コストコで新発売（守山倉庫店・神戸倉庫店・久山倉庫店）！しっかり吸収・破れにくいペーパータオル「Vulcan ショップタオル 60枚」x10ロール

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

メディコムジャパン（兵庫県神戸市 代表：藤原慎一）はコストコ 守山倉庫店・神戸倉庫店・久山倉庫店にて、「Vulcan（バルカン） ショップタオル 60枚」の販売を開始いたしました。

Vulcan SHOP TOWELS イメージ

「Vulcan ショップタオル 60枚」は、自動車関連作業、DIY、キッチン掃除、窓・家具まわりの拭き取り、ペットケアなど幅広い場面で使える多目的タオルです。吸水性・吸油性に優れ、濡れても破れにくい高耐久仕様のため、油汚れや水まわりの清掃にも最適です。

製品特長

■ 1ロール60枚の大容量ロールタイプ

必要な分だけカットして使えるロール形状を採用。日常のさまざまなシーンで気兼ねなく使えるたっぷり60枚入りです。

■ 吸水・吸油性に優れ、オイル汚れにも強い

自動車整備や機械作業での油汚れにも対応できる高い吸収力を備えています。

■ 濡れても破れにくい高耐久ペーパータオル

濡らして絞って使っても破れにくく、繰り返しの拭き取り作業に耐える強度が特長です。

■ 家庭清掃にも幅広く活用

キッチン・窓・サッシ・家具など、家中の水・油汚れの拭き取りに活躍。日常掃除から本格的なメンテナンスまで用途が広がります。

■ ペーパーホルダーにセット可能

一般的なペーパーホルダーにセットして、必要な長さだけ引き出して使用できます。

主な用途例

1ロール60枚の大容量ロールタイプ濡れても破れにくい高耐久ペーパータオル繰り返しの拭き取り作業に耐える強度

自動車メンテナンス（オイル・グリスの拭き取り） キッチンまわりや窓・サッシなどの水・油汚れの掃除、DIY作業時の塗料や接着剤の拭き取り、ペットのお手入れやケージ清掃など、高い耐久性と吸収力により、「使いたい時にサッと取り出して使える」便利な多用途タオルとしてご活用いただけます。

販売情報

自動車メンテナンス自転車メンテナンス水回りの掃除油汚れの掃除

商品名： Vulcan（バルカン） ショップタオル 60枚

販売場所： コストコ 守山倉庫店・神戸倉庫店・久山倉庫店

内容量： 1ロール60枚 × 10ロール

シートサイズ：279mm × 239mm

（※倉庫店やオンラインによりセット数・在庫状況は異なる場合があります）



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メディコムジャパン

社名：A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド（メディコムジャパン）

代表：藤原 慎一

業種：メディカル・バイオ 医療機器/用具

事業内容：感染予防・衛生用品アイテム（医療用品）の製造・販売

設立：2003年6月24日

HP：https://www.medicom-japan.com/

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