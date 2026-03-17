【入会キャンペーン開催中】津市寿町で開校中の幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、津市の寿町ラボ（津市寿町18-15 CSビル6F）で、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」を開校しており、新規会員を募集しています。

「忍者ナイン(R)」は、スポーツ科学を取り入れたオリジナルの指導メソッドに基づき、さまざまなスポーツに共通する9つの基本動作を楽しく身につけることができる運動教室です。特定の競技に偏ることなく、子どもの成長に必要な運動の土台を効率よく育てられることから、幼児期・学童期の習い事として注目されています。

三重県生涯スポーツ協会のスクールでは、低年齢の子どもや未経験の子どもへの指導に力を入れており、基礎的な運動能力の向上に加えて、あいさつや礼儀、仲間との協調性など、カラダとココロの成長をサポートしています。体を動かすことが好きな子どもはもちろん、運動が少し苦手な子どもにとっても、無理なく取り組みやすい教室です。

津市寿町ラボでは、落ち着いた環境の中で、一つひとつの動きを丁寧に積み重ねながら学べることが特長です。楽しみながら運動の基礎を身につけたいご家庭に適したプログラムです。

このたび、新規会員の募集にあわせて入会キャンペーンを開催しています。津市周辺で幼児・小学生向けのスポーツ教室や運動系の習い事をお探しの方は、ぜひこの機会に「忍者ナイン(R)」をご体験ください。

〇入会キャンペーン概要

期間：2026年5月末まで

特典：

・忍ジャージプレゼント（7,535円～8,910円相当）

※本キャンペーンは、三重県生涯スポーツ協会が運営する忍者ナイン(R)スクールのみに適用されます。

〇津市寿町ラボ概要

会場：CSビル6Fスタジオ（三重県津市寿町18-15 CSビル6F）

練習曜日：土曜日

クラス・時間：

・年長～小学2年生コース 14:45～15:45

・小学生コース（小学1年生～4年生） 16:00～17:00

費用：

・月会費：6,920円（税込）

・年会費：5,200円（税込・保険料含む）

・忍ジャージ：7,535円～8,910円（税込）

担当コーチ：北澤匠

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp