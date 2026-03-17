移動プラットフォームのTriOrb、米国デトロイトに現地法人を設立 - 東京 大手町オフィスも開設し、全方向移動技術のグローバル展開を本格化

米国法人設立の背景と狙い

株式会社 TriOrb

TriOrbは、「移動プラットフォームで、次世代産業の基盤をつくる」をミッションに掲げ、独自の球駆動式全方向移動プラットフォーム「TriOrb BASE」の開発・社会実装を推進してまいりました。

国内では自動車、半導体、鉄道、鉄鋼など幅広い製造業の現場への導入を進めており、自動化導入の障壁となるレイアウト制約、起伏や凹凸がある床面といった様々な課題に対応するソリューションとして高い評価をいただいています。

2025年には北米の主要展示会に連続出展し、現地の製造業関係者から大きな反響を得ました。こうした手応えを受け、北米市場での事業展開を本格化するため、製造業の集積地であるミシガン州デトロイトに現地法人を設立いたしました。

Newlab Detroit

デトロイトは自動車産業をはじめとする世界有数の製造業集積地であり、サプライチェーン全体にわたる自動化・効率化のニーズが集中するエリアです。当社の全方向移動技術が解決できる課題が数多く存在するこの地を拠点とすることで、北米の顧客に対し、より迅速かつ密接な技術支援・営業活動を行ってまいります。

大手町オフィスの新設について

国内においても事業拡大に対応するため、大手町オフィスを開設いたしました。本社のある北九州市に加え、顧客企業やパートナー企業との連携を強化し、営業・事業開発や人材採用のスピードを高めてまいります。

今後の展望

Inspired Lab

今回の米国法人設立および大手町オフィス開設により、北九州（本社・研究開発拠点）・東京（国内営業・事業開発拠点）・デトロイト（北米事業拠点）の三拠点体制を構築・強化いたしました。TriOrbは「Holonomic World - 移動制約の解放で、あらたな文明と文化を。」というビジョンのもと、日本発の全方向移動技術を世界の製造現場に届け、次世代の産業基盤づくりに貢献してまいります。

拠点情報

米国法人

法人名：TriOrb USA, Inc.

所在地：2050 15th St, Newlab Detroit 3-301, Detroit, MI 48216 USA（米国ミシガン州デトロイト）

設立：2026年1月

代表者：石田 秀一

事業内容：北米における製品販売、技術支援

東京大手町オフィス

所在地：東京都千代田区大手町１丁目６－１ 大手町ビルヂング 6階 Inspired Lab

開設：2026年2月 会社概要

法人情報

TriOrbは、2023年2月に創業、AISol（AIST Solutions）スタートアップ認定 / 九州工業大学発のスタートアップです。独自開発の球駆動式全方向移動機構「TriOrb BASE」を基盤に、製造業の現場で求められる変種変量生産、労働人口の減少、ＤＸ推進に対応するため、工程間搬送による自動化や、複数台で搬送を行う協調搬送システムを活用した柔軟で拡張性の高いフレキシブルな生産ラインの実現を目指します。

会社名：株式会社TriOrb

本社所在地：福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8-1 AIMビル6階

代表者：石田 秀一（代表取締役CEO）

設立：2023年2月

資本金：1億円

事業内容：球駆動式全方向移動プラットフォーム「TriOrb BASE」の開発・製造・販売

SNS

HP：https://triorb.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565888884159

X：https://x.com/triorb

LinkedIn：https://linkedin.com/company/triorb