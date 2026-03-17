【ファンの声から誕生】 山本由伸 “世界一の雄叫び” Tシャツ誕生
PGS × RotoWear によるMLB選手会公式ライセンス商品として登場 －世界一の瞬間の “雄叫び（Roar）” をデザインした特別モデル－
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠藤祐一）が運営する日本最大級のエンターテインメント公式グッズストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が2025年ワールドシリーズMVPに選出された歴史的偉業を記念した公式ライセンスTシャツを発表いたしました。
本商品は、MLB選手会公式ライセンスブランド RotoWear（ロトウェア）によって制作された特別デザインモデルであり、PGSの企画提案により実現した日本のファンのための記念アイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344415/images/bodyimage2】
【日本のファンのために企画された記念アイテムの背景】
■山本由伸投手が残した「名言」
2025年、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手がポストシーズンで見せた圧倒的な闘志を象徴する言葉があります。
試合後のインタビューで語った「何としても負けるわけにはいかないので」
この言葉は英語で “Losing isn't an option.”（負けは選択肢にない） と意訳され、現地メディアやファンの間で瞬く間に広まり、山本由伸投手の “名言” として大きな話題となりました。
この印象的なフレーズを大胆にフロントに配し、ベースボールカルチャーやストリートスタイルにも映えるデザインに仕上げた RotoWear（ロトウェア）製・MLB選手会公式ライセンスTシャツは日本でも大きな反響を呼びました。
■2025 ワールドシリーズでの歴史的活躍
そして2025年――ロサンゼルス・ドジャース、ワールドシリーズ連覇達成。
山本由伸投手はワールドシリーズで3勝を挙げる歴史的な活躍を見せ、ドジャースの球団史上初のワールドシリーズ連覇に大きく貢献。その圧巻のピッチングにより、ワールドシリーズMVPに選出。日本人投手としても歴史に残る快挙となりました。
■ファンの声から実現したWS MVP記念Tシャツ “世界一の雄叫び” をデザイン化
この偉業を記念したTシャツは発売されないのか――
2025年ワールドシリーズでの山本由伸投手の歴史的な活躍を受け、多くの日本のファンからその声が寄せられました。
その声を受け、PGSは多くのMLB選手やファンに愛されているブランド RotoWear（ロトウェア）へ企画提案。本デザインは、日本人投手の歴史に残る偉業を日本のファンへ届けるために企画されました。
2025年ワールドシリーズでチームを世界一へ導き、チャンピオン胴上げ投手となった歴史的瞬間をモチーフにしています。チャンピオン胴上げ投手となった歴史的瞬間に、山本由伸投手が見せた勝利の雄叫び（Roar）をモチーフとして提案し、その後、RotoWear によって完成したデザインでは、MVPの記録を象徴するレコードスタッツが歓声のように広がるグラフィックで表現されています。まさに RotoWear ならではの洗練されたアートワークにより、歴史的瞬間の熱狂と誇りを閉じ込めた、日本のファンのための特別限定Tシャツです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344415/images/bodyimage3】
【商品概要】
商品名：山本由伸 - 2025 ワールドシリーズMVP記念 Victory Roar（世界一の雄叫び）限定Tシャツ
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠藤祐一）が運営する日本最大級のエンターテインメント公式グッズストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が2025年ワールドシリーズMVPに選出された歴史的偉業を記念した公式ライセンスTシャツを発表いたしました。
本商品は、MLB選手会公式ライセンスブランド RotoWear（ロトウェア）によって制作された特別デザインモデルであり、PGSの企画提案により実現した日本のファンのための記念アイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344415/images/bodyimage2】
【日本のファンのために企画された記念アイテムの背景】
■山本由伸投手が残した「名言」
2025年、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手がポストシーズンで見せた圧倒的な闘志を象徴する言葉があります。
試合後のインタビューで語った「何としても負けるわけにはいかないので」
この言葉は英語で “Losing isn't an option.”（負けは選択肢にない） と意訳され、現地メディアやファンの間で瞬く間に広まり、山本由伸投手の “名言” として大きな話題となりました。
この印象的なフレーズを大胆にフロントに配し、ベースボールカルチャーやストリートスタイルにも映えるデザインに仕上げた RotoWear（ロトウェア）製・MLB選手会公式ライセンスTシャツは日本でも大きな反響を呼びました。
■2025 ワールドシリーズでの歴史的活躍
そして2025年――ロサンゼルス・ドジャース、ワールドシリーズ連覇達成。
山本由伸投手はワールドシリーズで3勝を挙げる歴史的な活躍を見せ、ドジャースの球団史上初のワールドシリーズ連覇に大きく貢献。その圧巻のピッチングにより、ワールドシリーズMVPに選出。日本人投手としても歴史に残る快挙となりました。
■ファンの声から実現したWS MVP記念Tシャツ “世界一の雄叫び” をデザイン化
この偉業を記念したTシャツは発売されないのか――
2025年ワールドシリーズでの山本由伸投手の歴史的な活躍を受け、多くの日本のファンからその声が寄せられました。
その声を受け、PGSは多くのMLB選手やファンに愛されているブランド RotoWear（ロトウェア）へ企画提案。本デザインは、日本人投手の歴史に残る偉業を日本のファンへ届けるために企画されました。
2025年ワールドシリーズでチームを世界一へ導き、チャンピオン胴上げ投手となった歴史的瞬間をモチーフにしています。チャンピオン胴上げ投手となった歴史的瞬間に、山本由伸投手が見せた勝利の雄叫び（Roar）をモチーフとして提案し、その後、RotoWear によって完成したデザインでは、MVPの記録を象徴するレコードスタッツが歓声のように広がるグラフィックで表現されています。まさに RotoWear ならではの洗練されたアートワークにより、歴史的瞬間の熱狂と誇りを閉じ込めた、日本のファンのための特別限定Tシャツです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344415/images/bodyimage3】
【商品概要】
商品名：山本由伸 - 2025 ワールドシリーズMVP記念 Victory Roar（世界一の雄叫び）限定Tシャツ