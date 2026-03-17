4Kの精細さと320Hzの速さを1台で--KEY TO COMBAT（KTC）「M27P6」が過去最安値に

KTC科技日本株式会社

ゲーミングモニターとクリエイティブ作業の垣根を越える、KEY TO COMBAT（KTC）の27インチモデル「M27P6(https://amzn.to/4lAskYc)」が、現在過去最安値となる68,381円(https://amzn.to/4lAskYc)（税込）で提供されている。通常価格89,980円から24％オフというこの機会は、3月20日（金曜日）までの期間限定だ。

本機の魅力は、シチュエーションに応じて解像度と描画速度を自在に切り替えられるデュアルモード技術。美しい映像を楽しみたいときは4K（3840×2160）・160Hzの高精細モードで。一方、勝負の一瞬を争うFPSなどでは、フルHD（1920×1080）・320Hzの圧倒的な滑らかさへと、ワンタッチで切り替わる。まるで2台のモニターを手にしたかのような体験を、ひとつの画面で叶える。

画質へのこだわりも見逃せない。1152もの独立したエリアに制御できるMiniLEDバックライトを搭載し、DisplayHDR 1400がもたらす最高輝度1400ニトの表現力は、深い闇と鮮やかな光を同時に描き出す。量子ドット技術により、色域はsRGB比145％、DCI-P3比98％をカバー。プロフェッショナルすらうならせる正確な発色で、映像制作や写真編集にも応える。

さらに、65W給電対応のUSB Type-CやKVMスイッチ機能を備え、デスク周りをすっきとまとめられる利便性も魅力だ。高さ調整や縦位置表示が可能なスタンドも含め、使う人を選ばない完成度である。

4Kの深みと、320Hzの疾走感。そのどちらもが手に入るM27P6(https://amzn.to/4lAskYc)は、ゲームの世界により深く没入したいすべての人に贈る、理想の一台である。

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