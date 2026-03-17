「願えば叶う」は、血の滲むような修行の先にある。法善寺横丁の母が語る、愛する子を取り戻すための「包丁一本」の生存戦略。オンラインメディア『AFTER HOURS CEO』第3弾公開。

「願えば叶う」は、血の滲むような修行の先にある。法善寺横丁の母が語る、愛する子を取り戻すための「包丁一本」の生存戦略。オンラインメディア『AFTER HOURS CEO』第3弾公開。