【横須賀・ソレイユの丘】来園者が“調査隊員”として謎を解く。恐竜の生息地へ潜入する没入体験型コンテンツ『ソレイユ恐竜島』が本格始動！

株式会社日比谷花壇

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、当社が代表企業を務めるエリアマネジメント横須賀共同事業体で受託し、管理運営を行う「長井海の手公園 ソレイユの丘」（所在地：神奈川県横須賀市）において、園内の「風の庭エリア」にて、来場者が物語の主人公となる没入型体験コンテンツ『ソレイユ恐竜島』を本格始動しました。

■『ソレイユ恐竜島』詳細：https://soleil-park.jp/dino_adventure/(https://soleil-park.jp/dino_adventure/)

※イベントの最新情報は、上記公式サイトで随時更新予定。

本コンテンツは、昨年11月に惜しまれつつも幕を閉じた『恐竜アドベンチャー』が、数か月の準備期間を経て大幅にアップデートしたものです。これまでの迫力ある恐竜展示に加え、来場者自らが調査隊員となって恐竜島に隠された謎に挑むストーリー型ミッションを新たに導入。一歩足を踏み入れれば誰もが物語の主人公になれる、没入体験を提供します。

来場者は調査隊員として島に上陸し、受付で受け取る調査シートを頼りに、全長10m超のティラノサウルスやトリケラトプスが潜むエリアを探索。恐竜たちの生態や島に残された手がかりを見つけ出し、ミッションクリアを目指す体験は、まさに未知の島を冒険しているかのような臨場感を味わえます。

調査結果に応じて発行される調査証明書は、来場回数によってCランク、Bランク、そして最高位のAランクへとランクアップ。Aランクに到達した精鋭隊員には、勇気の証として記念の「恐竜メダル」をプレゼント。調査シートには複数のバリエーションがあり、来場のたびに異なるミッションに挑戦できるため、繰り返し訪れることで恐竜島の秘密により深く迫ることができる仕組みです。

さらに、エリア内では石を砕いて化石や鉱石を探し出す「恐竜発掘体験」や、豪華景品が当たる「夢の恐竜あたりくじ」、恐竜グッズ販売、記念に残る撮影ができる「恐竜フォトスポット」など、多彩なコンテンツを併設。

ソレイユの丘では春休みを目前に控え、子どもから大人まで知的好奇心を刺激する、恐竜づくしの特別な体験をお届けしてまいります。

≪『ソレイユ恐竜島』概要≫

開催期間：2026年3月6日（金）～

開催場所：長井海の手公園 ソレイユの丘 「風の庭」

営業時間：平日 10:00～16:00（最終受付）、土日祝 10:00～16:30（最終受付）

入場料：800円（税込）

チケットはソレイユの丘公式HP、または園内の券売機にて販売。

遊具回数券も使用可能。

■『ソレイユ恐竜島』詳細：https://soleil-park.jp/dino_adventure/(https://soleil-park.jp/dino_adventure/)

※イベントの最新情報は、上記公式サイトで随時更新予定。

＜恐竜島での調査方法（遊び方）＞

来場者は「調査隊のメンバー」として恐竜島に上陸し、島に隠されたミッションに挑戦します。

恐竜たちを観察しながら調査を進め、島の謎を解き明かしていきます。

１. 調査シートを受け取る

受付で「調査シート」を受け取り、恐竜島の調査ミッションに出発します。

２. 恐竜島を探索しミッションに挑戦

島を巡りながら、調査シートに書かれたミッションに挑戦。恐竜の特徴や島の手がかりを見つけながら調査を進めます。

３. 調査結果を報告

調査が終わったら、記入した調査シートを受付スタッフに提出します。

４. 調査証明書を発行

調査結果に応じて、「調査証明書」が発行されます。

◆再調査でランクアップ

再び恐竜島を訪れて新たなミッションに挑戦すると、調査ランクがアップしていきます。

調査1回目でCランク、2回目でBランク、3回目でAランクとなります。

※調査1回につき、800円/1人の入場料がかかります。

◆Aランク達成で特別報酬

最高ランクのAランクに到達すると、記念の「恐竜メダル」をプレゼントします。

恐竜メダル イメージ

なお、調査シートには複数の種類があり、来場のたびに異なるミッションに挑戦することができます。

繰り返し来場することで調査が進み、恐竜島の秘密により深く迫ることができます。

≪『ソレイユ恐竜島』 その他コンテンツ≫

◆恐竜・化石（模型）の展示

全長10mを超えるティラノサウルスをはじめ、トリケラトプスなど迫力ある恐竜たちが登場。

リアルに動く恐竜展示で、まるで恐竜の世界に入り込んだかのような体験が楽しめます。

ティラノサウルスカルノタウルス

＜展示予定一覧＞

アンキロサウルス／トリケラトプス／スピノサウルス／ティラノサウルス／ディロフォサウルス／プテラノドン／ベロクリラプター／カルノタウルス／ステゴサウルス／パキケファロサウルス／ベロキラプトル／パラサウロロフス／ブラキオサウルス／翼竜化石／アギリサウルス化石 など

※変更になる場合もございます。

◆恐竜発掘体験コーナー

恐竜発掘体験コーナー イメージ

石をくだいて骨恐竜を発掘しよう！

恐竜の種類は全6種類。何が出てくるかはお楽しみに。

場所：ソレイユ恐竜島前

料金：1回400円（税込）

◆恐竜グッズ販売

さまざまな恐竜モチーフのグッズを販売。

場所：ソレイユ恐竜島前

料金：400円（税込）～

◆夢の恐竜当たりくじ

恐竜の豪華景品が当たる「夢の恐竜あたりくじ」を開催。

最後の1個のくじを購入した方にはハッピーラスト賞をプレゼント！

料金：1回800円（税込）

◆恐竜フォトスポット

入り口と恐竜島内では、ティラノサウルスに食べられそうになっている姿が撮れるフォトスポットが登場。

■「長井海の手公園 ソレイユの丘」について：https://soleil-park.jp/

「365日誰もが遊び愉しみ尽くせるエンターテイメントパーク」として、2023年4月リニューアルオープン。都心から車で約70分の距離にありながら、1年を通じてさまざまな表情を見せる相模湾・伊豆大島・富士山などの絶景と園内に咲き誇る四季折々の花々、アスレチックやVRスポーツなど、世代や天候を問わず楽しめる公園です。さらに新設のイタリアンレストランはじめフードホール、ファストフード店など飲食施設も充実。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75797/table/168_1_b2fd5b192187741ef17d7630f07f2fce.jpg?v=202603170451 ]

ソレイユの丘 公式HP： https://soleil-park.jp/

ソレイユの丘 公式Instagram：https://www.instagram.com/soleil_yokosuka/

ソレイユの丘 公式X：https://x.com/soleil_yokosuka

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



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