赤福が手がける五十鈴茶屋、東京駅ギフトパレットで期間限定販売｜桜どらやき・饌(せん)お米のせんべいが東京駅初登場

株式会社 赤福定番の「赤福餅（12個入）」もお土産に

株式会社赤福（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：濱田朋恵）は、2026年3月25日（水）～4月7日（火）の期間、東京駅八重洲北口改札外の東京ギフトパレット内「WEEKLY PALETTE」にて特別販売会を開催します。

桜の風味広がる「桜どらやき」

本販売会では、定番の「赤福餅」「白餅黒餅」をはじめ、赤福が手がける和洋菓子ブランド、五十鈴茶屋の商品を展開します。

東京駅初登場となる桜の風味広がる「桜どらやき」や、赤福で培ってきた技術を生かし、餡とお餅をどら焼き生地で挟んだ「餅どらやき」を販売。春の手土産としても選びやすい一品です。

赤福で培ってきた技を生かし、餡とお餅をどら焼き生地で挟んだ「餅どらやき」

さらに、「饌（せん）お米のせんべい」も東京駅に初登場。お米をパフ状にし、伊勢醤油で味付けしてノンフライで焼き上げた米菓。軽やかな食感と香ばしさが特長です。

新商品の米菓「饌 お米のせんべい」伊勢醤油で香ばしく仕立てた一品。

さらに、春らしい表情を見せる「季（とき）の羊羹 桜」や「燦（さん）いちご餅・チョコ餅」など、季節限定商品を含む和洋菓子を取りそろえます。

この機会に、大切な方に贈る手土産や自分へのご褒美に。

東京駅にて赤福・五十鈴茶屋の期間限定の味わいをお届けいたします。

■出店概要

「季の羊羹 桜」「燦 いちご餅・チョコ餅（5個入）」「おかげ犬サブレ」「白餅黒餅」

・催事名：WEEKLY PALETTE「赤福／五十鈴茶屋」

・会期：2026年3月25日（水）～ 4月7日（火）

・会場：東京駅八重洲北口改札外 東京ギフトパレット内「WEEKLY PALETTE」

・営業時間：平日 午前9時30分 ～ 午後8時30分 ／ 土日祝 午前9時 ～ 午後8時30分

※最終日は午後6時閉場

※赤福餅・白餅黒餅は入荷次第販売開始（午前10時～10時30分頃）

※完売次第終了となります。

※天候・交通事情等により、販売時間および商品内容が変更となる場合がございます。

■商品概要

【赤福】

・赤福餅（12個入）

・白餅黒餅

・赤福ぜんざい（1食入）

【五十鈴茶屋】

・饌 お米のせんべい（5個入）【東京駅初登場】

・桜どらやき【東京駅初登場】

・燦 いちご餅（5個入）

・燦 チョコ餅（5個入）

・餅どらやき

・季の羊羹 桜

・おかげ犬サブレ（6枚入）

五十鈴茶屋

五十鈴茶屋は、株式会社赤福が運営する和洋菓子ブランドとして、1985年（昭和60年）に創業しました。伊勢の豊かな自然と文化に育まれた季節のうつろいに寄り添いながら、あずきや米など和菓子の基本素材に向き合い、職人の手仕事を生かした菓子づくりを続けています。

会社概要

商号 ： 株式会社 赤福

代表者 ： 代表取締役社長 濱田 朋恵

所在地 ： 三重県伊勢市宇治中之切町26番地

創業 ： 1707年(宝永4年)

事業内容 ： 和洋菓子の製造・販売・開発、店舗の企画・運営

資本金 ： 7,700万円

URL ： https://www.akafuku.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/akafuku.official/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社 赤福 総合案内

TEL ： 0596-22-7000(#)

お問い合わせフォーム： https://www.akafuku.co.jp/contact/form/