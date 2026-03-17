国宝松江城お城まつり ～桜と武者のシーズン2026～

「国宝松江城お城まつり」とは

松江市役所

今年も松江の春を象徴する「桜と武者の季節」が訪れ、松江城周辺は華やかな雰囲気に包まれます。中心となる「松江武者行列」をはじめ、期間中は多彩な武者企画が展開され、歴史の息づく松江ならではの魅力を存分に味わえる時間が広がります。

昨年大好評だった「城中いきなり時代劇」も再び登場し、まるでタイムスリップしたかのような臨場感を体験できます。武者に“会える”、そして自ら“武者になれる”二週間として、こどもから大人まで幅広い世代が参加できる内容が揃っています。

松江城では、桜の美しさを引き立てる桜木ライトアップやぼんぼり、武者大行燈が点灯し、夜の散策も格別です。露店も多数並び、訪れた方々が気軽に食べ歩きを楽しめる賑やかな雰囲気が広がります。ステージでは、武者行列に関連した催しに加え、出雲神楽や安来節、古式火縄銃の演武といった伝統芸能が披露され、地域文化の奥深さを感じられるイベントが続きます。さらに、家族連れにも人気の「レーザー手裏剣バトル e-NINJA」など、体験型の企画も充実。歴史ファンはもちろん、エンタメとして楽しみたい方にも満足いただける内容となっています。

桜と武者が織りなす特別な季節を、ぜひ現地で体感しにお越しください。

概要

開催期間：2026年3月25日（水）～ 2026年4月8日（水）

開催時間：8:30～21:00(3月中),8:00～21:00(4月中)

開催場所：国宝松江城

主 催：松江市・松江武者行列実行委員会

内 容：・桜木ライトアップ、ぼんぼり、武者大行燈点灯

・露店（飲食販売）設置

・第19回堀尾吉晴公・松江武者行列

・さくらステージ

・城中いきなり時代劇

・レーザー手裏剣バトル e-NINJA

※雨天中止のイベントあり

桜木ライトアップ松江武者行列さくらステージ城中いきなり時代劇レーザー手裏剣バトル e-NINJAイベントの詳細はこちら :https://www.matsue-castle.jp/festival/本件に関する問い合わせ先

松江市 観光振興課

MAIL：kankou@city.matsue.lg.jp

TEL：0852-55-5214

FAX：0852-55-5634