動画ダウンロードソフト「Keeprix All-in-one Downloader」| 最新版ver.1.4.0.0を公開
～シーズン一括選択機能やSNS動画ダウンロードに対応～
動画ダウンロードソフトKeeprix All-in-one Downloaderを提供するKeeprixは、最新版 ver.1.4.0.0 を公開しました。今回のアップデートでは、シリーズ作品のシーズン全体をまとめて選択できる機能や、複数音声・字幕での同時ダウンロード機能を追加しました。また、FacebookおよびX（旧Twitter）からの動画ダウンロードにも対応し、より幅広い動画コンテンツの保存が可能になりました。
さらに、Hulu日本版の仕様変更への対応や、Apple TV+の新しいF1チャンネルへの対応など、各プラットフォームへの最適化や動作安定性の改善も行われています。
Keeprix All-in-one Downloader公式サイト：https://reurl.cc/7Er0d5
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344401/images/bodyimage1】
■ バージョン1.4.0.0の主なアップデート内容
1.シーズン全体の一括選択機能を追加
ドラマやアニメなどのシリーズ作品において、シーズン全体をまとめて選択してダウンロードできる機能を追加しました。複数エピソードを個別に選択する手間を減らし、効率的なダウンロードをサポートします。
2.複数音声・複数字幕でのダウンロードに対応
1つの動画に含まれる複数の音声トラックや字幕データを保持したまま保存できるようになりました。視聴時に言語を切り替えるなど、より柔軟な再生環境を提供します。
3.SNS動画ダウンロードに対応
FacebookおよびX（旧Twitter）からの動画ダウンロードに新たに対応しました。SNS上の動画コンテンツも保存できるようになり、対応範囲が拡大しました。
4.Apple TV+のF1チャンネルに対応
Apple TV+の新しいF1関連チャンネルの動画ダウンロードに対応しました。
■ 操作性および安定性の改善
本バージョンでは、ユーザー体験の向上を目的として以下の改善や修正を行いました。
● 動画情報ページの表示を最適化
● ダウンロードファイルの命名ルールを改善
● ダウンロード失敗時の原因表示やメッセージを改善
● Hulu（日本版）の仕様変更により動画情報を取得できない問題を修正
● Maxで一部動画の情報取得に失敗する問題を修正
● YouTubeの一部プレイリストで情報取得に失敗する問題を修正
● Apple TVの一部動画でダウンロード後に正常に復号できない問題を修正
● Paramount Newsのクリップ動画で情報取得に失敗する問題を修正
■ アップデート記念キャンペーン
Keeprixでは今回のアップデート公開を記念し、公式サイトにて特別割引を実施しています。
クーポンコード： iMoKeeprix
割引内容： 現在のキャンペーン価格からさらに【20％OFF】
有効期限： なし
購入時に上記クーポンコードを入力することで、割引が適用されます。
キャンペーン会場へ：https://reurl.cc/7Er0d5
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344401/images/bodyimage3】
■ Keeprix All-in-one Downloaderについて
Keeprix All-in-one Downloaderは、動画配信サービスやSNSなどから動画を保存できるPC向け動画ダウンロードソフトです。Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、Huluなど多くの動画サービスに対応し、動画をMP4やMKV形式で保存することで、インターネット接続がない環境でもオフラインで視聴できます。
動画ダウンロードソフトKeeprix All-in-one Downloaderを提供するKeeprixは、最新版 ver.1.4.0.0 を公開しました。今回のアップデートでは、シリーズ作品のシーズン全体をまとめて選択できる機能や、複数音声・字幕での同時ダウンロード機能を追加しました。また、FacebookおよびX（旧Twitter）からの動画ダウンロードにも対応し、より幅広い動画コンテンツの保存が可能になりました。
さらに、Hulu日本版の仕様変更への対応や、Apple TV+の新しいF1チャンネルへの対応など、各プラットフォームへの最適化や動作安定性の改善も行われています。
Keeprix All-in-one Downloader公式サイト：https://reurl.cc/7Er0d5
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344401/images/bodyimage1】
■ バージョン1.4.0.0の主なアップデート内容
1.シーズン全体の一括選択機能を追加
ドラマやアニメなどのシリーズ作品において、シーズン全体をまとめて選択してダウンロードできる機能を追加しました。複数エピソードを個別に選択する手間を減らし、効率的なダウンロードをサポートします。
2.複数音声・複数字幕でのダウンロードに対応
1つの動画に含まれる複数の音声トラックや字幕データを保持したまま保存できるようになりました。視聴時に言語を切り替えるなど、より柔軟な再生環境を提供します。
3.SNS動画ダウンロードに対応
FacebookおよびX（旧Twitter）からの動画ダウンロードに新たに対応しました。SNS上の動画コンテンツも保存できるようになり、対応範囲が拡大しました。
4.Apple TV+のF1チャンネルに対応
Apple TV+の新しいF1関連チャンネルの動画ダウンロードに対応しました。
■ 操作性および安定性の改善
本バージョンでは、ユーザー体験の向上を目的として以下の改善や修正を行いました。
● 動画情報ページの表示を最適化
● ダウンロードファイルの命名ルールを改善
● ダウンロード失敗時の原因表示やメッセージを改善
● Hulu（日本版）の仕様変更により動画情報を取得できない問題を修正
● Maxで一部動画の情報取得に失敗する問題を修正
● YouTubeの一部プレイリストで情報取得に失敗する問題を修正
● Apple TVの一部動画でダウンロード後に正常に復号できない問題を修正
● Paramount Newsのクリップ動画で情報取得に失敗する問題を修正
■ アップデート記念キャンペーン
Keeprixでは今回のアップデート公開を記念し、公式サイトにて特別割引を実施しています。
クーポンコード： iMoKeeprix
割引内容： 現在のキャンペーン価格からさらに【20％OFF】
有効期限： なし
購入時に上記クーポンコードを入力することで、割引が適用されます。
キャンペーン会場へ：https://reurl.cc/7Er0d5
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344401/images/bodyimage3】
■ Keeprix All-in-one Downloaderについて
Keeprix All-in-one Downloaderは、動画配信サービスやSNSなどから動画を保存できるPC向け動画ダウンロードソフトです。Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、Huluなど多くの動画サービスに対応し、動画をMP4やMKV形式で保存することで、インターネット接続がない環境でもオフラインで視聴できます。