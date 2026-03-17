家族で楽しめるクラフト体験やいちご狩り付き宿泊プランが登場　里山文化と春の恵みを堪能する「春満喫プラン」

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫）が運営する「長良川清流ホテル(ながらがわ せいりゅう ほてる)」は、春のシーズナルプラン「春満喫プラン」を開始いたしました。春休みやGWのお出かけにぴったりな体験型コンテンツを複数ご用意し、お子さま連れのご家族にもおすすめのプランです。旬のグルメと里山の美しい景色を眺めながら、特別な春のひとときをお楽しみください。

■練りきり製作体験

囲炉裏スペースの小上がり席にて、練りきり製作体験を実施いたします。自分で点てる抹茶とともに、和菓子文化の奥深さをご体感ください。初心者の方でも簡単にお作りいただけますので、お子さまの初めての和菓子作りにもおすすめです。

■美濃陶器風鈴絵付け体験

岐阜の伝統工芸・美濃陶器の風鈴に絵付けを施す体験をご用意いたしました。客室へご移動いただいた後、ゆったりと手しごとをお楽しみいただけます。夏を迎える準備として、涼やかな音色とともに旅の思い出をお持ち帰りください。

※お子さまは保護者と一緒にお楽しみください

■春の特別ディナー

奥美濃古地鶏や飛騨豚など、岐阜県産の食材にこだわったディナーコースをご用意しました。ご飯には鮎と桜の香りの炊き込み羽釜ご飯をご用意し、羽釜ならではのふっくらとした炊き上がりをご堪能いただけます。季節を感じるラインナップにご注目ください。

前菜 季節の５種盛合せ(郡上鱒寿司桜餅見立て、若竹煮、桜えびおこげ、ばい貝旨煮、鮎の琥珀煮)

蒸し物 奥美濃古地鶏つみれ茶碗蒸し 道明寺餡掛け

サラダ 旬の和サラダ

煮花 煮花 天然塩 鮎出汁

温菜 米粉を使った筍・春野菜・海老の天ぷら・鮎の塩焼き

里山料理 飛騨豚と春野菜、飛騨玄米団子のすったて鍋

ご飯 炊き立て羽釜ご飯、お味噌汁、ごはんのお供を少しずつ

甘味 パティシエ特製デザート

季節のドリンク 1ドリンク付き

季節のドリンク

いちごとスパークリングワインを合わせた『ストロベリーベリーニ』や、桜が香るノンアルコール『桜レモンスカッシュ』など、春を満喫するカクテルが登場。爽やかなドリンクとお料理のマリアージュをお楽しみください。

<ベーシックプラン概要>

日程：2026年3月17日（火）～5月31日（日）

チェックイン/チェックアウト：15:00 / 10:00

内容：練りきり体験/美濃陶器風鈴絵付け体験/夕食/季節のドリンク1種/朝食

価格：\15,300～（1泊2日）/ 2名 （税・サービス料込）

予約サイト：https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A7PEI&c1=6K510&c2=001(https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A7PEI&c1=6K510&c2=001)

■いちご摘み取り食べ放題体験プラン

いちごの食べ放題付きプランでは、ベーシックプランの内容に加え、岐阜県関市「ふる里農園美の関」にていちごの摘み取り体験をお楽しみいただけます。地域に親しまれて20年、多くの方に愛される農園の広々としたハウスで、30分間のいちご食べ放題をご満喫ください。

予約サイト：https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A7PEJ&c1=6K510&c2=001(https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A7PEJ&c1=6K510&c2=001)

施設概要

施設名 長良川清流ホテル

住所 〒502-0012 岐阜県岐阜市長良志段見東山537-3

TEL 058-210-1025

客室数 40室(宿泊収容人数：173名) 和洋室2部屋、和室18部屋、洋室20部屋

アクセス

【電車】・東海道新幹線「岐阜羽島駅」よりタクシーで45分

・J R 岐阜駅、名鉄岐阜駅よりタクシーで約20分、又はバスで約25分

【車】 ・東名 名神高速道路～（一宮JCT）～東海北陸自動車道「岐阜各務原」より車で約25分

＊駐車場：90台 無料

公式サイト https://nagaragawahotel.com/

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

X https://x.com/pdp_kandou

YouTube https://www.youtube.com/positivedreampersons