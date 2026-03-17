忙しい中学生のスキマ時間に！『１日２問で要点暗記 中１　５科』『１日２問で要点暗記 中２　５科』『１日２問で要点暗記 中３・高校入試 ５科』を3月17日（火）に刊行！

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株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川秀樹）は、『１日２問で要点暗記 中１ ５科』『１日２問で要点暗記 中２ ５科』『１日２問で要点暗記 中３・高校入試 ５科』を3月17日（火）に刊行いたしました。





「１日２問で要点暗記」シリーズは、中学１年生から３年生で学習する内容を、効率よく学習できる５教科対応の「要点暗記ブック」です。日常の勉強から定期テスト、高校入試対策まで幅広く活用いただけます。



■本シリーズの特長

●中学生の声から生まれた、スキマ時間で取り組めるシリーズ！


本書は、「学校の課題や部活などで忙しい、スキマ時間でちょこっと勉強できるものがほしい」「苦手な単元や重要なポイントに集中して取り組みたい」といった中学生の要望を実現すべく生まれました。重要ポイントを２ページでコンパクトに整理しており、各教科１日２問・２ページ取り組むことで、主要単元を一通りおさらいできる構成です。知識が得点に直結する「理科」「社会」は手厚くしているので、定期テストの得点アップに大いに役立ちます。




（『１日２問で要点暗記 中１ ５科』より英語）


（『１日２問で要点暗記 中２ ５科』より理科）



●「解く・読む・聞く・書く」から自分に合った勉強方法で効率よく学べる！


巻頭の「学習タイプ診断テスト」で「解く・読む・聞く・書く」から自分に合った勉強法を見つけられるようになっています。


「要点暗記フレーズ」は付属の音声で覚えられるようになっており、特典サイトから「復習用問題ページ」をダウンロードして書き込んで覚えることもできます。



「解く」・・・本書の問題を解いて要点チェック


「読む」・・・解説を読んで要点を理解


「聞く」・・・要点暗記フレーズを聞いて覚える


　　　　　　　※書面の２次元コード、もしくは公式アプリ「英語の友」から聞くことができます。


「書く」・・・復習用問題ページで繰り返し復習する


　　　　　　　※特典サイトからダウンロードできます。



（3書目共通　学習タイプ診断）


■書籍概要





『１日２問で要点暗記 中１ ５科』　


編者：旺文社


刊行日 : 2026年3月17日


体裁：文庫判 ／ 192ページ ／ オールカラー


定価 :1,100円（税込）


https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022017








『１日２問で要点暗記 中２ ５科』　


編者：旺文社


刊行日 : 2026年3月17日


体裁 :文庫判 ／ 192ページ ／ オールカラー


定価 :1,100円（税込）


https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022018








『１日２問で要点暗記 中３・高校入試 ５科』　


編者：旺文社


刊行日 : 2026年3月17日


体裁 :文庫判 ／ 208ページ ／ オールカラー


定価 :1,100円（税込）


https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022019


【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、挑み続けるために、人は学ぶ。


「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。


いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。


私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。







旺文社ブランドサイト　URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)



社名 ： 株式会社　旺文社


代表者 ： 代表取締役社長　粂川　秀樹


設立 ： 1931年10月1日


本社 ： 〒162-8680　東京都新宿区横寺町55


TEL ： 03-3266-6400


事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業


URL ： https://www.obunsha.co.jp/