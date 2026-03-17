【名古屋タカシマヤ】″百貨店業界初″ アスナビ採用で、トップアスリート2名の入社が内定

株式会社 ジェイアール東海高島屋(C)JBV

株式会社ジェイアール東海高島屋は、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）が行っているトップアスリートの就職支援ナビゲーション「アスナビ（※）」を活用して、現役の女子ビーチバレー選手2名（松本 恋[まつもと れん]選手・松本 穏[まつもと のん]選手）を採用し、2026年4月1日付での入社が内定しましたのでお知らせします。同支援制度を活用しての百貨店企業の採用は、全国で初めての事例です。

※「アスナビ」とは

公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）が実施する「アスナビ」は、企業とアスリートの相互理解を促し、トップアスリートの雇用・競技支援を実現する職業紹介事業です。世界を目指す選手が安心して競技に専念できる生活基盤を整えるとともに、企業側にとっても有益な“Win-Win”の関係を築くことを目的とした取り組みです。

【地元貢献の想いが一致し、採用が実現】

当社は、地域社会への貢献の一環として、アスナビに参加することで、地元愛知で活躍するアスリートの支援を検討してきました。両選手の「地元愛知県を拠点に世界を目指し、地域の価値向上に貢献したい」という思いに共感し、このたび採用に至りました。

選手のプロフィール

JVA（日本ビーチバレーボール連盟）オフィシャルポイントランキング、1位（松本 穏）、2位（松本 恋）。愛知県犬山市出身の実姉妹。練習拠点も県内にありながら、世界で活躍しています。

今年の5月に開催予定のジャパンビーチバレーボールツアー予選・碧南大会に出場し、勝ち進んだ場合はその後開催される名古屋大会に出場予定。名古屋大会の上位２チームは9月に行われる第20回アジア競技大会への出場が内定します。

◆女子ビーチバレー

松本 恋（まつもと れん）選手 1998年1月18日生まれ(28歳)

松本 恋（まつもと れん）選手 (C)JBV

【コメント】

この度、アスナビを通じて株式会社ジェイアール東海高島屋に入社させていただくことになりました。今より更にビーチバレーボールに打ち込むことができる環境をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。株式会社ジェイアール東海高島屋の一員として競技活動はもちろんのこと、社員の方と一緒に愛知県を盛り上げていきたいと思います。

松本 穏（まつもと のん）選手 1999年11月23日生まれ(26歳)

松本 穏（まつもと のん）選手 @JBV

【コメント】

この度、アスナビを通じて株式会社ジェイアール東海高島屋に入社させていただくことになりました。競技に集中できる環境をいただき感謝の気持ちでいっぱいです。アスリートである前に1人の人間として株式会社ジェイアール東海高島屋でたくさんのことを学び、大きく成長できるように、仕事もビーチバレーボールも頑張ります。たくさんの方々に応援される選手になれるよう日々努力し続けます。

※主な戦績ついては、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）のプレスリリースをご確認ください。