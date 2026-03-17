忙しい中学生のスキマ時間に！『１日２問で要点暗記 中１　５科』『１日２問で要点暗記 中２　５科』『１日２問で要点暗記 中３・高校入試 ５科』を3月17日（火）に刊行！

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川秀樹）は、『１日２問で要点暗記 中１ ５科』『１日２問で要点暗記 中２ ５科』『１日２問で要点暗記 中３・高校入試 ５科』を3月17日（火）に刊行いたしました。

「１日２問で要点暗記」シリーズは、中学１年生から３年生で学習する内容を、効率よく学習できる５教科対応の「要点暗記ブック」です。日常の勉強から定期テスト、高校入試対策まで幅広く活用いただけます。

■本シリーズの特長

●中学生の声から生まれた、スキマ時間で取り組めるシリーズ！

本書は、「学校の課題や部活などで忙しい、スキマ時間でちょこっと勉強できるものがほしい」「苦手な単元や重要なポイントに集中して取り組みたい」といった中学生の要望を実現すべく生まれました。重要ポイントを２ページでコンパクトに整理しており、各教科１日２問・２ページ取り組むことで、主要単元を一通りおさらいできる構成です。知識が得点に直結する「理科」「社会」は手厚くしているので、定期テストの得点アップに大いに役立ちます。

（『１日２問で要点暗記 中１ ５科』より英語）（『１日２問で要点暗記 中２ ５科』より理科）

●「解く・読む・聞く・書く」から自分に合った勉強方法で効率よく学べる！

巻頭の「学習タイプ診断テスト」で「解く・読む・聞く・書く」から自分に合った勉強法を見つけられるようになっています。

「要点暗記フレーズ」は付属の音声で覚えられるようになっており、特典サイトから「復習用問題ページ」をダウンロードして書き込んで覚えることもできます。

「解く」・・・本書の問題を解いて要点チェック

「読む」・・・解説を読んで要点を理解

「聞く」・・・要点暗記フレーズを聞いて覚える

※書面の２次元コード、もしくは公式アプリ「英語の友」から聞くことができます。

「書く」・・・復習用問題ページで繰り返し復習する

※特典サイトからダウンロードできます。

（3書目共通 学習タイプ診断）

■書籍概要

『１日２問で要点暗記 中１ ５科』

編者：旺文社

刊行日 : 2026年3月17日

体裁：文庫判 ／ 192ページ ／ オールカラー

定価 :1,100円（税込）

https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022017

『１日２問で要点暗記 中２ ５科』

編者：旺文社

刊行日 : 2026年3月17日

体裁 :文庫判 ／ 192ページ ／ オールカラー

定価 :1,100円（税込）

https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022018

『１日２問で要点暗記 中３・高校入試 ５科』

編者：旺文社

刊行日 : 2026年3月17日

体裁 :文庫判 ／ 208ページ ／ オールカラー

定価 :1,100円（税込）

https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022019

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/