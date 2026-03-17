【祝・10回目】厚木から世界へ。地域とビジネスが交差する「第10回あつぎ会議」が4月22日(水)AGORA Hon-atsugiにて開催決定！世界を舞台に活躍する映像作家、柳田好太郎氏が登壇。

株式会社キープ・ウィルダイニング

インキュベーションオフィス AGORA Hon-atsugi(以下、AGORA Hon-atsugi)にて、2022年10月より始まった、座談会形式のビジネスイベント「あつぎ会議」。このイベントは厚木を拠点に活躍するビジネスパーソンと語り合い、地域との交流機会を創出するという趣旨のイベントです。第10回は2026年4月22日(水)、「Yoshi Travel Films(ヨシトラベルフィルムズ)」Travel Filmmaker、柳田 好太郎(ヤナギタ ヨシタロウ)氏をお呼びして、作品を通してこれまでの軌跡を伺います。

「あつぎ会議」とは：都内ではなく「厚木」でつながる

AGORA Hon-atsugiのコンセプトは、「本厚木エリアのビジネスリソースの集積地」です。神奈川県厚木市を拠点に活躍する経営者と新しく生まれた起業家を繋ぎ、より地域を盛り上げたいという想いから事業やここまでの軌跡を伺う座談会形式のイベント、「あつぎ会議」が生まれました。

事業者と参加者が「座談会」形式でフラットに対話できるのが特徴で、今回でいよいよ10度目の開催を迎えます。

今回のメインスピーカーは、厚木市厚木町出身の映像作家、「Yoshi Travel Films」Travel Filmmaker、柳田 好太郎氏をお呼びして、作品を通してこれまでの軌跡を伺います。イベント後には実際に作品を鑑賞しながら交流会も行います。是非、ご参加ください。

登壇者紹介

Yoshi Travel Films 柳田好太郎

厚木市厚木町出身。

映像作家、写真家。

2008年にグラフィックデザインを学び、映像制作を経て2015年に 独立。

日本、オセアニア、北米、メキシコなど世界各地で、旅と文化、ストリートアートを軸にドキュメンタリー作品や広告映像を制作。

人が繋がる場づくりとして2020年から、4代続いた荒物（日用品雑貨）を取り扱う金太郎商店を双子の貴太郎と引き継ぎ、アーティストや地域と協働しながら、場所に根ざした物語を記録・発信している。

「Yoshi Travel Films」 の作品

自分の知らなかった世界を、旅、アート、音楽、ライフスタイルをテーマに映像と写真で表現。

ドキュメンタリースタイルのストーリーテリングに優れ、グラフィックデザインをバックグランドとしたデザインスキル、コミュニケーション能力を活かしつつ、近年は3DやAIといった新しい手法も交えて制作している。

近年はニュージーランド、メキシコ、アメリカ、カリブ海諸国など10カ国以上のミューラルアート（壁画アート）、グラフィティ等のストリートアートプロジェクトに携わり映像と写真を制作。

2022年12月からオーストラリアのメルボルンへ拠点を移し、さらにストリートアートを中心とした活動をしている。

＊実際の作品はこちらから

https://www.instagram.com/yoshi_travel_/?hl=ja

イベント詳細

[ 概要 ]

日時 :2026年4月22日(水)

時間 :第1部18:00～19:15 / 第2部19:15～20:30

内容 :Yoshi Travel Filmsの軌跡を語る座談会/交流会

主催 :株式会社AGORA

会場 :コワーキング&インキュベーションオフィス AGORA Hon-atsugi

住所 :〒243-0013神奈川県厚木市泉町1-1本厚木ミロード１.6F

最寄り駅:小田急小田原線「本厚木駅」直結

対象者：厚木周辺の事業者、起業家、フリーランス、地域活性化に興味のある方、映像・クリエイティブに関心のある方

参加費 1,500円

[ タイムスケジュール ]

18:00-18:15 開会・お知らせ

18:15-19:15 会社紹介・座談会（ゲスト：柳田好太郎氏）

19:15-20:15 交流会（軽食・名刺交換など）

20:15-20:30 お知らせ・閉会

[ 参加方法 ]

参加申請はこちら

https://forms.gle/UX8eW6t2AQj1uAJN9

起業家創出拠点「AGORA Hon-atsugi（アゴラ本厚木）」

本厚木ミロード（所在地：神奈川県厚木市）飲食フロアにある「AGORA Hon-atsugi（アゴラ本厚木）」は、株式会社小田急ＳＣディべロップメントより運営委託を受け、AGORA が立ち上げ支援し、

2022 年 7 月のオープン後も運営を担っています。

神奈川県のベンチャー支援施策である「HATSU-SHINかながわモデル」の 起業家創出拠点として、

「HATSU（ハツ）起業家支援プログラム」を行なっています。

起業に特化したイベントやセミナー開催・地域交流会なども積極的に開催することで、

オープン 1 年半経った現在、月間約 500 名、オープンから延べ 6,000 名の利用者を獲得、

またスタートアップ支援においては約20名の起業家を輩出するに至っています。

名称 ：「コワーキング＆インキュベーションオフィス AGORA Hon-atsugi」

住所 ：〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1 本厚木ミロード１. 6F（小田急線本厚木駅直結）

営業時間：8:00～22:00（AGORA会員以外の方は平日10:00～17:00のみ）

運営会社：株式会社AGORA

HP：https://www.agora-office.com/