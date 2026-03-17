日本最大級AIメディアがPR TIMES配信先に認定

AIリスキル株式会社日本最大級AIメディア「AIツールギャラリー」がPR TIMES配信先に認定

AIリスキル株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：山原慎也）が運営する「AIツールギャラリー」が、PR TIMESの配信先メディアに登録されました。PR TIMESからの打診を受けて登録に至ったものです。登録後、AI関連のプレスリリースが届き始めており、2026年3月中にAIニュースの掲載を開始します。

AIツールギャラリー: https://ai-gallery.jp/

達成内容：PR TIMES配信先メディアへの登録

PR TIMESの配信先メディアリストは、PR TIMESを利用する企業がプレスリリースの配信先として選択できるメディアの一覧です。登録メディアには、配信企業が選択したプレスリリースがメールで届きます。

AIツールギャラリーは2026年3月13日付でこのメディアリストに登録されました。AIツールギャラリーのコンテンツを確認したPR TIMESから配信先メディアへの登録打診があり、これを受けて登録に至りました。

AIツールギャラリーの実績

AIツールギャラリーの概要・実績

AIツールギャラリーは、2024年1月のサービス開始から2年で以下の実績を積み上げてきました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/16_1_99fe2de8dfd7733a14dcd8ba7e78cea4.jpg?v=202603170551 ]

掲載依頼やパートナーシップの相談は9割超が海外AIベンダーからで、Skywork AI（シンガポール）、Felo（日本/グローバル）、Genspark（米国）など複数のベンダーとパートナーシップを構築しています。

また、AIツールギャラリーが配信したプレスリリースは、東洋経済オンライン、CNET Japan、@DIME、時事ドットコム、BIGLOBE、産経ニュース、NewsPicks、毎日新聞デジタルなど主要メディアで転載されています。こうしたメディアでの露出実績も、今回のPR TIMES配信先メディア登録の背景にあります。

配信先メディア登録の経緯

AIツールギャラリー トップページAIツール一覧ページ記事一覧ページ

AIツールギャラリーは、AIツールのレビュー・比較記事を毎日更新し、生成AI分野の情報を網羅的に発信してきました。この継続的なコンテンツ発信がPR TIMESの目に留まり、配信先メディアへの登録打診に至りました。

AIツールの紹介にとどまらず、AI業界の動向を幅広くカバーするメディアとして、PR TIMESの配信先メディアリストに加わります。

AIニュースメディアへの展開

AIツールギャラリーはこれまで、AIツールのレビューや比較記事を中心に発信してきました。今回のPR TIMES配信先メディア登録により、AI企業が発表するプレスリリースや新サービス情報が直接届く体制が整いました。

2026年3月中に、AIツールギャラリー上でAI関連ニュースの掲載を開始します。AIツールギャラリーの完全リニューアルと同時期に、ニュース掲載機能を実装する計画です。

これにより、AIツールギャラリーは以下の3つの情報を一つのメディアで提供します。

- AIツール情報: 600以上のツールのレビュー・比較・使い方- AIニュース: AI企業のプレスリリース・新サービス発表- AI活用ノウハウ: 企業・個人向けのAI導入事例・研修コンテンツAIツールギャラリーを見る :https://ai-gallery.jp

代表コメント

AIリスキル株式会社 代表取締役 山原 慎也

AIツールギャラリーは2年間で600以上のツールを掲載し、2,000本以上の記事を発信してきました。今回PR TIMESの配信先メディアとして登録いただけたことは、日々の情報発信が形になった結果と捉えています。掲載依頼は9割超が海外AIベンダーからである一方、読者の大半は日本のユーザーです。海外のAI企業と日本のユーザーをつなぐ役割に加え、今後はAIニュースの掲載にも注力します。現在準備中のサイト全面リニューアルにあわせてニュース掲載機能を実装し、ツール情報とAI業界の最新動向を一つのメディアでカバーできる体制を整えます。

今後の展開

会社概要

- 2026年3月中にAIニュース掲載機能を実装・運用開始- AIツールギャラリーの完全リニューアル（2026年3月予定）- AI企業向けの情報発信支援の拡充- 海外AIベンダーとのパートナーシッププログラムの強化（2026年3月予定）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/16_2_8ce73146b31ed057993ba33b76bef2c0.jpg?v=202603170551 ]

AIリスキル株式会社は、月間5万人以上が利用する生成AIプラットフォーム「AIツールギャラリー」を運営し、600以上のAIツール情報と2,000以上の記事を提供しています。企業・自治体向けの生成AI研修やAI導入支援も展開し、マーケティングと人材育成の両面からAI活用を推進しています。

お問い合わせ先

運営サービス・プロジェクト- AIツールギャラリー: https://ai-gallery.jp/- Skill Gallery: https://www.skill-gallery.jp/- 法人サイト: https://biz.ai-gallery.jp/- 神戸市連携プロジェクト「こうべデジタル活動部」: https://ai-gallery.jp/d-k- AIリスキル株式会社- Email: shinya.yamahara@ai-reskill.com- 電話番号: 080-3837-2460