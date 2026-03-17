【不二家】ミルキー75周年！ とろけるソースが楽しめるワンランク上のミルキー「プレミアムミルキー」発売

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株式会社不二家

■「伝統×上質」を目指したプレミアム品質


不二家のロングセラー「ミルキー」より、ミルキー発売75周年を記念して、北海道産生クリームを通常品の2倍配合した濃厚でリッチな商品が登場します。愛され続けるミルキーのやさしいミルクの味わいと上質さを掛け合わせた、プレミアムなおいしさをお愉しみください。



「プレミアムミルキー」パッケージ

【特長】


・ミルキー75周年を記念した特別な新商品


・北海道産生クリームを、通常の「ミルキー」の2倍配合した、リッチでコク深い味わい


・とろ～りとろける練乳ソースが入ったやわらか食感のプレミアムな品質


・ミルキーを象徴する赤いパッケージが目を引く、ジッパー付きパウチパック



「プレミアムミルキー」キャンディイメージ

商品名 「プレミアムミルキー」


発売日 2026年3月24日（火）全国発売


中味仕様 キャンデー


表示内容量 37g（個装紙込み）


参考小売価格 オープンプライス


ＪＡＮコード 4902555110042



不二家ウェブサイト


https://www.fujiya-peko.co.jp/


ミルキー＆ポップサイト


http://milky-pop.jp/