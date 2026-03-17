忙しい中学生のスキマ時間に！『１日２問で要点暗記 中１ ５科』『１日２問で要点暗記 中２ ５科』『１日２問で要点暗記 中３・高校入試 ５科』を3月17日（火）に刊行！
教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川秀樹）は、『１日２問で要点暗記 中１ ５科』『１日２問で要点暗記 中２ ５科』『１日２問で要点暗記 中３・高校入試 ５科』を3月17日（火）に刊行いたしました。
「１日２問で要点暗記」シリーズは、中学１年生から３年生で学習する内容を、効率よく学習できる５教科対応の「要点暗記ブック」です。日常の勉強から定期テスト、高校入試対策まで幅広く活用いただけます。
■本シリーズの特長
●中学生の声から生まれた、スキマ時間で取り組めるシリーズ！
本書は、「学校の課題や部活などで忙しい、スキマ時間でちょこっと勉強できるものがほしい」「苦手な単元や重要なポイントに集中して取り組みたい」といった中学生の要望を実現すべく生まれました。重要ポイントを２ページでコンパクトに整理しており、各教科１日２問・２ページ取り組むことで、主要単元を一通りおさらいできる構成です。知識が得点に直結する「理科」「社会」は手厚くしているので、定期テストの得点アップに大いに役立ちます。
（『１日２問で要点暗記 中１ ５科』より英語）
（『１日２問で要点暗記 中２ ５科』より理科）
●「解く・読む・聞く・書く」から自分に合った勉強方法で効率よく学べる！
巻頭の「学習タイプ診断テスト」で「解く・読む・聞く・書く」から自分に合った勉強法を見つけられるようになっています。
「要点暗記フレーズ」は付属の音声で覚えられるようになっており、特典サイトから「復習用問題ページ」をダウンロードして書き込んで覚えることもできます。
「解く」・・・本書の問題を解いて要点チェック
「読む」・・・解説を読んで要点を理解
「聞く」・・・要点暗記フレーズを聞いて覚える
※書面の２次元コード、もしくは公式アプリ「英語の友」から聞くことができます。
「書く」・・・復習用問題ページで繰り返し復習する
※特典サイトからダウンロードできます。
（3書目共通 学習タイプ診断）
■書籍概要
『１日２問で要点暗記 中１ ５科』
編者：旺文社
刊行日 : 2026年3月17日
体裁：文庫判 ／ 192ページ ／ オールカラー
定価 :1,100円（税込）
https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022017
『１日２問で要点暗記 中２ ５科』
編者：旺文社
刊行日 : 2026年3月17日
体裁 :文庫判 ／ 192ページ ／ オールカラー
定価 :1,100円（税込）
https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022018
『１日２問で要点暗記 中３・高校入試 ５科』
編者：旺文社
刊行日 : 2026年3月17日
体裁 :文庫判 ／ 208ページ ／ オールカラー
定価 :1,100円（税込）
https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022019
【会社概要】
学ぶ人は、変えてゆく人だ。
目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、挑み続けるために、人は学ぶ。
「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。
いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。
私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。
旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)
社名 ： 株式会社 旺文社
代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹
設立 ： 1931年10月1日
本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55
TEL ： 03-3266-6400
事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業
URL ： https://www.obunsha.co.jp/