ファンの前ガードは取り外し可能。


ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、


清潔にご使用いただけます。








POINT7■電源の切り忘れも安心

オートオフ機能搭載のため、約7時間で


電源OFFに。


もしもの切り忘れ時にも安心です。








商品仕様



リリーホワイト（LW）

ブルーグレー（BY）


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/385_1_e5eceac2846a47c5dbb7edd36595700c.jpg?v=202603171151 ]


デスクでも強風で爽快！ターボ搭載クリップファン




圧倒的な風量で爽快感を得られると大人気のターボ搭載ファンに、便利な卓上サイズが登場。


猛暑下での移動や作業などでほてった体に、強風を浴びせて汗を速乾＆リフレッシュ！


デスク置き、もしくはクリップの使用であらゆるところに設置が可能の2WAYで、


使い勝手の良さも魅力。風向き調節ができ、吹き下ろし送風も可能です。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ターボクリップファン」LCAF044
価格：3,278円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf044/




POINT1■ターボ搭載のパワフルな4段階風量

風量は弱 / 中 / 強 / ターボの4段階から


セレクトが可能。


シーンやお好みに合わせて最適な風量を


お選びください。








POINT2■クリップはそのままスタンドに

クリップの他にも、そのまま置いて


デスクファンとしても使用可能。








POINT3■上下左右に風向調節可能

可動域が広く左右約360°、上下約155°の


風向調節が可能。


欲しい場所へダイレクトに送風できるため、


快適な風で涼むことができます。








POINT4■後ガード取り外し可能でお手入れ楽々

ファンの後ガードは取り外し可能。


ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、


清潔にご使用いただけます。








POINT5■電源の切り忘れも安心

オートオフ機能搭載のため、約7時間で


電源OFFに。


もしもの切り忘れ時にも安心です。








商品仕様



リリーホワイト（LW）

スモーキーブルー（SB）


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/385_2_94154597c5cbd5626a1735e557dc665c.jpg?v=202603171151 ]


販売情報


■2026年3月17日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　LCAF045


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf045


　LCAF044


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf044



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供