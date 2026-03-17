韮崎市スポーツコミッションは、スポーツに励む子どもたちや保護者・指導者を対象に、「スポーツ少年少女応援プロジェクト」を毎月開催しています。

「スポーツ少年少女応援プロジェクト」とは、心身ともに大きく成長する男女の小・中学生の時期に、将来の競技生活や健やかな人生の土台を築くことを目的とし、アスリートとしての基本的な生活習慣・自己管理・心のケア・身体づくりを体系的に学ぶ、継続型セミナーです。

参加費は無料、セミナーごとにお申込みとなります。









3月のバランスセミナーでは、令和7年度の総括として成長期の選手育成に必要な知識を振り返り、スポーツ栄養、トレーニング、スポーツメンタル、女子の三主徴、サプリメント摂取について総合的に解説しました。

【開催概要】※開催は終了しております

日時：令和8年3月14日（土）10:30～11:30

会場：東京エレクトロン韮崎アリーナ(韮崎中央体育館)会議室

講師：坂野道郎 氏

参加費：無料

【対象】

ジュニアアスリート

チーム指導者

韮崎市外の方も参加可能

スポーツ・メンタルトレーニングに関心のある一般の方も歓迎

※保護者の方の見学も可能です

【お問い合わせ】

韮崎市スポーツコミッション

電話番号：0551-22-0498

韮崎市の魅力を紹介｜ くしらん・ブジ









韮崎市に2025年4月にオープンした「ハピリレ」と「ハピワクな挑戦」をとことん応援するスパイスカレー屋さん。

店名の「くしらん・ブジ」は逆から読むと「自分らしく」。

みんなが「ハッピーとワクワクを応援する、自分らしくなれる場所」がコンセプトとなっています。

看板メニューは、コク深いスパイスとトロトロの牛すじが絶妙に絡み合う『牛すじスパイスカレー』。

スープ状のカレーはさらりと食べやすく、スパイシーな余韻がクセになる味わいです。

サイズは「レギュラー」「甘利山」「甲斐駒」と地元にちなんだユニークな名前となっています。

店内にある「ハピリレ応募券」掲示板は、「次の誰かを応援する」気持ちをリレーするツールで、

「何かハッピーな事があった時、この券でその気持ちを次の頑張る誰かにリレーし、受け取った人はまた次の誰かを応援する。」

そんな気持ちが地域のあたりまえになったらどんなに素敵なことかとの思いが込められています。

（ハピリレ応援券は店内で100ハピ＝100円単位で提供）

また、店内の棚はレンタルスペースとしても利用でき、地元の野菜を販売したい・私の蔵書を読んで欲しい・私の陶芸、木工、絵を販売したいなど新たにチャレンジしてみたいという方に向けて無償で場を提供しています。

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/omiyage/gurume/10006.html