日本初、ニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP」が東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ新規上場。香水専業企業として世界でも稀有な挑戦

NOSE SHOP株式会社NOSE SHOP

ニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP」を展開するNOSE SHOP株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中森友喜、以下「当社」）は、本日2026年3月17日、東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ新規上場いたしました。



TOKYO PRO Marketは、特定投資家を対象とした株式市場であり、企業がガバナンスや情報開示の体制を整えながら成長していくための仕組みのひとつです。当社はこの枠組みのもと、経営の透明性を高めながらも、独自の感性や文化を損なうことなく事業を継続していく道を選びました。



香水を専門に扱う企業の上場は世界でも例が多くなく、今回の取り組みは、日本におけるニッチフレグランス文化の広がりを象徴する出来事の一つでもあります。



当社は「Follow your NOSE. 自分の鼻を信じて進め。」というビジョンのもと、香りを通じて人が自らの感性を信じて進める社会の実現を目指してきました。かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本で、私たちは一粒の種を撒くように店を始めました。ようやく芽吹き始めたこの文化を、一時の流行で終わらせることなく、10年、20年と誠実に積み重ね、この地に根付かせていきたい。社会的な信頼とブランドの独創性を両立させることが、今の私たちにとって最も誠実な歩み方であると信じています。



香りを通じてこの場を共につくってくださるすべての皆さま、そしてこれから香りの世界に出会う次の世代にとっても、NOSE SHOPが自分の鼻を信じて進むための健やかな止まり木であり続けられるよう、誠実に歩みを重ねてまいります。

詳細につきましては、株式会社東京証券取引所のWEBサイト(https://www.jpx.co.jp/)又は、当社 WEBサイト(https://noseshop.jp/)をご覧ください。

代表コメント ー 香りの文化を日本へ根付かせるために

NOSE SHOP 代表取締役 中森友喜

2017年の創業以来、NOSE SHOPは「香水を日常的に楽しめる世界を作りたい」という純粋な想いで歩んでまいりました。この数年、フレグランス市場は大きな盛り上がりを見せていますが、実態としては一部の熱心なユーザーによる「深化」が主であり、日本全体に香りの文化が根付いたと言える段階にはまだ至っていません。私たちは、この「香りという体験がもたらすポジティブな変化」を、より多くの方々へ届けていく使命があると考えています。



今回の上場の最大の目的は、資金調達や急激な事業拡大ではありません。NOSE SHOPを、社会に認められた「公の器」へと進化させることにあります。10年、20年と続く文化を育むためには、一時の「イノベーション」だけでは足りません。企業の透明性を高める「ガバナンス」を両輪として機能させ、組織としてクリーンで強固な土台を築くことが不可欠だと判断しました。このプロセスを通じて、私自身も経営者としてのOSをアップデートし、チーム全員で意思決定を行い、未来を漕ぎ進めていく体制を整えました。



上場後も、私たちの本質的な戦略は変えずに、派手なマーケティングに頼るのではなく、じっくりと、正しいことを積み重ねていく。それがNOSE SHOPらしい誠実な成長の形だと信じています。「香水って楽しい、面白い」。そんなシンプルな感動を次世代へと繋いでいくために。私たちは襟を正し、社会的な責任を果たしながら、チーム一丸となって、日本に新しい香りの文化が芽吹く土壌を広げてまいります。

NOSE SHOP 代表取締役 中森 友喜

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に18店舗を展開しています。（2026年3月9日時点）高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

【会社概要】

NOSE SHOP株式会社

代表者：中森 友喜

設立：2011年7月12日

所在地：〒150-6090 東京都渋谷区恵比寿4-20-4

事業内容：

フレグランスのセレクトショップ「NOSE SHOP」の運営

海外フレグランスブランドの輸入総代理店

香りのコンサルティング・プロデュース

URL：https://noseshop.jp/