薄さはたった約4cm！壁に密着した状態で送風できる驚きの薄型ファン「ピタッとウォールファン」が登場！狭い場所でもファンが邪魔にならない注目の新モデル2種が、Life on Productsより新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは狭いスペースでも活躍する2026年夏の新作、「ピタッとウォールファン」「ターボクリップファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。
壁にピタッと密着して馴染むスタイリッシュなウォールファン
本体の厚さはわずか4cmの薄型でありながら、壁に密着した状態で送風できる、
画期的でスマートなウォールファン。
薄型で壁に掛けても圧迫感なくインテリアに馴染み、
狭い場所でもファン部分が邪魔になりません。
フックでの使用のほか、本体にはマグネットを内蔵しており、
冷蔵庫やホワイトボードなどにも吸着が可能です。
シーズンオフはラックや引き出しに入れるなど、収納場所に困らない点も◎。
実用新案取得 *登録第3254654号
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ピタッとウォールファン」LCAF045
価格：2,640円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf045/
POINT1■壁に密着した状態で風を送る
実用新案取得*した技術
「壁に密着した状態で送風」が可能な
画期的でスマートなウォールファン。
狭いところにもスッキリ置けます。
*登録第3254654号
POINT2■奥行き約4cmのスリムなデザイン
本体の厚さはわずか4cmと薄く、
壁に掛けても邪魔にならない点が特長。
トイレなど狭いスペースで活躍します。
POINT3■用途が広がるマグネット付き
本体の裏面には壁掛け用のホールに加え
マグネットも内蔵。
マグネットは冷蔵庫やホワイトボードなどに
設置できて便利です。
POINT4■吹き下ろし送風も可能
ファン部分は上下約90°、左右約120°
調節ができるため、欲しい場所へ送風できます。
高い場所への設置で吹き下ろし送風も可能です。
POINT5■3段階風量にリズム風モードも搭載
弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい
自然な風を再現したリズム風モードを搭載。
お好みに合わせて最適な風量をお選びください。
POINT6■前ガード取り外し可能でお手入れ楽々
ファンの前ガードは取り外し可能。
ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、
清潔にご使用いただけます。
POINT7■電源の切り忘れも安心
オートオフ機能搭載のため、約7時間で
電源OFFに。
もしもの切り忘れ時にも安心です。
商品仕様
リリーホワイト（LW）
ブルーグレー（BY）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/385_1_e5eceac2846a47c5dbb7edd36595700c.jpg?v=202603171151 ]
デスクでも強風で爽快！ターボ搭載クリップファン
圧倒的な風量で爽快感を得られると大人気のターボ搭載ファンに、便利な卓上サイズが登場。
猛暑下での移動や作業などでほてった体に、強風を浴びせて汗を速乾＆リフレッシュ！
デスク置き、もしくはクリップの使用であらゆるところに設置が可能の2WAYで、
使い勝手の良さも魅力。風向き調節ができ、吹き下ろし送風も可能です。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ターボクリップファン」LCAF044
価格：3,278円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf044/
POINT1■ターボ搭載のパワフルな4段階風量
風量は弱 / 中 / 強 / ターボの4段階から
セレクトが可能。
シーンやお好みに合わせて最適な風量を
お選びください。
POINT2■クリップはそのままスタンドに
クリップの他にも、そのまま置いて
デスクファンとしても使用可能。
POINT3■上下左右に風向調節可能
可動域が広く左右約360°、上下約155°の
風向調節が可能。
欲しい場所へダイレクトに送風できるため、
快適な風で涼むことができます。
POINT4■後ガード取り外し可能でお手入れ楽々
ファンの後ガードは取り外し可能。
ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、
清潔にご使用いただけます。
POINT5■電源の切り忘れも安心
オートオフ機能搭載のため、約7時間で
電源OFFに。
もしもの切り忘れ時にも安心です。
商品仕様
リリーホワイト（LW）
スモーキーブルー（SB）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/385_2_94154597c5cbd5626a1735e557dc665c.jpg?v=202603171151 ]
販売情報
■2026年3月17日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
LCAF045
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf045
LCAF044
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf044
■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供