「フルグラ(R)」で人気の抹茶味が今年も登場！濃い抹茶の味わいとあずき、フルーツの彩りが楽しめる『フルグラ(R) 抹茶あずき味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信)は、シリアルブランド売上No.1(※1)の「フルグラ(R)」より、和の味わいが楽しめる新商品『フルグラ(R) 抹茶あずき味』を2026年3月23日（月）から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で期間限定発売します（2026年6月上旬終売予定）。

※1：インテージSRI+データ：シリアル市場2025年1月～2025年12月 累計販売金額

【発売経緯】

「フルグラ(R)」は、オーツ麦やライ麦、玄米等の穀物を混ぜて香ばしく焼き上げたグラノーラに、フルーツやナッツなどをミックスした、ザクザクとした食感が楽しめるシリアルです。1991年に「フルーツグラノーラ」として発売し、2011年に「フルグラ(R)」の名前に変更。2026年3月で発売35周年を迎え、現在ではシリアルブランド売上No.1の商品です。これまで定番の「フルグラ(R)」のほか、期間限定品や数量限定品など、たくさんのフレーバーを展開してきました。

「抹茶味」は2018年に中国で先行発売した際にご好評をいただいたことから、2019年より日本でも毎年期間限定で発売している和のフレーバーです。今年の「抹茶あずき味」は、前回品よりも濃厚な抹茶味のグラノーラに、人気が高いあずき(※2)をはじめ、いちごや干しぶどうをトッピング。ザクザクとした噛みごたえと、本格的な抹茶の香りやほどよい渋み、うま味、甘味の変化が楽しめる味わいに仕上げました。牛乳と合わせると抹茶ミルクの味わいが広がり、最後のひとくちまで抹茶のおいしさが楽しめます。パッケージは、日本庭園をイメージした抹茶パウダーの写真を掲載することで、上質感のある日本らしさを演出。海外からの訪日観光客にも手に取っていただけるよう、味名の英語表記も併記しています。

※2:あずきは小豆甘納豆(※3)を乾燥させたものを使用しています。

※3:小豆甘納豆中の小豆は北海道産小豆を100％使用

【商品特長】

●『フルグラ(R) 抹茶あずき味』は、香り豊かで上品かつ濃厚な抹茶味のグラノーラに、北海道産あずきといちご、干しぶどうをトッピング。抹茶の香り、渋み、うま味の変化が楽しめる本格抹茶の味わいに、あずきやフルーツの彩りを合わせた期間限定の和の「フルグラ(R)」です。

●1食分（50g）で食物繊維・鉄分・8種のビタミンたっぷりです。

●パッケージは、「濃い」の文字や茶葉の形の期間限定マークで本格的な「抹茶味」をイメージできるように演出。訪日観光客にも認知いただけるよう英語表記をする工夫をしています。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1797_1_b9d90ac904821b4c79186856d5091937.jpg?v=202603170451 ]

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