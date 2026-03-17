【ロイヤルパークホテル】ＧＷ限定！こどもの日に向けて「モンブラン兜」や「アニマルスイーツ＆パン」が登場

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ロイヤルパークホテル（所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1、総支配人：小澤 幸一）では、2026年4月25日（土）～2026年５月６日（水・振休）のゴールデンウィーク期間限定で、1F スイーツ＆ベーカリー「粋」にて、お子様の健やかな成長を願うスイーツ「ゴールデンウィーク アニマルスイーツ＆パン」を発売いたします。

■見て楽しい・食べて美味しい！勇ましいモンブラン兜や愛らしい動物たちのスイーツ＆パンが登場

「粋」ゴールデンウイーク アニマルスイーツ＆パン

URL：https://www.rph.co.jp/restaurants/plan/s2iedy1gg2v

「粋」では、こどもの日に向けて、お子様の心をときめかせる可愛らしいスイーツ＆パンをご用意いたしました。昨年ご好評の “モンブラン兜”が今年も登場。マロンクリームの中に、マスカルポーネを合わせた生クリームやカットした栗、カシスジャムを忍ばせ、チョコレートでコーティングしたサクサクのメレンゲとともに、栗の風味をご堪能いただけるホールサイズのケーキです。

さらに、春らしい淡いカラーと愛らしい表情が魅力の“アニマルスイーツ＆パン”もラインナップ。細かく砕いだクッキーを敷き詰め、野原を駆け回るウサギを後ろ姿で表現した“おてんばウサギ”は、ホワイトチョコムースでいちごソースを包み、春らしい仕上がりに。

ふわふわの毛並みをスポンジで再現した“ふわふわアルパカ”は、フロマージュブランとクリームチーズを合わせたチーズムースに、いちごジュレとピスタチオムースを重ねた爽やかな味わいの一品です。

また、チョコレートクリームで毛並みを繊細に表現した“ちくちくハリネズミ”は、臆病そうな表情が思わず笑みを誘います。キャラメルチーズムースやキャラメリゼしたリンゴ、キャラメルビスキュイで贅沢な味わいに仕上げました。

また、抹茶クッキー生地のサクサク感とたっぷりのカスタードクリームが魅力の“かめのメロンパン”は昨年からの人気を受けて今年も登場。チョコチップ入りのカスタードクリームを包んで焼き上げ、クッキー生地で耳を表現した“うさぎのチョコクリームパン”や、豚肉・ポテトサラダ・炒り卵を包んだ肉まん風の“ぶたのぶたパン”など、遊び心あふれるパンも揃いました。ひとつひとつ異なる表情から、選ぶ楽しさも広がる今回のゴールデンウィーク商品。ぜひご家族でお楽しみください。

■ゴールデンウィーク アニマルスイーツ＆パン 概要

期 間：2026年4月25日（土）～2026年５月６日（水・振休）

時 間：11：00～20：00

店 舗：1F スイーツ＆ベーカリー「粋」

内 容：モンブラン兜 4,320円

おてんばウサギ、ふわふわアルパカ、ちくちくハリネズミ 各864円

かめのメロンパン、ウサギのチョコレートパン、ぶたのぶたパン 各324円

予約・問合せ：03-5641-3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00～19:00）

URL：https://www.rph.co.jp/restaurants/plan/s2iedy1gg2v

※料金には消費税（8%）が含まれます。※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

ロイヤルパークホテルについて

お客様の幅広いニーズにクオリティの高いサービスをご提供するフルサービス型ホテルとして、1000平方メートル を誇る宴会場、直営レストラン・バーを備え、1989 年に開業。「CHIC TOKYO STAY～粋な街の、意気なおもてなし～」をコンセプトに、新旧が交差する街、東京・日本橋に位置するホテルとして“粋で洗練されたおもてなし”でお客様をお迎えしてまいります。

ロイヤルパークホテル外観

館内施設：レストラン、バー、宴会場、茶室（耕雲亭）、チャペル、神殿、ショッピングアーケード、美容室、理容室、リラクゼーションサロン、写真室、衣裳室、フラワーショップ、日本庭園など

アクセス：東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅に直結（4番出口）

東京メトロ日比谷線「人形町」駅より徒歩約5分（A2出口）

都営浅草線「人形町」駅より徒歩約8分（A3出口）

URL：https://www.rph.co.jp/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。