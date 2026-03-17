羽田空港第３ターミナル駅が“MATSURI STATION”として生まれ変わります！

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東京モノレール株式会社

　東京モノレール株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣、以下「東京モノレール」)は、日本・東京旅行の序奏を担うノリモノとして、路線愛称「東京パノラマライン」を導入し車窓からの眺望の魅力を発信するとともに、駅・車両を日本の今・伝統・特徴的な文化を発信する空間へと彩る「TOKYO ART&CULTURE」と称した取組みを実施しています。


　この度、羽田空港第３ターミナル駅に、日本の伝統である「まつり」をテーマとした「没入型トリックアート」を複数設置し、3月19日（木）より“MATSURI STATION”として生まれ変わります。



「MATSURI STATION」に設置される没入型トリックアートのイメージ(青森ねぶた祭)









１　MATSURI STATIONについて


⑴ タイトル


　　“MATSURI STATION”


　　～Feel the Energy of Japanese spirit～


⑵ 実施期間


　　2026年3月19日（木）～当面の間


⑶ 実施箇所


　　東京パノラマライン・羽田空港第3ターミナル駅 改札内


⑷ 実施概要


　　１. 没入型トリックアートの設置


　　　東日本エリアの有名なお祭りを体感できる「没入型トリック


　　　アート」を、上りホームや待合室などに計８点設置します。


　　　スマートフォンで撮影することで、まるで祭りに参加してい


　　　るような写真や動画を撮ることができ、日本の祭り文化を体


　　　感していただくことが可能です。





＜専用ロゴ＞

　　２. 床面・壁面装飾（2026年4月～）


　　　２階改札口周辺の床面・壁面を、祭りの図柄や専用ロゴで構成するアート空間に仕立てます。世


　　　界中の人々に楽しんでいただけるよう、言葉を超えて伝わる“かたちの言語”で、誰もが日本のリ


　　　ズムや熱を感じ取れる空間となっています。



【掲出内容】


＜没入型トリックアート＞







＜盛岡さんさ踊り（岩手県）＞

＜仙台七夕まつり（宮城県）＞


＜山形花笠まつり（山形県）＞

＜相馬野馬追（福島県）＞


＜床面・壁面装飾（2026年4月～）＞


※ 画像は全てイメージとなります。


※ ２階改札口周辺の床面・壁面装飾は、2026年4月以降に実施します。デザインは今後変更と


　 なる可能性があります。



【注意事項】


・ 実施期間、実施内容は、予告なく変更・中止となる場合があります。最新情報は、東京モノレール公


　 式Xにてご確認ください。 https://x.com/tokyo_mono1964


・ 写真撮影の際には、他のお客さまの映り込みを防ぐなど、周囲の方にご配慮ください。


・ モノレールを利用される場合、料金はかかりません。モノレールを利用されない場合、羽田空港第3


ターミナル駅にて入場券をお買い求めください。



２　「TOKYO ART＆CULTURE」を紹介する特設サイトについて


車窓からの眺望の魅力や、駅・車両を日本の今・伝統・特徴的な文化を発信する空間へと彩る「TOKYO ART&CULTURE」の取組みを紹介する特設サイトを開設します。


⑴ サイトURL


https://tokyo-panorama-line.jp


⑵ サイト開設日


　　2026年3月23日（月）12:00（予定）


⑶ 対象言語


　　日本語・英語


⑷ 掲載内容


　　１. 東京パノラマラインの魅力


　　２.「TOKYO ART&CULTURE」の取組み


３. 沿線の見どころ


　　４. アクセスマップ　など


⑸ その他


“MATSURI STATION”の概要も特設サイト内で


紹介する予定です。合わせてご確認ください。






特設サイト（イメージ）

東京モノレールは、2025年11月1日より、路線愛称「東京パノラマライン」を導入しています。



羽田に着いた瞬間から旅のワクワク感を


お届けするノリモノヘ。車窓いっぱいに広がる


絶景と東京の魅力を感じながら


“走る体験スポット”として進化しています。