「勝利」や「マネタイズ」につながる製品・サービスが集結「スポーツチーム・アスリート向け総合展 2026」4月15日(水)より開催

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年4月15日（水）～17日（金）、東京ビッグサイトで、「スポーツチーム・アスリート向け総合展 2026 -Japan Sports Week-」を開催いたします。

今年は国内外のスポーツイベントが目白押しの“スポーツの年”で、スポーツビジネスに関心が高まっています。また近年、スポーツ業界は「稼ぐスポーツ」への転換、テクノロジーを活用したパフォーマンス向上、そして地域活性化の核となるスタジアム・アリーナ建設など、大きな変革期を迎えています。本展は、これら業界の課題を解決する製品・サービスを持つ企業と、全国のプロスポーツチーム、実業団、大学、スポーツ連盟、自治体が一堂に会する、スポーツビジネスの商談展です。

5つの展示会で構成される総合展

公式ホームページはこちら :https://www.sportsexpo.jp/ja-jp.html

本展は、スポーツ業界の主要な課題に対応する5つの専門展示会で構成されています。

- チーム運営支援 EXPO ITを活用した管理システム、スカウティング、遠征サポート、人材採用など、効率的なチーム経営を支えるソリューションを紹介。- ファンエンゲージメント・集客支援EXPO SNS活用、公式アプリ、CRM、グッズ製作、チケット販売戦略など、ファンとの絆を深め、収益を最大化するための最新手法。- アスリートパフォーマンス EXPO 最新のトレーニング機器、ウェアラブルデバイス、リカバリー技術、スポーツ栄養学など、選手の「勝利」に直結するテクノロジー。- スタジアム・アリーナ EXPO 次世代型ベニューの設計・建設、大型ビジョン、音響設備、キャッシュレス決済など、観戦体験をアップデートする設備とサービス。- 【新規開催】熱中症・暑さ対策ワールド 昨今の猛暑対策として、競技環境の改善や選手の安全管理に特化した製品・サービスを特集。

■ 2026年注目の特別企画・新エリア

カンファレンスを同時開催（一部抜粋）

- Athlete Innovation Lab （大学・研究機関・スタートアップエリア） 最先端のスポーツ科学を研究する大学や研究機関、革新的な技術を持つスタートアップ企業が集結。未来のスポーツ界を変える新たなイノベーションの芽を、ビジネスの現場へとつなぎます。- 【新設】アスリートのセカンドキャリア支援ゾーン 引退後のライフプラン支援、人材紹介・転職支援サービス、起業や資格取得支援、アスリート採用を行う企業などが集結し、選手が競技後の人生を切り拓くための具体的な解決策を提案します。- Sports Team Sponsorship Hub スポーツチームと支援を検討する企業が直接つながり、新たなスポンサーシップの形を模索するマッチングエリアを設置。- 事務局 井口の海外グッズコレクションだいたい100選 事務局担当者が集めた世界各地のスポーツグッズを約100点展示。海外ならではの「発想力」「デザイン」「価格感」を見て・触って・学べるコレクション。

【基調講演】スポーツを成長産業へ：政策と展望

2026年4月16日（木）｜14:30～15:30

スポーツ庁 長官 河合 純一 氏

2025年10月にスポーツ庁長官に就任した河合氏。本講演では、日本のスポーツ産業をより一層成長させていくための政策の方向性について、スポーツの成長産業化のみならずスポーツを通じた地域活性化や健康増進、部活動の地域展開等についても深堀り、持続可能なスポーツ産業の構築に向けた課題と展望を提示します。

【特別対談】鈴木大地×有森裕子×木村敬一 アスリート経験者が描く、日本スポーツ界の未来

2026年4月17日（金）｜10:30～11:30

（公財）日本水泳連盟 会長 鈴木 大地 氏 ／（公財）日本陸上競技連盟 会長 有森 裕子 氏／

（一社）日本パラリンピアンズ協会 会長 木村 敬一 氏

【進行役】びわこ成蹊スポーツ大学大学院 スポーツ学研究科長 間野 義之 氏

世界の舞台で戦ってきた三氏は、いまそれぞれの立場から日本スポーツ界を支えています。本講演では、競技人生を通じて大切にしてきた視点や、立場の変化の中で感じてきた価値観の変化に触れながら、スポーツ界に関わる立場として見えている競技環境や組織のあり方、そして日本スポーツ界のこれからについて語ります。

カンファレンスの全セッションはこちら(https://biz.q-pass.jp/f/11991/sports-conf26/seminar_register)

※都合により講師、プログラムの内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

展示会基本情報

スポーツチーム・アスリート向けの5つの専門展で構成された総合展示会

【展示会概要】

展示会名： スポーツチーム・アスリート向け総合展 2026

構成展：第9回 ファンエンゲージメント・集客支援EXPO/第5回 チーム運営支援EXPO/第5回 スタジアム・アリーナEXPO/第5回 アスリートパフォーマンスEXPO/第1回 熱中症・暑さ対策ワールド

会期：2026年4月15日（水）～17日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（南展示棟）

主催：RX Japan合同会社

HP： https://www.sportsexpo.jp/ja-jp.htm(https://www.sportsexpo.jp/ja-jp.html)l(https://www.sportsexpo.jp/ja-jp.html)

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社 スポーツチーム・アスリート向け総合展 事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4110 MAIL：sportsexpo.jp@rxglobal.com