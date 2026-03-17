巫女が舞い、龍が昇る。仮面の神楽、世界へ── 升龍神社、全世界配信 ダンス楽曲PV 『KAN-NUSHIだって踊りたい：ライジング・ドラゴン』公開

巫女が舞い、龍が昇る。仮面の神楽、世界へ── 升龍神社、全世界配信 ダンス楽曲PV 『KAN-NUSHIだって踊りたい：ライジング・ドラゴン』公開