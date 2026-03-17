JR岡崎駅東口新複合施設「ASTY岡崎」の開業について

名古屋ステーション開発株式会社

名古屋ステーション開発株式会社は、JR岡崎駅東口において複合施設の開発を計画し、2025年4月より工事を開始しておりましたが、この度、開業日、出店店舗が決まりましたのでお知らせします。

- 施設概要名称：ASTY（アスティ）岡崎構造：鉄骨造一部木造3階建て（9区画）面積：敷地面積約1,000平方メートル 、延床面積約1,500平方メートル特徴：岡崎市が整備したペデストリアンデッキと接続することで駅周辺の回遊性を高め、そこに、飲食・物販・医療等といった日常利用に便利なテナントを揃え、駅やバスをご利用のお客様、駅周辺にお住まいの方々にご利用いただきやすい施設としました。

外観イメージ位置図

２．開業日時

2026年6月11日（木）10:00

※医療施設および保険薬局は7月1日（水）開業予定となります

３．出店店舗および営業時間

＜店舗詳細＞

＜出店場所＞

４．開業セレモニー

6月11日（木）の9:45頃より、2階ペデストリアンデッキ接続部で開業式典（テープカット）を

実施します。

※画像はすべてイメージです。実際と異なる場合がございます。