【3/22(日)開催】代々木公園でアラスカシーフードの魅力を体感！リアル謎解きゲーム～アラスカシーフードの秘密～

株式会社IKUSA

あそび総合カンパニー株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹、以下IKUSA）は、2026年3月22日（日）、代々木公園にて開催される「渋谷・表参道 WOMEN’S RUN」内の体験型イベント「リアル謎解きゲーム～アラスカシーフードの秘密～」（主催：アラスカシーフードマーケティング協会）を企画・制作いたしました。

本イベントは、代々木公園野外ステージ前の会場内を巡りながら謎を解き進める周遊型のリアル謎解きゲームです。参加者は調査員となり、アラスカの豊かな自然と海の資源を守るための「合言葉」を解き明かすミッションに挑戦します。子どもから大人まで楽しみながら、世界の食卓を支えるアラスカシーフードについて学べる体験型コンテンツです。見事クリアした方は、アラスカ産スケソウダラを使用した丸善の「チーかま」を受け取ることができます。

詳細を見る :https://nazotoki-concierge.com/asobi-planet/event/1075/「リアル謎解きゲーム～アラスカシーフードの秘密～」開催概要

【ストーリー】

手つかずの大自然が広がるアラスカ。

この澄みわたる海には、世界中の食卓を笑顔にしてきた「おいしさの秘密」が隠されています。 それは、海の恵みを未来へつなぐための「暗号」として、豊かな自然の中で大切に守られてきました。

あなたは調査員の一員。

アラスカの魚たちからヒントを得て、海の資源を守るための「合言葉」を解き明かします。

散りばめられた暗号の断片を集め、すべての謎を解き明かしたとき、アラスカの海が育むシーフードの本当の秘密が、いよいよ明らかになるでしょう！

【概要】

イベント名：リアル謎解きゲーム～アラスカシーフードの秘密～

開催日時 ：2026年3月22日（日）7:00～13:00

開催場所 ：渋谷・表参道 WOMEN’S RUN 会場内（代々木公園野外ステージ前 アラスカシーフードマーケティング協会ブース）

参加費 ：無料

参加特典 ：アラスカ産スケソウダラ使用「チーかま」（丸善）をプレゼント

主催 ：アラスカシーフードマーケティング協会

企画制作 ：株式会社IKUSA

イベント詳細：公式サイトよりご確認ください。

https://nazotoki-concierge.com/asobi-planet/event/1075/

https://www.instagram.com/alaskaseafoodjapan/

アラスカシーフードマーケティング協会について

アラスカシーフードマーケティング協会（ASMI）は、「持続可能（サステイナブル）」な水産資源を活用した経済発展を促進するために設立された、アラスカ州とアラスカ水産業界の官民パートナーシップです。アラスカ産水産商品の価値を向上させることを目的に、一般消費者、業界関係者を対象とした様々な活動を世界各国で展開しています。詳しくは公式ウェブサイト、公式SNSをご覧ください。

公式ウェブサイト：https://japanese.wildalaskaseafood.com/ (https://japanese.wildalaskaseafood.com/)

Instagram：@alaskaseafoodjapan (https://www.instagram.com/alaskaseafoodjapan/)

Facebook：https://www.facebook.com/ASMIJapan/

株式会社IKUSA

株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を掲げる、体験型イベント・研修の専門会社です。

チャンバラ合戦や謎解きなどのユニークなあそびを通じて、チームビルディング、地域活性化、防災といった社会課題の解決を支援。

企業・自治体・商業施設・教育機関を対象に、100種以上のオリジナル企画を年間1,400件以上実施。累計3,000社・56万人以上が体験しています。



ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す

パーパス：遊びの価値を高める

会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）

設立 ： 2012年5月29日

東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F

大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805

名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8

東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302

福岡営業所：福岡県福岡市中央区薬院4-2-9 シック薬院502

札幌営業所：北海道札幌市東区北十条東3丁目 1-3 LEE SPACE 北10条I101

役員 ：代表取締役 赤坂大樹

事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業



■株式会社IKUSA サービスサイト一覧



IKUSA.jp ：https://ikusa.jp/

チャンバラ合戦 ：https://tyanbara.org/

社内運動会.com ：https://shanaiundokai.com/

謎解きコンシュルジュ：https://nazotoki-concierge.com/

あそび防災プロジェクト：https://asobi-bosai.com/

ビジネスゲーム研修.com ：https://business-game-training.com/

ビジメシ ：https://biz-food.com/

SDGsコンパス ：https://sdgs-compass.jp/

あそぶ社員研修：https://asobu-training.com/

IKUSA ARENA：https://arena.ikusa.jp/



【サービスに関するお問い合わせ先】

TEL:03-5960-0193

メールアドレス：contact@ikusa.co.jp



【報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社IKUSA 広報担当：小谷野

メールアドレス：pr@ikusa.co.jp

TEL:03-5960-5193