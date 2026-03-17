「願えば叶う」は、血の滲むような修行の先にある。法善寺横丁の母が語る、愛する子を取り戻すための「包丁一本」の生存戦略。オンラインメディア『AFTER HOURS CEO』第3弾公開。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344331/images/bodyimage1】
Webマーケティング・ブランディング支援を行うElixence（代表：横山祐樹）は、リーダーの「Daytime（昼の顔）」では語られない本音と思想を探るオンラインメディア『AFTER HOURS CEO』の第3弾をリリースしました。
第3回は、大阪・ミナミの聖地、法善寺横丁に佇む発酵と燻製酒場『金魚』の女将を特集。シングルマザーとして最愛の我が子と離れ離れになる絶望から、いかにして料理の腕一本で人生を切り開き、夢と家族の両方を手に入れたのか。その壮絶な半生と、言い訳を捨てた者に宿る「真の強さ」に迫ります。
【記事URL】 https://note.com/yukiyokoyama/n/nb2d8c9d1aa99
■ Vol.3 特集内容：絶望を切り裂く「母の祈りと包丁」
1. 奪われた光、北海道での命がけの修業
かつて、ある事情から最愛の子と離れ離れになった彼女。「あの子を取り戻す」という誓いを果たすため、未経験から料亭やホテルの厳しい和食の世界へ飛び込みました。キャリアのためではなく、生きる力を手に入れるための「命がけの生存戦略」を紐解きます。
2. 法善寺横丁で守り抜く「週休2日」の流儀
飲食店激戦区でありながら、彼女は「週休2日」を貫きます。それは、かつて遠い空の下で誓った「子どもとの時間」を何より優先するため。ビジネスの成功以上に大切な「約束」を守り続ける、彼女独自の幸福論を提示します。
3. 「言い訳」を捨てた瞬間に、道は拓ける
「シングルマザーだから」「時間がないから」。私たちが抱きがちな言い訳を、彼女の歩みは静かに否定します。「願えば、叶う」--その言葉の裏にある、泥の中を泳ぎ抜いた者だけが持つ圧倒的な説得力と、すべての人への処方箋。
■ 編集長・横山祐樹（Elixence代表）コメント
「AFTER HOURS CEO」が追い求めるのは、単なる成功のロジックではありません。第3回となる今回は、大阪・法善寺横丁という歴史ある場所で、一人の女性が「一匹の金魚」としてしなやかに、かつ力強く生き抜く姿を記録しました。
彼女の物語は、経営者だけでなく、人生の選択に迷うすべての人に『自分を信じる勇気』を与えてくれるはずです。夜の帳の中で語られた、魂の震えるような本音をぜひ受け取ってください。
■ 媒体概要
媒体名： AFTER HOURS CEO (note)
コンセプト： Daytime（昼）では語れない、リーダーの本音を。Barでグラスを傾けるような距離感で、思想の断片を探すオンラインメディア。
企画・運営： Elixence
■ 取材協力
発酵と燻製酒場『金魚』
大阪・法善寺横丁に位置する。自家製の燻製や発酵料理、本格的な和食を厳選された美酒とともに楽しめる名店。
住所： 大阪府大阪市中央区道頓堀1-7-10
Instagram： https://www.instagram.com/kingyo1105houzenzi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344331/images/bodyimage2】
配信元企業：Elixence
Webマーケティング・ブランディング支援を行うElixence（代表：横山祐樹）は、リーダーの「Daytime（昼の顔）」では語られない本音と思想を探るオンラインメディア『AFTER HOURS CEO』の第3弾をリリースしました。
第3回は、大阪・ミナミの聖地、法善寺横丁に佇む発酵と燻製酒場『金魚』の女将を特集。シングルマザーとして最愛の我が子と離れ離れになる絶望から、いかにして料理の腕一本で人生を切り開き、夢と家族の両方を手に入れたのか。その壮絶な半生と、言い訳を捨てた者に宿る「真の強さ」に迫ります。
【記事URL】 https://note.com/yukiyokoyama/n/nb2d8c9d1aa99
■ Vol.3 特集内容：絶望を切り裂く「母の祈りと包丁」
1. 奪われた光、北海道での命がけの修業
かつて、ある事情から最愛の子と離れ離れになった彼女。「あの子を取り戻す」という誓いを果たすため、未経験から料亭やホテルの厳しい和食の世界へ飛び込みました。キャリアのためではなく、生きる力を手に入れるための「命がけの生存戦略」を紐解きます。
2. 法善寺横丁で守り抜く「週休2日」の流儀
飲食店激戦区でありながら、彼女は「週休2日」を貫きます。それは、かつて遠い空の下で誓った「子どもとの時間」を何より優先するため。ビジネスの成功以上に大切な「約束」を守り続ける、彼女独自の幸福論を提示します。
3. 「言い訳」を捨てた瞬間に、道は拓ける
「シングルマザーだから」「時間がないから」。私たちが抱きがちな言い訳を、彼女の歩みは静かに否定します。「願えば、叶う」--その言葉の裏にある、泥の中を泳ぎ抜いた者だけが持つ圧倒的な説得力と、すべての人への処方箋。
■ 編集長・横山祐樹（Elixence代表）コメント
「AFTER HOURS CEO」が追い求めるのは、単なる成功のロジックではありません。第3回となる今回は、大阪・法善寺横丁という歴史ある場所で、一人の女性が「一匹の金魚」としてしなやかに、かつ力強く生き抜く姿を記録しました。
彼女の物語は、経営者だけでなく、人生の選択に迷うすべての人に『自分を信じる勇気』を与えてくれるはずです。夜の帳の中で語られた、魂の震えるような本音をぜひ受け取ってください。
■ 媒体概要
媒体名： AFTER HOURS CEO (note)
コンセプト： Daytime（昼）では語れない、リーダーの本音を。Barでグラスを傾けるような距離感で、思想の断片を探すオンラインメディア。
企画・運営： Elixence
■ 取材協力
発酵と燻製酒場『金魚』
大阪・法善寺横丁に位置する。自家製の燻製や発酵料理、本格的な和食を厳選された美酒とともに楽しめる名店。
住所： 大阪府大阪市中央区道頓堀1-7-10
Instagram： https://www.instagram.com/kingyo1105houzenzi/
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