デジタルチケット提供サービス「しず旅チケットポータル」の運用開始

静岡県

県では、駿河湾フェリーの利用促進を図るとともに、環駿河湾地域の周遊を促進するため、駿河湾フェリーの企画乗船券等をWEB上から購入可能なデジタルチケットサービス「しず旅チケットポータル」の運用を開始します。

これにより、駿河湾フェリーと交通サービスなどが連携した企画乗船券等をキャッシュレスで、スマートフォンやタブレットから簡単に購入することができます。

順次ラインナップを拡充し、魅力的なコンテンツと組み合わせて駿河湾フェリーの利用促進及び地域の周遊活性化につなげていきます。

デジタルチケットの第１段として、駿河湾フェリー、東海バス、伊豆箱根鉄道の環駿河湾地域の交通機関の乗車券等がセットになった「しず旅きっぷ」を販売します。

販売するデジタル企画乗船券の種類は随時追加していきます。

１ 概要

「駿河湾フェリー片道乗船券」と「［東海バスフリーきっぷ全線２日券］引き換え券」と「伊豆箱根鉄道駿豆線デジタルフリー乗車券（２日間）」がセットになった便利なデジタルチケット

２ 利用可能範囲

●駿河湾フェリー

清水港→土肥港、土肥港→清水港のどちらからの乗船にもご利用いただけます

●東海バス

全路線が有効期間中に限り路線バスが乗り降り自由となります

●伊豆箱根鉄道

三島駅～修善寺駅間で有効期間中に限り普通列車が乗り降り自由となります

３ 販売価格

通常版 大人6,900円、小人3,450円

ワイド版 大人8,000円、小人4,010円

※令和８年３月31日までは、キャンペーン価格で購入可能です。

４ セット内容

・駿河湾フェリー片道乗船券

・東海バスフリーきっぷ「全線２日券」引換券※利用には事前の引き換えが必要です。

・伊豆箱根鉄道駿豆線デジタルフリー乗車券（２日間）※ワイド版のみ

５ 購入方法

「しず旅チケットポータル」からクレジットカード決済で購入

詳細は以下のホームページを御確認ください。

＜URL＞https://www.223-ferry.com/post/shizutabi