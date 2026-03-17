凍結乾燥 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月16に「凍結乾燥市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。凍結乾燥に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
凍結乾燥市場の概要
凍結乾燥 市場に関する当社の調査レポートによると、凍結乾燥 市場規模は 2035 年に約 112.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 凍結乾燥 市場規模は約 48.7億米ドルとなっています。凍結乾燥 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、凍結乾燥市場シェアの拡大は、がん、自己免疫疾患、希少疾患の発生率上昇に対応するため、バイオ医薬品およびバイオシミラーの生産が急速に拡大していることによるものです。グローバル自己免疫研究所の統計によると、自己免疫疾患は世界人口の約5～10%に影響を与えています。これらの薬剤の多くはタンパク質ベースの治療薬であり、分解や温度変動に非常に敏感であるため、高度な凍結乾燥システムの必要性が高まっています。
凍結乾燥に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/lyophilization-market/60052
凍結乾燥に関する市場調査では、調理済み食品、スナック、コーヒー、果物と野菜、栄養補助食品などの凍結乾燥食品の需要増加、および製品の保存期間と安定性を延ばすための凍結乾燥のニーズの高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになりました。さらに、凍結乾燥システムの急速な進歩と、バイオテクノロジー研究、診断キット、実験室サンプルの保存における凍結乾燥の用途の増加が市場の成長を牽引しています。
しかし、凍結乾燥プロセスは技術的に複雑であり、凍結速度、棚温度、乾燥時間、チャンバー圧力などのパラメータを最適化するには専門知識が必要です。これが今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344424/images/bodyimage1】
凍結乾燥市場セグメンテーションの傾向分析
凍結乾燥 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、凍結乾燥 の市場調査は、機器のタイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別 と地域に分割されています。
凍結乾燥市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-60052
凍結乾燥市場の機器のタイプ別に基づいて、トレイ式凍結乾燥機、マニホールド式凍結乾燥機、ロータリー式凍結乾燥機に分割されています。これらのうち、トレイ式凍結乾燥装置セグメントは、医薬品およびバイオテクノロジー製造における大規模な用途により、予測期間中に42%という最大のシェアを占めると予想されています。これらのトレイは、大量のバッチ処理が可能で、均一な熱伝達と制御された乾燥条件を提供します。さらに、自動ローディングアンローディングシステム（ALUS）、定置滅菌（SIP）、定置洗浄（CIP）技術との互換性があるため、ワクチン、抗体、抗生物質、その他の注射剤の凍結乾燥に適しています。
凍結乾燥市場の概要
凍結乾燥 市場に関する当社の調査レポートによると、凍結乾燥 市場規模は 2035 年に約 112.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 凍結乾燥 市場規模は約 48.7億米ドルとなっています。凍結乾燥 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、凍結乾燥市場シェアの拡大は、がん、自己免疫疾患、希少疾患の発生率上昇に対応するため、バイオ医薬品およびバイオシミラーの生産が急速に拡大していることによるものです。グローバル自己免疫研究所の統計によると、自己免疫疾患は世界人口の約5～10%に影響を与えています。これらの薬剤の多くはタンパク質ベースの治療薬であり、分解や温度変動に非常に敏感であるため、高度な凍結乾燥システムの必要性が高まっています。
凍結乾燥に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/lyophilization-market/60052
凍結乾燥に関する市場調査では、調理済み食品、スナック、コーヒー、果物と野菜、栄養補助食品などの凍結乾燥食品の需要増加、および製品の保存期間と安定性を延ばすための凍結乾燥のニーズの高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになりました。さらに、凍結乾燥システムの急速な進歩と、バイオテクノロジー研究、診断キット、実験室サンプルの保存における凍結乾燥の用途の増加が市場の成長を牽引しています。
しかし、凍結乾燥プロセスは技術的に複雑であり、凍結速度、棚温度、乾燥時間、チャンバー圧力などのパラメータを最適化するには専門知識が必要です。これが今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344424/images/bodyimage1】
凍結乾燥市場セグメンテーションの傾向分析
凍結乾燥 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、凍結乾燥 の市場調査は、機器のタイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別 と地域に分割されています。
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凍結乾燥市場の機器のタイプ別に基づいて、トレイ式凍結乾燥機、マニホールド式凍結乾燥機、ロータリー式凍結乾燥機に分割されています。これらのうち、トレイ式凍結乾燥装置セグメントは、医薬品およびバイオテクノロジー製造における大規模な用途により、予測期間中に42%という最大のシェアを占めると予想されています。これらのトレイは、大量のバッチ処理が可能で、均一な熱伝達と制御された乾燥条件を提供します。さらに、自動ローディングアンローディングシステム（ALUS）、定置滅菌（SIP）、定置洗浄（CIP）技術との互換性があるため、ワクチン、抗体、抗生物質、その他の注射剤の凍結乾燥に適しています。