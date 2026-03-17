「世界を変えるのは、あなたのプロダクト」Rubyを活用し、独創性・新規性・将来性を競うサービスを表彰 『Ruby biz Grand prix 2026』 開催決定！

Ruby biz グランプリ実行委員会

Ruby biz グランプリ実行委員会（事務局:島根県 商工労働部 産業振興課 産業デジタル推進室）は、 今年で12回目の開催となる『Ruby biz Grand prix 2026』へのエントリー募集を、2026年5月25日（月）から8月19日（水）までの期間で実施します。

今後、審査委員会での選考を経て、『Ruby biz Grand prix 2026』のグランプリを決定します。

是非、本グランプリへのエントリーをご検討ください。

＜『Ruby biz Grand prix 2026』 開催概要＞

●目的・趣旨

『Ruby biz Grand prix』は、プログラミング言語Rubyの特徴を活かして、新たなサービスを創出しビジネスを継続的に展開している事例※を顕彰することにより、Ruby によるビジネス展開の優位性を国内外に広くPRし、

Rubyでのビジネスチャンスのさらなる拡大を目指します。

※Rubyを使った商品・サービスが、ビジネス領域において多数の顧客に利用され、また継続して顧客価値の向上に努めている成長事例が対象

●募集対象

Rubyを使った自社商品・サービス等で、Rubyの特徴を活かし、新規性、独創性、市場性、将来性に富んでおり、今後継続的に発展が期待できるビジネス事例を募集します。概ね1年以上ビジネスが継続されている国内外の事例を対象とします。

※主な対象事例は、クラウドを利用したSaaS、PaaS、単独パッケージ等

●応募資格

企業、団体及び個人（任意団体を含む）

※過去の応募事例についても再応募が可能です。（但し、大賞受賞事例は除きます。）

●各賞・表彰

1. 大賞2点程度／表彰状、記念品、副賞 100万円

2. 特別賞3点程度／表彰状、記念品、副賞 30万円

※上記の賞以外にも、事例によっては受賞の可能性があり、昨年度は「AIxRuby賞」が選定され2社が受賞しています。

●スケジュール

(1)応募受付：2026年5月25日（月）～ 2026年8月19日（水）17時 ※必着

(2)応募事例のPR：Web媒体等で2ヶ月程度PR

(3)選考：2026年10月上旬

(4)表彰式等：2026年12月3日（木）島根県松江市くにびきメッセにて開催 ※登壇者１名の旅費を支給します。

(5)表彰事例のPR：プロモーション動画等によりPR

●応募方法

下記3点をRuby bizグランプリ実行委員会事務局宛にメールに添付してご提出ください。

・提出先メールアドレス ：rubybizgrandprix2@gmail.com

・メールタイトル（件名）：『Ruby bizグランプリ』応募書類送付【団体名】

※今大会よりメールアドレスが変更となりました。

１. 応募用紙

応募用紙及び募集要項は、Ruby bizグランプリ実行委員会のホームページからダウンロードできます。

※こちらから：https://rubybiz.jp （応募用紙等については3月17日（火）よりダウンロード可能です。）

２. 参考資料（審査の参考となる説明書、カタログ等の資料です。）

・参考資料がある場合は、取り組み内容を把握するうえで必要な最小限の分量とし、A4サイズ

（縦・横問いません）の電子データに加工のうえ（上限50MB）、応募用紙とあわせて送付してく

ださい。

・画像等を参考資料の一部として用いることも可能です。ただし、第三者の著作権、肖像権、プライ

バシー等を侵害することのないよう十分ご留意ください。

３. サービスロゴ

「サービスロゴ※」（ai データ及び PDF データ）をあわせてご提出ください。

※サービスロゴが無い場合は、企業ロゴをご提出ください。

●審査選考委員 ※委員は50音順、役職及び所属は2026年3月時点のものです。

委員長：まつもと ゆきひろ ／ Rubyアソシエーション 理事長

委 員：笹田 耕一 ／ Rubyアソシエーション 理事、STORES 株式会社

委 員：寺田 雄一 ／ マジセミ株式会社 代表取締役社長

委 員：中村 建助 ／ 株式会社KMC 代表

委 員：森 正弥 ／ 博報堂DYホールディングス株式会社 執行役員・CAIO

昨年受賞式の様子

●公式サイト： https://rubybiz.jp