薄さはたった約4cm！壁に密着した状態で送風できる驚きの薄型ファン「ピタッとウォールファン」が登場！狭い場所でもファンが邪魔にならない注目の新モデル2種が、Life on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは狭いスペースでも活躍する2026年夏の新作、「ピタッとウォールファン」「ターボクリップファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

壁にピタッと密着して馴染むスタイリッシュなウォールファン

本体の厚さはわずか4cmの薄型でありながら、壁に密着した状態で送風できる、

画期的でスマートなウォールファン。

薄型で壁に掛けても圧迫感なくインテリアに馴染み、

狭い場所でもファン部分が邪魔になりません。

フックでの使用のほか、本体にはマグネットを内蔵しており、

冷蔵庫やホワイトボードなどにも吸着が可能です。

シーズンオフはラックや引き出しに入れるなど、収納場所に困らない点も◎。

実用新案取得 *登録第3254654号

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「ピタッとウォールファン」LCAF045

価格：2,640円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf045/

POINT1■壁に密着した状態で風を送る

実用新案取得*した技術

「壁に密着した状態で送風」が可能な

画期的でスマートなウォールファン。

狭いところにもスッキリ置けます。

*登録第3254654号

POINT2■奥行き約4cmのスリムなデザイン

本体の厚さはわずか4cmと薄く、

壁に掛けても邪魔にならない点が特長。

トイレなど狭いスペースで活躍します。

POINT3■用途が広がるマグネット付き

本体の裏面には壁掛け用のホールに加え

マグネットも内蔵。

マグネットは冷蔵庫やホワイトボードなどに

設置できて便利です。

POINT4■吹き下ろし送風も可能

ファン部分は上下約90°、左右約120°

調節ができるため、欲しい場所へ送風できます。

高い場所への設置で吹き下ろし送風も可能です。

POINT5■3段階風量にリズム風モードも搭載

弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい

自然な風を再現したリズム風モードを搭載。

お好みに合わせて最適な風量をお選びください。

POINT6■前ガード取り外し可能でお手入れ楽々

ファンの前ガードは取り外し可能。

ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、

清潔にご使用いただけます。

POINT7■電源の切り忘れも安心

オートオフ機能搭載のため、約7時間で

電源OFFに。

もしもの切り忘れ時にも安心です。

商品仕様

リリーホワイト（LW）ブルーグレー（BY）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/385_1_e5eceac2846a47c5dbb7edd36595700c.jpg?v=202603171151 ]

デスクでも強風で爽快！ターボ搭載クリップファン

圧倒的な風量で爽快感を得られると大人気のターボ搭載ファンに、便利な卓上サイズが登場。

猛暑下での移動や作業などでほてった体に、強風を浴びせて汗を速乾＆リフレッシュ！

デスク置き、もしくはクリップの使用であらゆるところに設置が可能の2WAYで、

使い勝手の良さも魅力。風向き調節ができ、吹き下ろし送風も可能です。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「ターボクリップファン」LCAF044

価格：3,278円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf044/

POINT1■ターボ搭載のパワフルな4段階風量

風量は弱 / 中 / 強 / ターボの4段階から

セレクトが可能。

シーンやお好みに合わせて最適な風量を

お選びください。

POINT2■クリップはそのままスタンドに

クリップの他にも、そのまま置いて

デスクファンとしても使用可能。

POINT3■上下左右に風向調節可能

可動域が広く左右約360°、上下約155°の

風向調節が可能。

欲しい場所へダイレクトに送風できるため、

快適な風で涼むことができます。

POINT4■後ガード取り外し可能でお手入れ楽々

ファンの後ガードは取り外し可能。

ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、

清潔にご使用いただけます。

POINT5■電源の切り忘れも安心

オートオフ機能搭載のため、約7時間で

電源OFFに。

もしもの切り忘れ時にも安心です。

商品仕様

リリーホワイト（LW）スモーキーブルー（SB）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/385_2_94154597c5cbd5626a1735e557dc665c.jpg?v=202603171151 ]

販売情報

■2026年3月17日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

LCAF045

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf045

LCAF044

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf044

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供