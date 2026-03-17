弁護士法人デイライト法律事務所、2025年の離婚・男女問題相談件数が1,900件を突破

弁護士法人デイライト法律事務所

離婚問題は、財産分与、親権、養育費、慰謝料請求など、当事者の生活や家族関係に大きく関わる法律問題です。

弁護士法人デイライト法律事務所では、離婚問題に関する法律相談を受け付けており、2025年には1,904件の相談が寄せられました。

■2025年 離婚・男女問題相談実績

対象期間

2025年1月1日～12月31日

離婚・男女問題相談件数

1,904件

主な相談内容

- 離婚協議- 親権問題- 養育費- 財産分与- 慰謝料請求- 不貞問題

弁護士法人デイライト法律事務所では、これまでの家事事件に関する問い合わせ件数は累計2万件を超えております。

■離婚問題に関する対応内容

弁護士法人デイライト法律事務所では、離婚問題に関して以下の法律サービスを提供しています。

- 離婚協議、調停、訴訟への対応- 財産分与に関する交渉および調査- 養育費および親権問題への対応- 慰謝料請求に関する対応

■離婚問題に関する情報発信

弁護士法人デイライト法律事務所では、離婚問題に関する情報発信にも取り組んでいます。

同事務所の弁護士は、離婚問題に関する書籍の執筆・出版を行っており、法律実務の経験をもとに離婚問題に関する解説を行っています。

【離婚問題に関する書籍】

- 『離婚協議書・婚姻契約条項例集―面会交流・養育費・財産分与・婚姻費用・年金分割、パートナーシップ契約等』（日本加除出版、2023年7月18日、ISBN 978-4817848970）- 『ケーススタディ財産分与の実務―対象財産別調査・評価等の法務と税務のチェックポイント』（中央経済社、2021年4月1日、ISBN 978-4817847119）- 『真の離婚問題解決法』（メトロポリタンプレス、2015年11月14日、ISBN 978-4907870263）

■事務所情報

弁護士法人デイライト法律事務所

福岡オフィス（博多駅徒歩1分）

東京オフィス（渋谷駅徒歩4分）

大阪オフィス（大阪駅徒歩8分）

北九州オフィス（小倉駅徒歩1分）



離婚問題特設ページ

https://www.daylight-law.jp/divorce/

■ご相談について

弁護士法人デイライト法律事務所では、離婚問題に関する法律相談を受け付けています。

初回相談

対面相談60分無料

相談方法

対面相談 / オンライン相談 / 電話相談

相談予約

TEL：0120-783-645