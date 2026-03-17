GridBeyond、Samsung Venturesから出資を受け約1,200万ユーロを調達

GridBeyond合同会社

電力使用の最適化や分散型エネルギーリソースの管理など、エネルギーの柔軟性を有する資源や設備のマネジメントを行うGridBeyond（本社：アイルランド・ダブリン、CEO：マイケル・フェラン）は、Samsung Venturesを新たな株主として迎え、約1,200万ユーロのエクイティ投資ラウンドを実施したことをお知らせします。本ラウンドには、既存株主であるAlantraのEnergy Transition Fund、Klima、Energy Impact Partners、Mirova、ABB、Constellation Technology Ventures、Act Venture Capitalも参加しました。また、横河電機株式会社、EDP、Enterprise Irelandといった既存株主も引き続きGridBeyondの成長を支援しています。

GridBeyondは今後、Samsungと連携し、エネルギートレーディング、エネルギー資産の最適化、エネルギーサービスなどの分野における新たな事業機会の創出に向けた取り組みを進めていきます。両社はそれぞれの技術と知見を組み合わせることで、グローバル市場における成長をさらに推進していく方針です。

今回の資金調達により、GridBeyondは英国、アイルランド、米国、日本、オーストラリアなどの主要戦略市場における事業拡大を加速するとともに、分散型エネルギー資産の最適化を担うプラットフォームのさらなる高度化に向けた投資を進めていきます。日本市場において、横河電機株式会社、千代田化工建設株式会社、兼松株式会社との協業などを通じ、AIを活用したエネルギー最適化サービスの展開を進めています。

GridBeyondは、再生可能エネルギー発電設備、蓄電池、需要家設備などの分散型エネルギー資産をリアルタイムで統合・制御する技術を提供しています。AIによる高度な予測と最適化、自動制御を組み合わせることで、電力アービトラージ、周波数調整サービス、容量市場への参加、配電ネットワークの安定化支援などを実現し、エネルギー資産の価値最大化と電力系統の安定化を支援しています。

Samsung Venturesは、次のようにコメントしています。

「GridBeyondは、急速に進化するエネルギー市場において、優れた技術力とグローバルでの実績を有しています。リアルタイムのデマンドレスポンス、再生可能エネルギーや蓄電池資産の最適化、さらに米国、オーストラリア、日本などの市場における高度なエネルギートレーディングを可能にしており、より高度で強靭なエネルギーシステムの実現を支える重要な企業であると考えています。私たちは、脱炭素化を加速し、より持続可能でデジタル化された社会を支える技術の発展に取り組むGridBeyondへの出資を決定しました」

GridBeyond CEOのマイケル・フェランは、次のように述べています。

「今回のパートナーシップにより、再生可能エネルギーおよび蓄電池の開発事業者に向けて、より高度なソリューションを提供できるようになります。エネルギー資産の価値最大化、電力系統の安定性向上、そして脱炭素化の推進に向けた取り組みをさらに加速してまいります」

GridBeyond CCOのマーク・デイビスは、次のように述べています。

「世界的なテクノロジー企業との今回のパートナーシップを通じて、日本の蓄電池および再生可能エネルギー事業者向けの、GridBeyondが提供する最先端の最適化・トレーディングプラットフォームの導入をさらに拡大してまいります。」

GridBeyond 副CEOのリチャード・オローリンは、次のように述べています。

「Samsungを株主であり協業パートナーとして迎えられることを大変うれしく思います。今回の出資は、GridBeyondが構築してきた統合型最適化プラットフォームが高く評価された結果であると受け止めています。Samsungが有する再生可能エネルギー資産や蓄電池開発、EPC、エネルギー技術、トレーディング領域での豊富な知見は、GridBeyondのプラットフォームと高い相乗効果を生み、グローバル規模で信頼性の高い最適化・トレーディングソリューションの提供をさらに加速させると考えています」

GridBeyondについて

GridBeyondは、デマンドレスポンスなどのエネルギー最適化サービスや分散型エネルギーリソースの管理など、柔軟性を有するエネルギーリソースや設備のマネジメントを完全成功報酬型で提供する、グローバル・エネルギーソリューション・カンパニーです。人工知能(AI)とデータサイエンスを駆使し、産業・商業拠点を中心に電力市場への参入や、脱炭素化経営、新たな収益源の開拓、運営管理の向上など、さまざまなエネルギーサービスを提供しています。GridBeyondのクラウドベースのプラットフォームは、アイルランド、イギリス、アメリカ、オーストラリア、そして日本を含む世界900以上の施設で合計3,000MW以上のエネルギーリソースを管理しています。イギリスやアイルランドなど先進的かつ競争の激しい再生可能エネルギー市場で培ったノウハウを活かし、ビジネスの成長を支援します。

GridBeyond合同会社

所在地: 〒105-0003 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー10F

URL: www.gridbeyond.com(https://gridbeyond.com/)

Samsung Venturesについて

Samsung Venturesは、技術革新を通じて新たな価値創造と成長を推進するコーポレートベンチャーキャピタルです。1999年の設立以来、産業構造を変革する可能性を持つ革新的技術を開発する企業への投資を行ってきました。グローバルネットワークと産業知見を活かし、投資先企業の持続的な成長を支援しています。