自宅の外壁塗装、経験者の約96％が「満足した」と回答！塗装を決断したきっかけと重視したポイントとは？

株式会社NEXER

■自宅の外壁塗装について、経験者のリアルな声を調査

自宅の外壁塗装は、住まいの美観や耐久性を保つために欠かせないメンテナンスのひとつです。しかし実際には、いつ塗装すべきか、業者はどう選べばいいのか、費用はどれくらいかかるのかなど、悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

ということで今回はカノウ株式会社と共同で、事前調査で「一戸建ての持ち家に住んでいる」と回答した全国の男女350名を対象に「外壁塗装の実施について」のアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとカノウ株式会社による調査」である旨の記載

・カノウ株式会社（https://www.kanou-tosou.com/）へのリンク設置

「外壁塗装の実施に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月2日 ～ 3月10日

調査対象者：事前調査で「一戸建ての持ち家に住んでいる」と回答した全国の男女

有効回答：350サンプル

質問内容：

質問1：自宅の外壁塗装はどのような状況ですか？

質問2：塗装を行った理由を教えてください。（複数回答可）

質問3：外壁塗装を実施する際、最も重視したことを選んでください。

質問4：その理由を教えてください。※「その他」は外壁塗装を実施する際、最も重視したことも合わせて教えてください。

質問5：実際に外壁塗装をしてみた結果、満足度はどうですか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■54.3％が「塗装は考えていない」と回答

まず、自宅の外壁塗装はどのような状況かを聞いてみました。

最も多かったのは「塗装は考えていない」で54.3％と、半数以上を占めました。

次いで「塗装をしたいが、時期は未定」が20.0％、「5～10年以内に塗装を行った」が16.0％と続いています。

そのほか「最近（過去3年以内）に塗装を行った」は6.9％、「近々塗装を行う予定がある」は2.9％でした。過去に塗装を行った方は合計で22.9％となり、約5人に1人が外壁塗装を経験していることがわかります。

一方で、「塗装をしたいが、時期は未定」と回答した方が2割を占めており、塗装の必要性は感じつつも、費用やタイミングなどの理由で踏み切れない方が一定数いることがわかります。

■70.0％が、塗装の理由として「外壁の老化・劣化が気になった」と回答

続いて、自宅の外壁塗装を行った方に、塗装を行った理由を聞いてみました。

最も多かったのは「外壁の老化・劣化が気になった」で70.0％でした。

次いで「外観をきれいに保ちたかった」で46.3％、「耐久性・耐候性を上げたかった」が40.0％、「雨漏りなどの防水性を高めたかった」が31.3％でした。

7割もの方が、外壁の見た目や状態の変化をきっかけに塗装を決断しています。

また、見た目の美しさだけでなく、住まいの機能面を守りたいという意識が強いこともわかります。

■33.8％が、外壁塗装で最も重視したことは「費用・予算」と回答

続いて、自宅の外壁塗装を行った方に、塗装を実施する際に最も重視したことを聞いてみました。

最も多かったのは「費用・予算」で33.8％でした。

次いで「塗装業者の信頼性・口コミ・実績」で27.5％、「塗料の種類・品質（耐久性・防水性など）」で23.8％でした。

外壁塗装はまとまった金額がかかるため、やはり費用面を一番に考える方が多いのでしょう。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「費用・予算」と回答した方

・まとまった費用がかかるから。（40代・女性）

・超大型台風で屋根と外壁が壊されて、かなりの金額になったから。屋根の張り替えと外壁の修繕と塗装で400万円だから金額が気になる。（60代・男性）

・コストパフォーマンスが良いものを選びたかった。（60代・男性）

・自分が思ってた以上に高かったらやめるつもりだったから。（40代・男性）

・高すぎても安すぎてもダメで、適正な価格。（40代・男性）

「塗装業者の信頼性・口コミ・実績」と回答した方

・塗装は手作業部分が多く、職人の個々人のスキルに結果の性能が大きく左右される。（40代・男性）

・メンテナンスなどのちに関わることになるから。（40代・女性）

・悪徳業者も多いから慎重に選んだ。（40代・男性）

「塗料の種類・品質（耐久性・防水性など）」と回答した方

・今後生きている間、この家が修繕なく過ごせるように。（50代・女性）

・塗料にはいろいろな種類があり、安くても短期間でまた塗装をしなければいけないものもあれば、比較的高価でも10年近く持ったり、断熱性や遮熱性があるものもあるため。（60代・男性）

・外壁塗り替えと同時に断熱性能を高めるようにした。（60代・男性）

重視した理由を見ると、費用面では「まとまったお金がかかる」「予算内に収めたい」といった声が多く見られました。業者の信頼性に関しては「悪徳業者も多いから慎重に選んだ」など、失敗したくないという切実な気持ちが伝わってきます。

塗料の品質を重視した方は、長期的な視点で選んでいるのが特徴的です。「安くても短期間でまた塗装が必要になるものもある」という声にあるように、目先の費用だけでなくトータルコストを考えている方も少なくありません。

■96.3％が、外壁塗装に「満足した」と回答

最後に、自宅の外壁塗装を行った方に、実際の満足度を聞いてみました。

その結果「とても満足した」が33.8％、「やや満足した」が62.5％で、合わせると96.3％が満足したと回答しています。「あまり満足していない」と回答した方は3.8％でした。

ほぼ全員が塗装してよかったと感じていることがわかります。

満足した理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

満足した理由

・雨漏りもなく快適に暮らせています。（40代・女性）

・リーズナブルな価格できちんとした仕事をしてくれた。（60代・男性）

・仕上がりはよかったし長持ちもしている。（40代・男性）

・説明がしっかりしていた。（30代・男性）

・目立つポイントを今までと違う色にしたら家全体のイメージがかなり変わったので、満足した。（60代・男性）

・現在まで劣化もなく維持できているから。（60代・男性）

満足の理由として目立ったのは、「仕上がりがよかった」「劣化がない」という仕上がりへの喜びの声です。費用に見合った成果が得られたという手応えが、高い満足度につながっているようです。

■まとめ

今回の調査では、一戸建て持ち家に住む方の約2割が外壁塗装を経験しており、そのきっかけとして最も多かったのは「外壁の老化・劣化」でした。

塗装を行う際には、費用、業者の信頼性、塗料の品質を重視する方が多く、これらの3つが外壁塗装を成功させるためのポイントといえそうです。

外壁塗装を検討している方は、まずは複数の業者から見積もりを取り、塗料の特性や保証内容まで丁寧に比較することが、後悔のない選択につながるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとカノウ株式会社による調査」である旨の記載

・カノウ株式会社（https://www.kanou-tosou.com/）へのリンク設置

【カノウ株式会社について】

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所在地：〒379-2161 群馬県前橋市富田町1507-5

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代表取締役：宮田 裕也

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