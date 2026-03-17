SOLEMOODの人気商品「豆乳メーカー」と「マルチサンドメーカー」がコストコオンラインで3月22日までの期間限定割引キャンペーンを実施

鑫三海株式会社

鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場義通）は、コストコホールセールジャパン株式会社が運営するオンラインサイト「コストコオンライン」にて、SOLEMOODシリーズの人気商品「豆乳メーカー MK-SE17A」および「マルチサンドメーカー HY-6602」を対象に、3月22日まで期間限定割引キャンペーンを実施しています。

今回対象となる2商品は、日々の調理を手軽かつ快適にするキッチン家電として、使いやすさとデザイン性を兼ね備えたSOLEMOODシリーズの人気モデルです。

■SOLEMOOD 豆乳メーカー MK-SE17A

100℃のスチーム加熱により、乾燥大豆をそのまま使用できます。

ろ過不要で、大豆の栄養とうま味を丸ごと引き出した濃厚な豆乳を手軽に楽しめます。

上下分離できる設計のため、内部の刃までしっかり洗浄でき、高温自動洗浄にも対応。お手入れも簡単です。

8枚刃カッターと600Wヒーターを搭載し、豆乳はもちろん、スープ・おかゆ・離乳食・スムージー・ヨーグルトなど、多彩な調理に対応します。

また、最大12時間の予約機能を備えており、就寝前にセットすれば、朝にできたてを楽しめます。容量は約1000ml（約4杯分）です。

コストコオンライン「豆乳メーカー MK-SE17A」の購入はこちら

https://www.costco.co.jp/Appliances/Specialty-Appliances/SOLEMOOD-Soy-milk-Maker-10L-MK-SE17A/p/84693

■SOLEMOOD マルチサンドメーカー HY-6602

上下ヒーターを搭載した900Wの高火力により、予熱約5分、焼き約3分のスピード調理が可能です。

2枚同時焼きに対応しているため、忙しい朝の時短調理にも役立ちます。

食材の厚みに合わせてハンドルロックを2段階で調整でき、最大5cmまで対応。耳までカリッとした厚焼きサンドを簡単に作れます。

プレートは取り外して丸洗いでき、本体コードは背面にすっきり収納可能です。過熱時には自動停止する安全設計も備えています。

コストコオンライン「マルチサンドメーカー HY-6602」の購入はこちら

https://www.costco.co.jp/c/SOLEMOOD-Multi-Sand-Maker-HY-6602/p/76469

【会社概要】

会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）

代表者：代表取締役 伴場義通

本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立：2019年4月3日

事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス

公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp

公式ECサイト：https://www.50th.jp/

Instagram(@sinsankai_jp)：https://www.instagram.com/sinsankai_jp/

X(@SINSANKAI)：https://x.com/SINSANKAI

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534

世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。

-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。

お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。