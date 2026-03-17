4月18日は「お香の日」── 国産檜・八女産タブ粉・山口産水晶だけで作った、クリスタルインセンス、純国産の無添加お香を発売

キャンプ女子株式会社

自然との共生を軸としたライフスタイル事業を展開するキャンプ女子株式会社（本社：福岡市、代表：橋本華恋）は、無添加・手作り・国内製造のお香ブランド「CRYSTAL INSENCE（クリスタルインセンス）※」より、4月18日「お香の日」に合わせ、国産檜を使った純国産のお香を発売いたします。

原材料は、国産檜、福岡県八女産のタブ粉、山口県産の天然水晶パウダーの3つのみ。化学染料・合成香料・防腐剤・燃焼剤は一切使用していません。

販売ページ：https://camjyo.theshop.jp/items/138725986

※ ブランド名「INSENCE」は、一般的な英語表記 "INCENSE" とは異なる、ブランド独自の表記です。

■ 4月18日「お香の日」に寄せて

4月18日は「お香の日」です。1992年に全国薫物線香組合協議会（現・日本薫物線香工業会）により制定されました。

由来は2つあります。ひとつは、『日本書紀』に記された日本最古の香りの記録。推古天皇3年（595年）の夏4月、淡路島に一本の香木が漂着し、島民がその木を焚いたところ良い香りが立ち昇り、朝廷に献上されたとされています。

もうひとつは漢字の成り立ち。「香」という字を分解すると「一」「十」「八」「日」となることから、4月18日が「お香の日」に選ばれました。

日本の香文化は、この一本の漂着した木から始まりました。CRYSTAL INSENCEは、この日に「日本の木の香り」のお香を届けることに、深い意味を感じています。

■ 檜の香りには、科学的な根拠がある

檜の心地よい香りの正体は、樹木が放出する揮発性有機化合物「フィトンチッド」です。森林浴で感じるあの清々しい空気の中核をなす成分であり、近年、その生理的効果が科学的に明らかになっています。

森林総合研究所をはじめとする研究機関の報告によると、檜の香り成分には以下の効果が確認されています。

◆ 副交感神経の活性化 ── リラックス時に優位になる神経系を促進

◆ コルチゾール（ストレスホルモン）の抑制 ── ストレス状態の緩和

◆ α波の増加 ── 脳がリラックスした集中状態に

◆ 血圧の低下 ── 全身の緊張を緩和

◆ 覚醒度は維持 ── 眠くならないリラックス

（出典：森林総合研究所 研究報告）

特筆すべきは、檜のフィトンチッドが覚醒度を維持したままリラックスをもたらす点です。朝の仕事前、午後の集中が切れる時間帯など、日中の使用にも適しています。

お香に火をつければ、檜のフィトンチッド成分が煙とともに空間に広がります。1本が燃え尽きるまでの約15分間、自宅にいながら、森の中で深呼吸するようなひとときをお過ごしいただけます。

■ 原材料は3つだけ。すべて国産

『檜のお香』を構成する素材は、3つだけです。

◆ 檜（国産）

◆ タブ粉（福岡県八女市産） ── 水車の動力だけで製粉する小さな工房より

◆ 天然水晶パウダー（山口県産）

化学染料、合成香料、防腐剤、燃焼剤──いずれも不使用。

タブ粉の製粉を担っているのは、福岡県内の小さな工房です。この工房では、電動の機械ではなく水車の動力だけで原料を挽く伝統的な製法が今も受け継がれています。低速・低温の製粉は、素材が熱で変質するのを防ぎ、木本来の香りをそのまま残します。

国産のタブ粉を作る人がいなくなれば、この製法のお香は作れなくなります。CRYSTAL INSENCEは、こうした小さな工房と一緒にものづくりを続けることで、日本の伝統製法を次の世代へつないでいきます。

■ CRYSTAL INSENCEが目指していること

CRYSTAL INSENCEは、お香を通じて「日本の手仕事を、毎日の香りに変える」ことを目指しています。

私たちはもともと、「自然と共に生きる」をテーマにキャンプ事業から出発しました。自然の中で過ごす時間の尊さを知るからこそ、忙しい日常の中でも自然をそばに感じられるプロダクトを作りたいと考えました。

お香1本に火を灯せば、まるで森の中にいるかのような香りが立ち昇る。しかもそれが、日本の手仕事でできている。

私たちはお香屋ではありません。日本の文化を、灯しています。

■ 商品概要

商品名：檜 ─ HINOKI（お香の日限定）

原材料：檜（国産）、タブ粉（福岡県八女市産）、天然水晶パウダー（山口県産）

特徴： 純国産原材料100%、完全無添加（化学染料・合成香料・防腐剤・燃焼剤不使用）

製法： 水車製粉（原料工房）、手作り、福岡県内製造

内容量：約60本

燃焼時間：約15分（環境により異なります）

価格： 7,700円（税込・送料別）

発売日：2026年4月18日（土）「お香の日」

販売場所：https://camjyo.theshop.jp/items/138725986

■ CRYSTAL INSENCE（クリスタルインセンス）について

日本の手仕事を、毎日の香りに変える無添加お香ブランド。化学染料・合成香料を一切使用せず、すべてのお香を国産・手作りで製造。自然の香りと日本の伝統製法を通じて、忙しい日常の中にも自然を感じられるプロダクトを届けています。

・公式サイト：https://crystalinsence.com/

・公式Pinterest：https://jp.pinterest.com/crystalinsence/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/crystal_insence/

・公式note：https://note.com/crystal_insence

・オンラインショップ：https://camjyo.theshop.jp/

■ 会社概要

社名：キャンプ女子株式会社

代表者名：代表 橋本華恋

本社所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南3-15-30-511

事業内容：お香ブランド「CRYSTAL INSENCE（クリスタルインセンス）」の企画・製造・販売、キャンピングカー事業 等

公式HP：https://www.camjyo.com/

キャンプメディア「キャンジョmagazine」：https://www.camjyo.com/magazine