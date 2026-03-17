モデル・北川りなの日常を「スタイリング」した一曲。Elixenceとのコラボ楽曲『ラブラブソング (feat. 北川りな)』配信開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344332/images/bodyimage1】
Webマーケティング・ブランディング支援を行うElixence（代表：横山祐樹）は、フリーモデル・インフルエンサーとして活躍する北川りなをフィーチャリングしたニューシングル『ラブラブソング (feat. 北川りな)』を各プラットフォームでリリースしました。
本楽曲は、彼女が愛するファッションブランドや日々のライフスタイルを歌詞に投影。モデルとして、そして母としての顔を持つ北川りなの「今」を、瑞々しいサウンドで切り取ったパーソナルな一曲です。
【楽曲視聴URL】
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3grRVf-G6zw
Apotify：https://open.spotify.com/intl-ja/album/1qymiM5RdNbD6YVgPul661?si=8dQCr57sRWqYrpg5y5RztA
Apple Music: https://x.gd/wxvD4
Amazon Music：https://music.amazon.com/albums/B0GRS1J3DL?marketplaceId=ATVPDKIKX0DER&musicTerritory=US&ref=dm_sh_T5nvlsXYBeBAv2ifCdG8XpV8f
■ 楽曲の聴きどころ：歌詞に散りばめられた「北川りな」の等身大
楽曲内には、彼女を象徴するキーワードが随所に散りばめられています。
リアルな日常の断片
「SNIDELのシルエット」や「Ulikeで切り取るわたしの今」など、彼女のファンにはお馴染みのブランドや日常が歌詞に登場。160cmのスタイルを活かした彼女の「My style」を音楽で表現しています。
「ママ」と「モデル」のクロスオーバー
「ママになっても忘れない」というフレーズや、ViViのページをめくるように毎日をスタイリングしていくポジティブなメッセージは、同じ世代を生きる女性たちへのエールにもなっています。
隠し味は「少しの天然」
クールな外見に反して、歌詞の後半で明かされる「少し天然なところも Secret spice」というフレーズ。彼女の親しみやすいキャラクターが楽曲に彩りを添えています。
■ 北川りな（Rina Kitagawa）プロフィール
岐阜県出身。フリーモデルとして活動し、コンテストでの実績やTV出演など多方面で活躍。2022年に第一子を出産後は、ママモデルとしても強い発信力を持つ。
主な実績： ミスSNS 2019 セミファイナリスト、KBS京都TV「ごりやくさん」出演。
公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/ri.s215.na/
X：https://x.com/15Riqa
ポートレート：https://www.instagram.com/kitagawa.rina/
■ モデル・広告出演案件のご案内
北川りなは、アパレルブランドの撮影、ライフスタイル商品のPR、ファミリー向け商材のアンバサダーなど、モデル・インフルエンサーとしての活動を精力的に行っています。本楽曲のプロデュースを手掛けたElixenceが窓口となり、企業様とのクリエイティブなコラボレーションを随時受付中です。
■ 制作・プロデュース：Elixence
「戦略はロジックで組み、共鳴は音で仕掛ける」をテーマに、ブランディング支援を行うクリエイティブユニット。本プロジェクトでは、個人のアイデンティティを可視化（音楽化）する新たな手法を提示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344332/images/bodyimage2】
配信元企業：Elixence
Webマーケティング・ブランディング支援を行うElixence（代表：横山祐樹）は、フリーモデル・インフルエンサーとして活躍する北川りなをフィーチャリングしたニューシングル『ラブラブソング (feat. 北川りな)』を各プラットフォームでリリースしました。
本楽曲は、彼女が愛するファッションブランドや日々のライフスタイルを歌詞に投影。モデルとして、そして母としての顔を持つ北川りなの「今」を、瑞々しいサウンドで切り取ったパーソナルな一曲です。
【楽曲視聴URL】
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3grRVf-G6zw
Apotify：https://open.spotify.com/intl-ja/album/1qymiM5RdNbD6YVgPul661?si=8dQCr57sRWqYrpg5y5RztA
Apple Music: https://x.gd/wxvD4
Amazon Music：https://music.amazon.com/albums/B0GRS1J3DL?marketplaceId=ATVPDKIKX0DER&musicTerritory=US&ref=dm_sh_T5nvlsXYBeBAv2ifCdG8XpV8f
■ 楽曲の聴きどころ：歌詞に散りばめられた「北川りな」の等身大
楽曲内には、彼女を象徴するキーワードが随所に散りばめられています。
リアルな日常の断片
「SNIDELのシルエット」や「Ulikeで切り取るわたしの今」など、彼女のファンにはお馴染みのブランドや日常が歌詞に登場。160cmのスタイルを活かした彼女の「My style」を音楽で表現しています。
「ママ」と「モデル」のクロスオーバー
「ママになっても忘れない」というフレーズや、ViViのページをめくるように毎日をスタイリングしていくポジティブなメッセージは、同じ世代を生きる女性たちへのエールにもなっています。
隠し味は「少しの天然」
クールな外見に反して、歌詞の後半で明かされる「少し天然なところも Secret spice」というフレーズ。彼女の親しみやすいキャラクターが楽曲に彩りを添えています。
■ 北川りな（Rina Kitagawa）プロフィール
岐阜県出身。フリーモデルとして活動し、コンテストでの実績やTV出演など多方面で活躍。2022年に第一子を出産後は、ママモデルとしても強い発信力を持つ。
主な実績： ミスSNS 2019 セミファイナリスト、KBS京都TV「ごりやくさん」出演。
公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/ri.s215.na/
X：https://x.com/15Riqa
ポートレート：https://www.instagram.com/kitagawa.rina/
■ モデル・広告出演案件のご案内
北川りなは、アパレルブランドの撮影、ライフスタイル商品のPR、ファミリー向け商材のアンバサダーなど、モデル・インフルエンサーとしての活動を精力的に行っています。本楽曲のプロデュースを手掛けたElixenceが窓口となり、企業様とのクリエイティブなコラボレーションを随時受付中です。
■ 制作・プロデュース：Elixence
「戦略はロジックで組み、共鳴は音で仕掛ける」をテーマに、ブランディング支援を行うクリエイティブユニット。本プロジェクトでは、個人のアイデンティティを可視化（音楽化）する新たな手法を提示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344332/images/bodyimage2】
配信元企業：Elixence
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