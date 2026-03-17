弁護士法人デイライト法律事務所、2025年の離婚・男女問題相談件数が1,900件を突破
弁護士法人デイライト法律事務所
- 離婚協議
- 親権問題
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料請求
- 不貞問題
- 離婚協議、調停、訴訟への対応
- 財産分与に関する交渉および調査
- 養育費および親権問題への対応
- 慰謝料請求に関する対応
弁護士法人デイライト法律事務所では、離婚問題に関する情報発信にも取り組んでいます。
- 『離婚協議書・婚姻契約条項例集―面会交流・養育費・財産分与・婚姻費用・年金分割、パートナーシップ契約等』（日本加除出版、2023年7月18日、ISBN 978-4817848970）
- 『ケーススタディ財産分与の実務―対象財産別調査・評価等の法務と税務のチェックポイント』（中央経済社、2021年4月1日、ISBN 978-4817847119）
- 『真の離婚問題解決法』（メトロポリタンプレス、2015年11月14日、ISBN 978-4907870263）
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離婚問題は、財産分与、親権、養育費、慰謝料請求など、当事者の生活や家族関係に大きく関わる法律問題です。
弁護士法人デイライト法律事務所では、離婚問題に関する法律相談を受け付けており、2025年には1,904件の相談が寄せられました。
■2025年 離婚・男女問題相談実績
対象期間
2025年1月1日～12月31日
離婚・男女問題相談件数
1,904件
主な相談内容
- 離婚協議
- 親権問題
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料請求
- 不貞問題
弁護士法人デイライト法律事務所では、これまでの家事事件に関する問い合わせ件数は累計2万件を超えております。
■離婚問題に関する対応内容
弁護士法人デイライト法律事務所では、離婚問題に関して以下の法律サービスを提供しています。
- 離婚協議、調停、訴訟への対応
- 財産分与に関する交渉および調査
- 養育費および親権問題への対応
- 慰謝料請求に関する対応
■離婚問題に関する情報発信
弁護士法人デイライト法律事務所では、離婚問題に関する情報発信にも取り組んでいます。
同事務所の弁護士は、離婚問題に関する書籍の執筆・出版を行っており、法律実務の経験をもとに離婚問題に関する解説を行っています。
【離婚問題に関する書籍】
- 『離婚協議書・婚姻契約条項例集―面会交流・養育費・財産分与・婚姻費用・年金分割、パートナーシップ契約等』（日本加除出版、2023年7月18日、ISBN 978-4817848970）
- 『ケーススタディ財産分与の実務―対象財産別調査・評価等の法務と税務のチェックポイント』（中央経済社、2021年4月1日、ISBN 978-4817847119）
- 『真の離婚問題解決法』（メトロポリタンプレス、2015年11月14日、ISBN 978-4907870263）
■事務所情報
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離婚問題特設ページ
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■ご相談について
弁護士法人デイライト法律事務所では、離婚問題に関する法律相談を受け付けています。
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