羽田空港第３ターミナル駅が“MATSURI STATION”として生まれ変わります！
東京モノレール株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣、以下「東京モノレール」)は、日本・東京旅行の序奏を担うノリモノとして、路線愛称「東京パノラマライン」を導入し車窓からの眺望の魅力を発信するとともに、駅・車両を日本の今・伝統・特徴的な文化を発信する空間へと彩る「TOKYO ART&CULTURE」と称した取組みを実施しています。
この度、羽田空港第３ターミナル駅に、日本の伝統である「まつり」をテーマとした「没入型トリックアート」を複数設置し、3月19日（木）より“MATSURI STATION”として生まれ変わります。
「MATSURI STATION」に設置される没入型トリックアートのイメージ(青森ねぶた祭)
１ MATSURI STATIONについて
⑴ タイトル
“MATSURI STATION”
～Feel the Energy of Japanese spirit～
⑵ 実施期間
2026年3月19日（木）～当面の間
⑶ 実施箇所
東京パノラマライン・羽田空港第3ターミナル駅 改札内
⑷ 実施概要
１. 没入型トリックアートの設置
東日本エリアの有名なお祭りを体感できる「没入型トリック
アート」を、上りホームや待合室などに計８点設置します。
スマートフォンで撮影することで、まるで祭りに参加してい
るような写真や動画を撮ることができ、日本の祭り文化を体
感していただくことが可能です。
＜専用ロゴ＞
２. 床面・壁面装飾（2026年4月～）
２階改札口周辺の床面・壁面を、祭りの図柄や専用ロゴで構成するアート空間に仕立てます。世
界中の人々に楽しんでいただけるよう、言葉を超えて伝わる“かたちの言語”で、誰もが日本のリ
ズムや熱を感じ取れる空間となっています。
【掲出内容】
＜没入型トリックアート＞
＜盛岡さんさ踊り（岩手県）＞
＜仙台七夕まつり（宮城県）＞
＜山形花笠まつり（山形県）＞
＜相馬野馬追（福島県）＞
＜床面・壁面装飾（2026年4月～）＞
※ 画像は全てイメージとなります。
※ ２階改札口周辺の床面・壁面装飾は、2026年4月以降に実施します。デザインは今後変更と
なる可能性があります。
【注意事項】
・ 実施期間、実施内容は、予告なく変更・中止となる場合があります。最新情報は、東京モノレール公
式Xにてご確認ください。 https://x.com/tokyo_mono1964
・ 写真撮影の際には、他のお客さまの映り込みを防ぐなど、周囲の方にご配慮ください。
・ モノレールを利用される場合、料金はかかりません。モノレールを利用されない場合、羽田空港第3
ターミナル駅にて入場券をお買い求めください。
２ 「TOKYO ART＆CULTURE」を紹介する特設サイトについて
車窓からの眺望の魅力や、駅・車両を日本の今・伝統・特徴的な文化を発信する空間へと彩る「TOKYO ART&CULTURE」の取組みを紹介する特設サイトを開設します。
⑴ サイトURL
https://tokyo-panorama-line.jp
⑵ サイト開設日
2026年3月23日（月）12:00（予定）
⑶ 対象言語
日本語・英語
⑷ 掲載内容
１. 東京パノラマラインの魅力
２.「TOKYO ART&CULTURE」の取組み
３. 沿線の見どころ
４. アクセスマップ など
⑸ その他
“MATSURI STATION”の概要も特設サイト内で
紹介する予定です。合わせてご確認ください。
特設サイト（イメージ）
東京モノレールは、2025年11月1日より、路線愛称「東京パノラマライン」を導入しています。
羽田に着いた瞬間から旅のワクワク感を
お届けするノリモノヘ。車窓いっぱいに広がる
絶景と東京の魅力を感じながら
“走る体験スポット”として進化しています。