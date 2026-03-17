羽田空港第３ターミナル駅が“MATSURI STATION”として生まれ変わります！

東京モノレール株式会社

東京モノレール株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣、以下「東京モノレール」)は、日本・東京旅行の序奏を担うノリモノとして、路線愛称「東京パノラマライン」を導入し車窓からの眺望の魅力を発信するとともに、駅・車両を日本の今・伝統・特徴的な文化を発信する空間へと彩る「TOKYO ART&CULTURE」と称した取組みを実施しています。

この度、羽田空港第３ターミナル駅に、日本の伝統である「まつり」をテーマとした「没入型トリックアート」を複数設置し、3月19日（木）より“MATSURI STATION”として生まれ変わります。

「MATSURI STATION」に設置される没入型トリックアートのイメージ(青森ねぶた祭)

１ MATSURI STATIONについて

⑴ タイトル

“MATSURI STATION”

～Feel the Energy of Japanese spirit～

⑵ 実施期間

2026年3月19日（木）～当面の間

⑶ 実施箇所

東京パノラマライン・羽田空港第3ターミナル駅 改札内

⑷ 実施概要

１. 没入型トリックアートの設置

東日本エリアの有名なお祭りを体感できる「没入型トリック

アート」を、上りホームや待合室などに計８点設置します。

スマートフォンで撮影することで、まるで祭りに参加してい

るような写真や動画を撮ることができ、日本の祭り文化を体

感していただくことが可能です。

＜専用ロゴ＞

２. 床面・壁面装飾（2026年4月～）

２階改札口周辺の床面・壁面を、祭りの図柄や専用ロゴで構成するアート空間に仕立てます。世

界中の人々に楽しんでいただけるよう、言葉を超えて伝わる“かたちの言語”で、誰もが日本のリ

ズムや熱を感じ取れる空間となっています。

【掲出内容】

＜没入型トリックアート＞

＜盛岡さんさ踊り（岩手県）＞＜仙台七夕まつり（宮城県）＞＜山形花笠まつり（山形県）＞＜相馬野馬追（福島県）＞＜床面・壁面装飾（2026年4月～）＞

※ 画像は全てイメージとなります。

※ ２階改札口周辺の床面・壁面装飾は、2026年4月以降に実施します。デザインは今後変更と

なる可能性があります。

【注意事項】

・ 実施期間、実施内容は、予告なく変更・中止となる場合があります。最新情報は、東京モノレール公

式Xにてご確認ください。 https://x.com/tokyo_mono1964

・ 写真撮影の際には、他のお客さまの映り込みを防ぐなど、周囲の方にご配慮ください。

・ モノレールを利用される場合、料金はかかりません。モノレールを利用されない場合、羽田空港第3

ターミナル駅にて入場券をお買い求めください。

２ 「TOKYO ART＆CULTURE」を紹介する特設サイトについて

車窓からの眺望の魅力や、駅・車両を日本の今・伝統・特徴的な文化を発信する空間へと彩る「TOKYO ART&CULTURE」の取組みを紹介する特設サイトを開設します。

⑴ サイトURL

https://tokyo-panorama-line.jp

⑵ サイト開設日

2026年3月23日（月）12:00（予定）

⑶ 対象言語

日本語・英語

⑷ 掲載内容

１. 東京パノラマラインの魅力

２.「TOKYO ART&CULTURE」の取組み

３. 沿線の見どころ

４. アクセスマップ など

⑸ その他

“MATSURI STATION”の概要も特設サイト内で

紹介する予定です。合わせてご確認ください。

特設サイト（イメージ）

東京モノレールは、2025年11月1日より、路線愛称「東京パノラマライン」を導入しています。

羽田に着いた瞬間から旅のワクワク感を

お届けするノリモノヘ。車窓いっぱいに広がる

絶景と東京の魅力を感じながら

“走る体験スポット”として進化しています。