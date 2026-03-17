【４月９日（木）無料オンラインセミナー開催】不特法に精通した弁護士が解説！不動産クラウドファンディングの実務・規制と事業化におけるポイント・最新動向

J Sync 株式会社

J Sync株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：海老原 昭行、以下「当社」といいます。）は、2026年4月9日（木）に、「不動産クラウドファンディングの実務・規制と事業化におけるポイント・最新動向」をテーマとした【無料】オンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、不動産特定共同事業法（以下、「不特法」といいます。）に精通する

TMI総合法律事務所の稲井俊介弁護士を講師に迎え、不特法の基礎から実務上の留意点、最新の規制動向まで詳しく解説いただきます。

不動産クラウドファンディングへの新規参入を検討されている企業はもちろん、既に事業を開始し、最新の規制動向に基づいた事業戦略の再構築を目指す事業者にとっても、参考となる内容です。

また、セミナーでは当社が提供する不動産クラウドファンディングシステム

「fundingtool（ファンディングツール）」についてもご紹介いたします。

同システムは、投資家募集から入出金管理、法定帳票の作成までを一元化し、効率的な資金調達業務を支援します。オンライン本人確認（eKYC）機能を標準搭載しており、投資家の手続きを安全かつスムーズに行える環境を提供します。

さらに「任意組合型」にも対応したことで、これまで以上に柔軟なファンド設計が可能となりました。任意組合型ファンドの組成から運用・分配までの管理に加え、組合員名簿の閲覧・出力や、口数に応じた財産管理報告書の出力・持分譲渡にも対応しており、柔軟な運用が可能となります。

実務の要点からシステムの活用まで、不動産クラウドファンディング事業に関する理解を深めていただける内容となっておりますので、ぜひご参加ください。

■セミナー概要

開催日時 ：2026年４月９日（木）14：00-15：00

配信方法 ：Zoomによるオンライン

（4月8日の15時以降にセミナー参加用URLをご案内いたします。）

参加費用 ：無料

申込方法 ：セミナー参加のお申込みは、下記のURLよりお願いいたします。

https://www.jsync.co.jp/seminar/

申込締切 ：2026年４月８日（水）12：00

※不動産事業者向けセミナーのため、宅建業者の方を対象としております。

■個人情報等の取り扱い

お申し込み時にご提供いただいた個人情報は、セミナー運営および講師による資料提供のため、必要に応じて講師と共有する場合がございます。

当社は本セミナーを通じて不動産特定共同事業の健全な発展に寄与し、業界をサポートして参ります。

【会社概要】

会社名：J Sync株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿４-20-３ 恵比寿ガーデンプレイスタワー34Ｆ

代表者：海老原 昭行

URL： https://www.jsync.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

J Sync株式会社

お問い合わせフォーム：https://www.jsync.co.jp/inquiry/