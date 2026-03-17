ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、クリエイティブソリューション&DX事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全21事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、2026年3月5日に公表しました国内最大級の小顔サロン「BUPURA（ブプラ）」をFC展開する株式会社SPEED spring（本社：福岡県福岡市、代表取締役：軸丸 真衣、以下SPEED spring社）の株式取得及び連結子会社化に関して、クロージング手続きが完了しましたことをお知らせいたします。 また、SPEED spring社の当社グループへの参画に伴い、当社が構築・推進する事業ポートフォリオ戦略「エアトリ経済圏」の22事業目の事業として「美容FC（フランチャイズ）事業」を開始いたします。

■SPEED spring社について

SPEED spring社は、福岡を拠点に美容サロンブランドのフランチャイズ展開を行う成長企業です。同社が展開する小顔専門サロン「BUPURA」は、独自の美容技術と再現性の高いサロンビジネスモデルを強みに、全国へ店舗ネットワークを拡大しています。 現在、BUPURAの加盟店舗数は197店舗に達し、小顔専門サロンとしては日本最大級の規模を誇るブランドネットワークへと成長しました。 同社はフランチャイズ本部として、技術研修、マーケティング支援、店舗運営ノウハウの提供などを体系化した支援体制を構築し、美容サロンの成功モデルを全国へ展開し、多くのサロンオーナーの経営支援を行っています。 また、全国に広がる店舗ネットワークを基盤とし、技術開発・美容商材・マーケティングなどの領域を統合した美容サービスプラットフォームの構築を進めています。 今後はさらなる店舗展開とブランド価値の向上を通じ、美容業界における次世代型サロンビジネスの確立を目指し、持続的な事業成長を推進していきます。

■本株式取得の目的

SPEED spring社は、本日付でクロージング手続きを完了し、当社の連結子会社となります。 今後は、当社グループの22事業目の新規事業「美容FC事業」の中核連結子会社として、エアトリ会員の皆様をはじめとしたToCの顧客基盤、ブランド認知度、マーケティングやシステム開発のノウハウ、ネットワーク等を活かし、その他当社グループの各事業とのシナジー創出を図りながら、事業成長を⽬指してまいります。

■今後の事業連携について

小顔サロン「BUPURA」の顧客層は30代～40代の女性が多く、また男性のお客様もいらっしゃるため、当社の顧客基盤との親和性が高く、相互送客を図る各種施策の実施を企図しております。 具体的には、下記を予定しております。 ①「BUPURA」を新規ご予約いただいたお客様を対象に、エアトリアプリをダウンロードいただいた場合は、エアトリポイントもしくはクーポン、抽選で国内航空券などのプレゼント企画を実施 ②全国の「BUPURA」加盟店店頭・店内にてPRを実施 ③エアトリ・BUPURA両会員に対して各種キャンペーンを実施 ④「BUPURA」公式HPおよび名刺・ショップカードにエアトリロゴを挿入 ⑤エアトリの各種イベント・プロモーションの際に、「BUPURA」のチラシを配布し告知を実施 ⑥エアトリで旅行予約をされたお客様に対し、旅行前、旅行中、旅行後にお近くのBUPURA店舗ご案内を実施 ⑦訪日外国人向け施策の実施（外国人向けメディアへの掲載・DMの送付・SNS活用・バスツアーとの連携など） ⑧オリジナル予約サイトを制作・運用 その他、 当社のマーケティングノウハウを活用した新規FCオーナー様の募集強化や管理体制の改善により、更なる事業成長を目指してまいります。

■業績に与える影響

本株式取得は適時開示基準には該当しない見込みです。また、今期の当社グループの業績予想の変更はございません。今後変更が生じた場合には適時にお知らせいたします。 SPEED spring社を子会社することによる当社連結業績への寄与としては、現時点で年間売上高7.0億円、EBITDA3.8億円程度の見込みで、上記数値はSPEED spring社からの入手資料を元とした見込みのため、今後の精査により変更される可能性があります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。

今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。

【株式会社SPEED spring】本 社：福岡県福岡市東区香椎駅前2-15-50 橋口ビル201社 名：株式会社SPEED spring代表者：代表取締役 軸丸 真衣資本金：5,000千円ＵＲＬ： https://bupura.jp/company【株式会社エアトリ】本 社：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F社 名：株式会社エアトリ代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮資本金：1,805,647千円（払込資本 3,938,440千円）ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/【エアトリ公式SNS】Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jpFacebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtripprX（旧Twitter）：https://x.com/airtrip_pr【当社事業別会社・サービスサイト】➀エアトリ旅行事業 総合旅行プラットフォーム「エアトリ」：https://www.airtrip.jp/ エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/②ITオフショア開発事業 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/ EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/ ITオフショア開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/ 生成系AI総合プラットフォーム「エアスマAI」：https://smartai.airtrip.co.jp/service/③訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業 株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/ 訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/ Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/ 訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en④メディア事業 株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/ メディア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/media/ メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/ メディア「MAG2NEWS」：https://www.mag2.com/p/news/ メディア「MONEY VOICE」：https://www.mag2.com/p/money/ メディア「TRiP EDiTOR」：https://tripeditor.com/ メディア「by them」：https://by-them.com/⑤投資事業（エアトリCVC） 投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/⑥地方創生事業 株式会社エヌズ・エンタープライズ：https://www.nsenterprise.co.jp/ 地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/ パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/ 勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/⑦クラウド事業 株式会社かんざし：https://www.kanxashi.co.jp/product/ クラウド事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/ かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/ くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/ ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/ クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/ ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/ わきざしクラウド：https://www.wakixashi.com/ かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/ クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/ 人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/ Oshiharai Pay：https://www.oshiharai.com/ スペシャルクーポン.jp： https://www.special-coupon.jp/⑧マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業 株式会社GROWTH：https://growth-company.jp/ マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/matching_platform/ マーケティング領域特化型ジョブマッチングプラットフォーム『JOB DESIGN』：https://growth-service.jp/job-design/for-business/ マーケティング領域特化型ハイクラス転職支援サービス『JOB SELECTION』：https://jobselection.jp 化粧品ブランド「paranina」：https://www.paranina.jp⑨CXOコミュニティ事業 CXOコミュニティ事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community⑩HRコンサルティング事業 株式会社ノックラーン：https://corporate.knocklearn.com/ HRコンサルティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/hr_consulting/ 急成長スタートアップ向け 中途採用支援事業「Recboo」：https://recboo.com/⑪航空会社総代理店事業 航空会社総代理店事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/general_agent/⑫レンタカー事業 レンタカー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/rent_a_car/ 沖縄オープンレンタカー：https://opencar-okinawa.com/⑬海外ツアー事業 株式会社かもめ：https://corp.kamometour.co.jp/ 海外ツアー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/overseas_tour/ エアトリハワイツアー：https://www.skygate.co.jp/pickup/hawaii/ ファーストワイズ：https://www.1stwise.com/ かもめツアー（eかも。）：https://kamometour.co.jp/⑭エンタープライズDX開発事業 株式会社NAYUTA：https://www.g-nayuta.co.jp/ エンタープライズDX開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/enterprise_dx⑮法人DX推進事業・ヘルスケア事業（投資先にて注力） 株式会社ピカパカ：https://www.pikapaka.co.jp/ 法人DX推進事業・ヘルスケア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/ クラウド型法人出張サポート「ピカパカ出張DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/ デジタル営業システム「ピカパカ営業DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/ 送客支援サービス「ピカパカ送客DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/⑯人材ソリューション事業（投資先にて注力） 株式会社ピカパカエージェント：https://pikapaka-agent.co.jp/ 人材ソリューション事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/⑰クリエイティブソリューション＆DX事業（投資先にて注力） ノースショア株式会社：https://www.north-s.co.jp/ クリエイティブソリューション＆DX事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/creative_solutions/ 映像・動画制作サービス「クリショア for 発注者」：https://match.creshore.jp/ カット表かんたん作成クラウド「カットウヒョー」：https://lp.cut-panther.com/⑱AIロボット事業（投資先にて注力） ドーナッツロボティクス株式会社：https://www.donutrobotics.com/ AIロボット事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/⑲ゴルフライフサポート事業（投資先にて注力） ゴルフライフ株式会社：https://www.golf-life.co.jp/ 株式会社プロモ：https://ssl.promo.co.jp/ ゴルフライフサポート事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/⑳外貨自動両替機事業（投資先にて注力） 株式会社セラ・ホールディングス：https://cerahd.jp/ 外貨自動両替機事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/extech/㉑町家宿泊・日本文化体験事業（投資先にて注力） 株式会社エイジェーインターブリッジ：https://www.aj-itb.com/ 町家宿泊・日本文化体験事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/【当社IRサイト】https://www.airtrip.co.jp/ir/