「耐久性×デザイン」で支持を集めるTORRAS、iPhone 17シリーズの魅力を引き出す春の新作アクセサリー4種を一挙発売

楽創未来株式会社

楽創未来株式会社 (代表取締役：孔 燕｜住所：東京都台東区)の展開するブランド「TORRAS（トラス）」は、『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を開発・販売しております。

この度、2026年3月の新製品として、iPhone 17シリーズ対応の多機能ケース3種（「Ostand Q3 Wind」「Ostand O3 Hue」「i3」）および、カメラレンズフィルム「CameraGo」の計4製品を発売いたします。春の新生活や外出シーズンに向け、スマートフォンを強固に保護しながら、一人ひとりの個性を鮮やかに彩る革新的なラインナップをご提案します。

（１）「Ostand Q3 Wind」

～立体的な風紋デザインと極上の触り心地～

都会を吹き抜ける「風」にインスピレーションを得た、立体的な稜線デザインが特徴のハイエンド・シリコーンケースです。洗練された美しさと、実用的な360°回転スタンドを兼ね備えています。

●極上のシリコーン素材

絶妙な柔らかさを持つショア硬度55°の高品質液状シリコーンを採用。防汚ナノコーティングにより、指紋や汚れに強く、シルクのような滑らかな手触りが持続します。

●ポケットサイズの三脚級スタンド

航空機グレードのアルミ合金を使用したゼンマイ式スタンドを搭載。縦置き・横置き・角度調整も自由自在で、セルフィーや動画鑑賞など、あらゆるシーンで最適な角度をキープします。

●強力MagSafeと米軍規格の保護力

独自のマグネット配列により、揺れにも負けない強力な吸着力を実現。米軍規格準拠の耐衝撃性能で、デザイン性だけでなく本体もしっかり守ります。

●製品仕様

【商品詳細ページ】

公式オンラインストア：

https://torras.co.jp/products/ostand-q3-wind-flow-silicone-case

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/FF40179E-E15C-4F40-B336-2C4CA79C9089?channel=PRT-Q3WF

楽天：https://item.rakuten.co.jp/torraslife/ts2-qpro/

（２）「CameraGo」

～美しさと強靭さを両立したカメラレンズ保護～

iPhone 17 Proの優れたカメラ性能をそのままに、レンズを傷や衝撃から守る一体型カメラプロテクターです。

●クリアな光学性能（透過率95%以上）

最新のAR反射防止技術と超透明ガラス、さらに内面反射を抑える墨塗り加工により、フレアやゴーストを低減。夜景などの繊細な描写も美しく記録します。

●一体感のある強靭な設計

航空宇宙分野でも使われるイオン交換処理を施した10H相当の高硬度ガラスと、チタン調合金フレームを採用。レンズ周りまでユニット全体を包み込み、埃や衝撃から徹底的に保護します

●ケースとの高い互換性

精密な1:1設計により、お気に入りのスマホケースと干渉することなく、iPhone本来の美しさを引き立てます。

●製品仕様

【商品詳細ページ】

公式オンラインストア：https://torras.co.jp/products/camerago-film

Amazon： https://www.amazon.co.jp/stores/page/CF4FAE94-F686-421B-9579-29964FC2A35A?channel=PRT-camerago

楽天：https://item.rakuten.co.jp/torraslife/ts2-camerago/

（３）「Ostand O3 Hue」

～個性を放つバイカラーデザイン～

「星雲ピンク」「サンセットゴールド」「オーロラパープル」といった、自然界の美しい瞬間を切り取った鮮やかなバイカラー（カラーブロック）デザイン。自己表現を愛する方のための、ファッショナブルな多機能ケースです。

●衝撃を吸収するスマートな保護構造

フレームの内側にカラーリングされたTPEとTPUの高分子複合素材を採用。落下の衝撃が有効に吸収され、スマホを守ります。分厚さを感じさせないスリムな形状ながら、米軍規格の3倍にあたる過酷な落下テストをクリアしています。

●360°自由自在なカチカチ・スタンド

トレンド感あふれるスタンドは、手持ち撮影時のホールドリングとしても、木枝などに引っ掛けるフックとしても活躍。回転時の心地よいクリック音は、クセになる使い心地です。

●特許取得マグネットによる驚異の安定性

N52強力マグネットと独自技術により、強力な吸着力を発揮。ジムの機材や冷蔵庫など、あらゆる場所にピタッと固定し、ハンズフリーでのライフログ撮影を可能にします。

●製品仕様

【商品詳細ページ】

公式オンラインストア：https://torras.co.jp/products/ostand-o3-hue-case

Amazon： https://www.amazon.co.jp/stores/page/7B2E8F9C-FFE1-4B48-A580-3FDCCF910257?channel=PRT-O3Hue

楽天：https://item.rakuten.co.jp/torraslife/ts2-hue/

（４）「i3 シリーズ」

～ミニマルを極めたi字型スタンド搭載ケース～

折りたためば背面と一体化し、展開すれば強力なスタンドになる。究極のミニマルデザインを追求した、スマートなi字型スタンド搭載ケースです。

●純正の美しさを継承するクリア設計

透明度の高い黄変防止フレームと、iPhone本体のカラーに調和する高耐久バックパネルを採用。洗練された一体感と、米軍規格を大幅に超える耐衝撃性能を両立しました。

●高精度ヒンジ搭載・無段階調整スタンド

0～180°まで滑らかに定点回転し、縦置きも横置きも自由自在。使用しない時は背面にスッキリと格納でき、ケースの美しいフォルムを崩しません。

●MagSafe充電との完全な両立

スタンドを展開した状態でもMagSafe充電に一切干渉しません。熱がこもることもなく、14Nの強力な磁力でアクセサリーを安定して使用できます。

●製品仕様

【商品詳細ページ】

公式オンラインストア：https://torras.co.jp/products/istand-i3-case

Amazon： https://www.amazon.co.jp/stores/page/EE8ECE1F-BB86-4B84-9DF4-2EB6EFE47E6A?channel=PRT-i3

楽天：https://item.rakuten.co.jp/torraslife/ts2-i3/

●TORRASとは

『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を展開。

取り扱い製品：スマートフォンケース、モバイルバッテリー、

充電器、ガラスフィルム、その他スマホアクセサリー、小型家電製品など

公式サイト：https://torras.co.jp/

X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/TORRAS_JP

Xライフスタイルアカウント：https://twitter.com/TORRAS_life

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/torras_japan/

【公式オンラインストア】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/torras

・楽天：https://www.rakuten.co.jp/torraslife/

・ドコモオンラインショップ：https://onlineshop.docomo.ne.jp/products/accessories

●企業概要

企業名 ：楽創未来株式会社

代表者名 ：代表取締役 孔 燕

設立 ：2021年5月10日

資本金 ：500万円

所在地 ：東京都台東区台東1丁目24番9号ブライト秋葉原B1F

事業内容 ：自社ブランド「TORRAS」の日本国内における企画、マーケティング、販売および輸入出など

グループ会社：藍禾科技グループ（100%親会社）

E-mail ：torras-koushiki@torras-global.com

●グループ概要

藍禾科技グループは2008年に中国広東省深圳市で創業。スマホアクセサリーをはじめ、電気製品や自動車用品などを開発・販売。「TORRAS」や「RANVOO」などの自社ブランドを世界148ヶ国・地域以上で展開。2025年までに6,000を超える商品で特許を取得しており、世界三大デザイン賞の一つ「レッド・ドット・デザイン賞」をはじめ、数多くの国際的なデザイン賞を受賞。

所在地 ：中国広東省深圳市龍華区民治大道展滔科技大厦

●ご取材可能事項

・従来品との比較や特徴など、新製品についての担当者インタビュー

※商品の貸出など、その他ご要望ありましたらTORRAS PR事務局までご連絡ください。