新冊子「～健康づくり応援団～BOOKLET」を豊橋市が発刊！～市民の健康を食からサポート～

豊橋市

豊橋市内の飲食店など、 約250店舗が登録している「健康づくり応援団」。野菜たっぷりメニューの提供や栄養成分の表示など、市民の健康づくりを「食」からサポートしているお店です。

その「健康づくり応援団」の魅力を詰め込んだ小冊子「～健康づくり応援団～BOOKLET（ブックレット）」を、2026年2月25日に発刊しました！冊子として形になるのは初めての試みです。

食を楽しみながらの健康！「～健康づくり応援団～BOOKLET」

登録店「神楽鮨」にて、初開催された「健康づくり応援団探検ツアー」の様子をレポート。

店主の食や地域への熱い想い、そして職人としての歩みを深堀りしました。

ツアーの参加者は小学校５、６年生の親子5組。

職人技を伝授してもらったワクワク感と共に、店主の魅力をお届けします。

見どころ！「おいしく食べて健康に！」を叶えるお店をご紹介

「おいしく+健康」をテーマに、野菜たっぷりでバランスのよいモーニングを大特集！

また、新鮮な野菜を育てる地元農家と、その野菜の魅力を活かす料理を提供する登録店のこだわりを徹底取材しました。

身近ながら知る機会のなかった、豊橋の野菜やお店の良さがたっぷり詰まっています。

「～健康づくり応援団～BOOKLET（ブックレット）」は、豊橋市内の健康づくり応援団登録店舗にて配布（設置）しています。店舗を訪れた際にはぜひ！お手にとってご覧ください。

「健康づくり応援団」ってなぁに？

「健康づくり応援団」とは、栄養成分の表示や野菜たっぷりメニューの提供など、市民の健康づくりを“食”からサポートしている豊橋市内の飲食店等で、市内に約 250 店舗あります。

健康づくり応援団加盟店リスト（豊橋市ホームページ）(https://www.city.toyohashi.lg.jp/34277.htm)

こちらには、「健康づくり応援団」に登録している豊橋市内の飲食店約250店が掲載されており、ヘルシーメニュー提供、栄養成分表示、健康づくりの情報の3つに分かれてリストアップされています。

お店にはステッカーが貼ってあるので、豊橋市において外食時などのお店選びの参考に、ぜひ目印にしてみてくださいね！

☆ブックレット作成スタッフからのメッセージ☆

「～健康づくり応援団～BOOKLET（ブックレット）」の取材を通して、お店の方々に共通していると感じたことがあります。それは「お客さんに喜んでもらいたい！」という店主の想いです。

おいしさだけでなく健康にも配慮して料理を提供される姿から、普段利用するだけでは知ることができないお店の方々の想いに触れることができました。

暮らしに健康と笑顔をプラスする内容たっぷりの「～健康づくり応援団～BOOKLET（ブックレット）」。豊橋市内の健康づくり応援団登録店舗にて配布していますが、お手にとってご覧することが難しい方もいらっしゃると思います。

そこで、豊橋市ホームページ（健康づくり応援団）(https://www.city.toyohashi.lg.jp/64150.htm)にも「～健康づくり応援団～BOOKLET（ブックレット）」を掲載しました。あなたにも、食を楽しみながらの健康を！ぜひ、ご覧ください。