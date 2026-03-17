「需要急増×供給不足」の構造的危機に対応　SNS採用支援のトレプロが電気工事士採用支援を開始

株式会社トレプロ

SNS採用支援を専門とする株式会社トレプロ（以下、トレプロ 本社：〒107-6035東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル35階、代表取締役 金山 卓真）は、2026年3月17日（火）より、電気技能士採用支援を開始いたします。

電気工事業界は、データセンター投資、再生可能エネルギー拡大、5G基地局整備により需要が急速に拡大する一方で、少子化による労働人口減少と業界の高齢化により供給が急速に縮小する「需要急増×供給不足」の構造的危機に直面しています。

本取り組みは、従来の採用手法に加え、SNSを活用した採用戦略の導入より、電気工事業界全体の人材確保を支援するものです。

電気工事業界の現況

市場概況と人材需給の課題

日本の電気工事業界は、インフラ整備やデジタル化の進展に伴い、重要な役割を担っています。しかし、電気工事業界の有資格者の50%以上が50歳以上であり、高齢化が急速に進行しています。また、入職後3年以内の離職率は20～40%と高く、若年層の定着が大きな課題となっています。

経済産業省の調査によると、第1種電気工事士は2020年前半時点で約20.4万人の需要に対して約2万人の不足が見込まれており、第2種電気工事士は2045年に約8.6万人の需要に対して約3,000人の不足が予測されています。※1

※1 経済産業省「電気保安人材の中長期的な確保に向けた課題と対応の方向性」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/pdf/016_05_00.pdf

電気工事士採用支援開始の背景

トレプロは、企業の採用力を高めるためのSNS運用支援を専門とし、戦略設計から運用代行まで一貫して提供しています。これまで300社以上の支援実績をもとに、業種・地域を問わず成果を上げてきました。

電気工事業界のクライアントとの接点を重ねる中で見えてきたのは、採用困難の構造的な本質でした。経験を積むほど市場価値が上昇する電気工事士は、給与・福利厚生・採用予算といったハード面での競争に持ち込まれると、中小規模の事業者にとって構造的に不利です。人材紹介や求人媒体だけでは、もはや限界を迎えています。

だからこそトレプロは、TikTokを起点としたソフト面の訴求に着目しました。キャリアビジョン、一緒に働く仲間、職場の雰囲気、リアルな働き方--数字や文章では伝わらない要素を映像で可視化し、転職を意識し始めた求職者にクリティカルに届けます。

本事業を通じて、電気工事業界に「ハード面で負けても、人が集まる会社がある」という新しい採用の常識を根付かせたい。それがトレプロの目指すムーブメントです。

トレプロの強み

これまでトレプロはSNS運用支援という分野において業界・業種問わず成果を上げてきました。その成果の源泉は、以下の3つの“明確な強み”にあります。

- 企画から配信まで、採用導線を一気通貫で設計SNS運用に必要なすべてのプロセスを自社で完結させます。企画・撮影・編集・配信後の分析に至るまで、SNS運用代行を通じて、採用効率化・集客・ブランディングなど、企業が抱える本質的な課題に対して、結果に繋がる運用を実践しています。- 職人を理解した採用設計とデータドリブンなSNS運用職種の特性を深く理解した上で、運用初期からデータ分析を徹底し、最適な投稿時間とコンテンツスタイルを提案しています。単に再生数を増やすのではなく、視聴者を「採用の応募」に繋げる導線設計を重視しています。- 累計300社以上、7万本以上の制作実績が実証する再現性2021年1月～2024年12月の実績で、累計300社以上のクライアントに対して、累計7万本以上のコンテンツを制作。この圧倒的な制作数を通じて、業界トレンドの変化に素早く対応し、最新のマーケティング手法を常に活用できる体制を構築。短期間で大きな効果を生み出すことで、確実に成果を出せる運用体制を実現しています。

代表の想い

株式会社トレプロ：代表取締役 金山 卓真

電気工事士は、日本の社会インフラを支える誇り高い仕事です。しかしその価値が、求職者にまだ正しく伝わっていない-現場の声に向き合い続ける中で、私はその現実を強く感じてきました。トレプロが持つ知見を、この業界に届けたい。そう確信した瞬間から、この事業は始まっています。「感謝・感動・感激を創造し続ける」という理念のもと、電気工事業界の未来を、共に切り拓いてまいります。

株式会社トレプロについて

TikTok運用代行を中心に広告代理業、AI研修事業、システム開発など多岐にわたる分野を提供しています。

「ありがとう」だけじゃ物足りない！感謝・感動・感激を創造し続けることを理念に掲げ、持てる知識・ノウハウを最大限に活かし、お客様にとっての最高のパートナーでありたいと願っています。挑戦を恐れず、共に成長し続ける仲間と、革新的なソリューションで社会に貢献していきたい。

それが私の、そして私たちの決意です。

会社概要

名称株式 会社トレプロ

URL https://tre-pro.co.jp/

設立 2025年10月

代表者代表取締役 金山 卓真

所在地 東京本社 (株式会社マテリアル内)

〒107-6035東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル35階

事業内容 TikTok運用代行、広告代理業、AI研修事業

システム開発・アプリ制作(iOS,Android)・Webサイト制作

クリエイティブ制作（映像・アニメーション・マンガ・音楽・ロゴなど