巫女が舞い、龍が昇る。仮面の神楽、世界へ── 升龍神社、全世界配信 ダンス楽曲PV 『KAN-NUSHIだって踊りたい：ライジング・ドラゴン』公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344330/images/bodyimage1】
「巫女が舞い、龍が昇る。古神道の精神をビートに乗せた、現代の神楽。」
■ リリース概要
宗教法人・升龍神社（所在地：日本）は、電子音楽アーティスト Elixence との共同制作により、楽曲『KAN-NUSHIだって踊りたい：ライジング・ドラゴン（英題：SHRINE DRAGON BEAT）』のミュージックビデオを公開しました。
1400年の時を超えて受け継がれてきた「古神道（Koshinto）」の精神を、現代のEDM・ダンスビートに融合させた本作は、YouTube・Spotify・Apple Musicほか主要プラットフォームにて全世界同時配信中です。
神主が聖域でイヤホンを差した瞬間、荘厳な神社が光と重低音の「現代の神楽（KAGURA）」へと変貌するドラマ仕立てのPVは、伝統とデジタル、孤独と熱狂、祈りとバズが交差する異色の映像作品として注目を集めています。
■ コンセプト
(1) JAPANESE DANCE POPS「カンヌシスタイル」
POPSとEDMを融合させた4つ打ちのリズムに、リズム日本語「ナイバーラ」「ナイギーフ」「KAN-NUSHI Datte」が炸裂。TikTok世代が踊れる、全く新しい和製ダンスポップ誕生。
(2) 倒産寸前のCEOが「最後の古神道神主」になった、実話の続き
??破綻寸前・余命宣告を受けた元CEOが古神道の修行で再生し、神主となるまでの実話が話題に。そのリアルな信仰体験が昇華されたのが本作。「祈ること＝発信すること」という普遍的メッセージが込められている。
(3) 巫女が神を降ろす──「現代の神話」
表層はダンスミュージック動画でありながら、ラストに明かされる「巫女こそが神を降ろす媒介者だった」というナラティブは、古神道の本質そのもの。SNSで「バズりたい」と願う神主の姿は、現代のすべてのクリエイターの象徴だ。
(4) TikTokフォロワー14,000人・総再生100万回超の神主が動き出す
2025年7月にTikTokを開設してわずか数ヶ月で14,000フォロワー、総再生100万回を超えた升龍神社 神主が、今度は「音楽PV」という新たな表現で世界へ発信する。
■ PVコンセプト：「静寂の裏で、神主は踊っていた。」
荘厳な神社の拝殿。一人で祈る神主。鈴の音、鳥の声。静寂。
神主がふとイヤホンを耳に差した瞬間──世界が一変する。
光と重低音に包まれた「現代の神降ろし」が始まり、巫女が現れ、完璧なダンスを披露する。龍との演舞が始まる。
ラスト、神主がイヤホンを外し静寂に戻る。掃き掃除をする巫女がふと振り返ると──その顔には「仮面」。
「祈りは一人では届かない。誰かが受け取り、動かしてくれるとき──世界は再び光を帯びる。」
■ 楽曲・配信情報
楽曲タイトル：KAN-NUSHIだって踊りたい：ライジング・ドラゴン
英題：SHRINE DRAGON BEAT
アーティスト：Elixence
ジャンル：Dance / Electronica / World / Traditional
BPM：128（4つ打ち）
MV公開先：YouTube: https://youtu.be/rXIcBxeF9Lg
Spotify：https://open.spotify.com/intl-ja/album/4e72u2g2v5vm8dabVR0nsH
Apple Musicなど主要配信サイトにて全世界配信中
映像制作：8drone8
■ 升龍神社について
升龍神社は、古神道（Koshinto）の継承と現代社会への発信を行う宗教法人。「万物に神が宿る」という古代の智慧を現代に甦らせ、オンライン祈祷・書籍・SNS配信など多彩な形で全国に活動を展開しています。
神主（しょうりゅうじんじゃ かんぬし）は、元経営者として倒産寸前の危機と病の宣告を受けた後、古神道の修行を経て再生。「最後の古神道神主」として活動し、TikTokフォロワー14,000人・総再生100万回超の実績を持ちます。著書『倒産寸前CEOが最後の古神道神主になった理由』
■ 各種リンク・SNS
MV（YouTube）: https://youtu.be/rXIcBxeF9Lg
Spotify: https://open.spotify.com/intl-ja/album/4e72u2g2v5vm8dabVR0nsH
Apple Music: https://music.apple.com/jp/album/kan-nushi...
公式サイト: https://www.shoryujinja.com/
TikTok: https://www.tiktok.com/@kinun4
YouTube（神社チャンネル）: https://www.youtube.com/@syouryuu727
Instagram: https://www.instagram.com/shoryujinja/
■ Elixenceについて
https://www.elixence.work/
ハッシュタグ: #SHRINEDRAGONBEAT #KAN_NUSHIだって踊りたい #古神道 #Koshinto #升龍神社 #巫女舞 #MikoDance #JapaneseEDM
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344330/images/bodyimage2】
配信元企業：Elixence
「巫女が舞い、龍が昇る。古神道の精神をビートに乗せた、現代の神楽。」
■ リリース概要
宗教法人・升龍神社（所在地：日本）は、電子音楽アーティスト Elixence との共同制作により、楽曲『KAN-NUSHIだって踊りたい：ライジング・ドラゴン（英題：SHRINE DRAGON BEAT）』のミュージックビデオを公開しました。
1400年の時を超えて受け継がれてきた「古神道（Koshinto）」の精神を、現代のEDM・ダンスビートに融合させた本作は、YouTube・Spotify・Apple Musicほか主要プラットフォームにて全世界同時配信中です。
神主が聖域でイヤホンを差した瞬間、荘厳な神社が光と重低音の「現代の神楽（KAGURA）」へと変貌するドラマ仕立てのPVは、伝統とデジタル、孤独と熱狂、祈りとバズが交差する異色の映像作品として注目を集めています。
■ コンセプト
(1) JAPANESE DANCE POPS「カンヌシスタイル」
POPSとEDMを融合させた4つ打ちのリズムに、リズム日本語「ナイバーラ」「ナイギーフ」「KAN-NUSHI Datte」が炸裂。TikTok世代が踊れる、全く新しい和製ダンスポップ誕生。
(2) 倒産寸前のCEOが「最後の古神道神主」になった、実話の続き
??破綻寸前・余命宣告を受けた元CEOが古神道の修行で再生し、神主となるまでの実話が話題に。そのリアルな信仰体験が昇華されたのが本作。「祈ること＝発信すること」という普遍的メッセージが込められている。
(3) 巫女が神を降ろす──「現代の神話」
表層はダンスミュージック動画でありながら、ラストに明かされる「巫女こそが神を降ろす媒介者だった」というナラティブは、古神道の本質そのもの。SNSで「バズりたい」と願う神主の姿は、現代のすべてのクリエイターの象徴だ。
(4) TikTokフォロワー14,000人・総再生100万回超の神主が動き出す
2025年7月にTikTokを開設してわずか数ヶ月で14,000フォロワー、総再生100万回を超えた升龍神社 神主が、今度は「音楽PV」という新たな表現で世界へ発信する。
■ PVコンセプト：「静寂の裏で、神主は踊っていた。」
荘厳な神社の拝殿。一人で祈る神主。鈴の音、鳥の声。静寂。
神主がふとイヤホンを耳に差した瞬間──世界が一変する。
光と重低音に包まれた「現代の神降ろし」が始まり、巫女が現れ、完璧なダンスを披露する。龍との演舞が始まる。
ラスト、神主がイヤホンを外し静寂に戻る。掃き掃除をする巫女がふと振り返ると──その顔には「仮面」。
「祈りは一人では届かない。誰かが受け取り、動かしてくれるとき──世界は再び光を帯びる。」
■ 楽曲・配信情報
楽曲タイトル：KAN-NUSHIだって踊りたい：ライジング・ドラゴン
英題：SHRINE DRAGON BEAT
アーティスト：Elixence
ジャンル：Dance / Electronica / World / Traditional
BPM：128（4つ打ち）
MV公開先：YouTube: https://youtu.be/rXIcBxeF9Lg
Spotify：https://open.spotify.com/intl-ja/album/4e72u2g2v5vm8dabVR0nsH
Apple Musicなど主要配信サイトにて全世界配信中
映像制作：8drone8
■ 升龍神社について
升龍神社は、古神道（Koshinto）の継承と現代社会への発信を行う宗教法人。「万物に神が宿る」という古代の智慧を現代に甦らせ、オンライン祈祷・書籍・SNS配信など多彩な形で全国に活動を展開しています。
神主（しょうりゅうじんじゃ かんぬし）は、元経営者として倒産寸前の危機と病の宣告を受けた後、古神道の修行を経て再生。「最後の古神道神主」として活動し、TikTokフォロワー14,000人・総再生100万回超の実績を持ちます。著書『倒産寸前CEOが最後の古神道神主になった理由』
■ 各種リンク・SNS
MV（YouTube）: https://youtu.be/rXIcBxeF9Lg
Spotify: https://open.spotify.com/intl-ja/album/4e72u2g2v5vm8dabVR0nsH
Apple Music: https://music.apple.com/jp/album/kan-nushi...
公式サイト: https://www.shoryujinja.com/
TikTok: https://www.tiktok.com/@kinun4
YouTube（神社チャンネル）: https://www.youtube.com/@syouryuu727
Instagram: https://www.instagram.com/shoryujinja/
■ Elixenceについて
https://www.elixence.work/
ハッシュタグ: #SHRINEDRAGONBEAT #KAN_NUSHIだって踊りたい #古神道 #Koshinto #升龍神社 #巫女舞 #MikoDance #JapaneseEDM
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344330/images/bodyimage2】
配信元企業：Elixence
プレスリリース詳細へ