映画「あまろっく」監督及び製作委員会への感謝状の贈呈式について

尼崎を舞台とした映画「あまろっく」は、尼崎閘門をはじめ尼崎城、商店街、運河などの地域資源を活用し、地域の魅力を存分に盛り込まれた作品です。一昨年４月の全国公開後、大好評を得て、第19回大阪アジアン映画祭では観客賞を、第57回ヒューストン国際映画祭コメディ部門では銀賞を受賞。市内の映画館では異例の約１年間のロングラン上映となりました。

映画「あまろっく」の製作・上映により、広く本市の認知度やブランド力向上に貢献された功績を讃え、映画の舞台ともなった「尼崎閘門（尼ロック）」にて、市長より感謝状の贈呈を行います。

あわせて「あまろっく」をご覧になられた尼崎工業会有志の皆様から、全43小学校に「あまろっく」のBlu-rayディスクを寄贈いただくことになり、市長へ目録を贈呈いただきます。

１ 日時

令和８年３月24日（火) 午前10時～（１時間程度）

２ 場所

尼崎港管理事務所 閘水門管理所（尼崎市西海岸町地先）

３ 贈呈対象

映画「あまろっく」監督 中村 和宏氏

映画「あまろっく」製作委員会

４ 内容

市長から映画「あまろっく」監督、製作委員会へ感謝状の贈呈

尼崎工業会有志から市長へ目録贈呈

（内容：市内全小学校に贈呈する映画「あまろっく」Blu-rayディスク）